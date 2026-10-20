Những nữ quân nhân tiêu biểu

Theo Thiếu tá Trần Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, mặc dù đều làm kiêm nhiệm nhưng phong trào phụ nữ của LLVT tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu, thường xuyên được tôn vinh vào những dịp lễ lớn, ghi nhận những đóng góp to lớn của các chị em trong gia đình và xã hội.

“Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc”, đó là lời nhận xét của đồng chí, đồng đội và cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với Trung tá Đoàn Thị Hạnh - Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

Kể về hành trình đến với thành công này, Trung tá Đoàn Thị Hạnh cho biết: “Môi trường quân đội có tính kỷ luật nghiêm minh, vì vậy, nữ quân nhân phải nỗ lực rất nhiều sắp xếp công việc khoa học để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa đảm đương vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình”.

Với sự nỗ lực không ngừng, từ năm 2016 đến nay, Trung tá Đoàn Thị Hạnh liên tục đạt các danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua toàn quân.

Trên cương vị là nhân viên thông tin, Trung tá Đoàn Thị Hạnh đã tham mưu tổ chức thành công Hội thi sáng kiến và thẩm định, công nhận 235 sáng kiến, giải pháp sáng tạo kỹ thuật cấp Bộ CHQS tỉnh, lựa chọn được hàng chục đề tài tham gia Hội thi sáng kiến Bộ Quốc phòng, cấp Quân khu, cấp tỉnh và đạt nhiều giải cao. Bản thân chị cũng là hạt nhân tiêu biểu: năm 2021 đạt giải B, năm 2025 cùng với toàn đoàn đạt giải Nhì và năm 2026 đạt giải Khuyến khích Hội thi sáng kiến cấp Quân khu.

Đặc biệt, với sáng kiến “Mô hình thu gom rác thải tái chế” do chị làm chủ được áp dụng từ năm 2023 tại đơn vị đã tiết kiệm chi phí gần 20 triệu đồng để trao tặng 3 sổ tiết kiệm cho 3 học sinh là con em gia đình cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn trong LLVT tỉnh.

Đặc biệt, khi tham gia cuộc thi viết “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” và cuộc thi tìm hiểu truyền thống LLVT do Quân khu 2 vừa tổ chức, Trung tá Đoàn Thị Hạnh đã xuất sắc giành 2 giải B.

Hằng năm, thiếu tá Hoàng Thị Hồng trực tiếp khám và điều trị cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn, tỷ lệ khỏi bệnh điều trị tại bệnh xá đạt trên 90%, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình điều trị. Bên cạnh đó, chị còn làm tốt việc hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, góp phần bảo đảm quân y trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số khỏe luôn được giữ vững trên 98,5%.

“Cũng như nhiều nữ quân nhân khác, chúng tôi luôn ý thức phải giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Những thành tích đạt được đặt ra cho tôi trách nhiệm lớn hơn, phải tiếp tục nỗ lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” - Thiếu tá Hoàng Thị Hồng tâm sự.

Trung tá Đoàn Thị Hạnh và Thiếu tá Hoàng Thị Hồng là 2 trong số nhiều nữ quân nhân của LLVT tỉnh Lào Cai đã góp phần viết nên câu chuyện đẹp, hình ảnh những nữ quân nhân thời đại mới: mạnh mẽ trong công việc, dịu dàng trong cuộc sống.

Từ các phong trào thi đua, nhiều điển hình phụ nữ tiêu biểu đã được phát hiện, biểu dương và tôn vinh, qua đó ghi nhận những đóng góp quan trọng của chị em đối với gia đình và xã hội.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh luôn xác định rõ công tác hội phải bám sát và gắn chặt với phong trào thi đua của đơn vị. Bởi vậy, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hội còn thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Cán bộ, hội viên luôn chủ động xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững”. Hằng năm, 98% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn về xây dựng gia đình hạnh phúc.