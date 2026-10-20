Phụ nữ Lâm Đồng phát huy nội lực, khẳng định vị thế

Bà Dương Thị Dinh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà Lâm Hà tích cực phát triển kinh tế gia đình

Tự tin phát triển kinh tế, tích cực tham gia phong trào

Gắn bó với đồng đất quê nhà, bà Dương Thị Dinh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà Lâm Hà đã xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Trên diện tích gần 3 ha, gia đình bà trồng cà phê, xen canh mắc ca, sầu riêng; đồng thời phát triển nghề nuôi tằm trên diện tích 2 sào dâu. Nhờ áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp, vườn cà phê cho sản lượng khoảng 12 tấn nhân mỗi năm, còn nghề nuôi tằm mang lại thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng mỗi tháng. Tổng thu nhập của gia đình đạt khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi năm.

Bà Dương Thị Dinh (bên trái), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà Lâm Hà được các cấp, ngành, địa phương khen thưởng vì những đóng góp cho địa phương, phong trào hội

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế gia đình, bà Dinh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ cây giống, con giống cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trên cương vị chi hội trưởng, bà vận động hội viên tham gia các mô hình tương trợ như “5 giúp 1”, “10 giúp 1”, tổ hợp tác chăn nuôi; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, chăm sóc tuyến đường hoa, đường cờ, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Hội viên, phụ nữ thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà Lâm Hà tích cực tham gia các phong trào, hoạt động địa phương

Bà Dương Thị Dinh chia sẻ: "Muốn phong trào hội phát triển thì cán bộ chi hội phải gần gũi, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng hội viên để vận động cho phù hợp. Tôi luôn cố gắng làm trước, nói đi đôi với làm, đồng thời, kết nối chị em giúp nhau phát triển kinh tế, chia sẻ khó khăn và cùng tham gia các hoạt động ở địa phương. Khi hội viên thấy thiết thực, mang lại lợi ích cho gia đình và cộng đồng thì phong trào sẽ có sức lan tỏa".

Tận dụng lợi thế nông sản địa phương, chị Trần Thị Hoài Phương, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phương Tây Nguyên, tại xã biên giới Thuận Hạnh lựa chọn hướng đi riêng trong phát triển kinh doanh.

Chị Trần Thị Hoài Phương (thứ 4 bên trái), xã Thuận Hạnh đạt giải Ba cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối số, phát triển xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tổ chức

Xuất phát từ chuyên môn kế toán, chị từng bước nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất các sản phẩm về hạt mắc ca, tinh dầu, hoa quả sấy khô, sầu riêng tươi... hướng đến gia tăng giá trị cho nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

Bên cạnh đó, chị cũng đẩy mạnh quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, tiktok shop, shopee và các hội chợ. Cách làm này giúp mở rộng kênh tiếp cận khách hàng, tạo thêm cơ hội phát triển thị trường cho sản phẩm địa phương. Doanh nghiệp có doanh thu 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động tại chỗ, góp phần giúp chị em và người dân có thêm thu nhập và từng bước nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Chị Trần Thị Hoài Phương, xã Thuận Hạnh giới thiệu các sản phẩm từ mắc ca do công ty sản xuất tới chị em trên địa bàn tỉnh

Năm 2026, chị Phương đạt giải Ba tại cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối số, phát triển xanh” cấp tỉnh. Kết quả là sự ghi nhận đối với nỗ lực tìm hướng đi mới trong khai thác nguyên liệu bản địa, gắn hoạt động kinh doanh với tiềm năng phát triển kinh tế của quê hương.

Chị Phương mong muốn những sản phẩm được nghiên cứu từ nông sản địa phương không chỉ tạo giá trị kinh tế cho doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao giá trị nguyên liệu của người dân. Phát triển kinh doanh phải đi cùng việc giữ chất lượng, xây dựng uy tín và tìm kiếm thị trường lâu dài. Khi doanh nghiệp có điều kiện phát triển, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương thì cũng là một cách đóng góp thiết thực để quê hương ngày càng khởi sắc.

Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng khen thưởng những tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" giai đoạn 2023 - 2026

Những mô hình như gia đình bà Dinh, doanh nghiệp của chị Phương cho thấy sự chủ động của phụ nữ trong phát triển kinh tế, từ sản xuất nông nghiệp đến khởi nghiệp, kinh doanh.

Đồng hành với quá trình này, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, kết nối nguồn lực và khuyến khích phụ nữ phát huy ý tưởng sáng tạo.

Nhiệm kỳ 2021 - 2025, các cấp hội đã tiếp nhận, hỗ trợ hơn 1.700 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của phụ nữ tham gia dự thi; hỗ trợ thành lập mới 17 hợp tác xã, 111 tổ hợp tác và 2 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ. Cùng với đó, 319 lớp dạy nghề được tổ chức cho 11.894 học viên, giới thiệu việc làm cho 14.975 lao động nữ.

Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng nhận đỡ đầu em H’Ngọc, ở xã Đắk Mil với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 10/2026

Những kết quả này góp phần tạo thêm cơ hội để phụ nữ nâng cao năng lực, chủ động phát triển kinh tế và từng bước khẳng định vị thế trong gia đình, xã hội.

Chung tay vì cộng đồng, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh tích cực triển khai những hoạt động an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2021 - 2025, các cấp hội đã vận động xây dựng, sửa chữa 346 “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng; trao hơn 29.000 phần quà, trị giá trên 47 tỷ đồng từ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

Hội viên, phụ nữ Phường 2 Bảo Lộc tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, thực hiện mô hình “Đoạn đường mẫu” tại tuyến đường Lý Thái Tổ

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” duy trì hỗ trợ 952 trẻ mồ côi; toàn tỉnh trao hơn 76.000 suất học bổng, phần quà cho trẻ em khó khăn với tổng trị giá trên 21,3 tỷ đồng. Những hoạt động này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để phụ nữ, trẻ em vươn lên trong cuộc sống.

Phụ nữ Lâm Đồng tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hội viên, phụ nữ và người dân khó khăn trên địa bàn

Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cũng phát huy vai trò vận động hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc đường hoa, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Giai đoạn 2021- 2025, toàn tỉnh thực hiện gần 1.800 công trình, phần việc góp sức xây dựng nông thôn mới; gần 19.600 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Những con số này cho thấy sự đóng góp bền bỉ của phụ nữ từ gia đình đến cộng đồng, từ những việc làm nhỏ ở khu dân cư đến các phong trào chung của địa phương.

Phụ nữ Lâm Đồng ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, năng động, sáng tạo và không ngừng học hỏi để vươn lên

Bà H’Vi ÊBan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, phụ nữ Lâm Đồng ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và không ngừng học hỏi để vươn lên.

Theo bà H’Vi ÊBan, thời gian tới, tổ chức hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên; kết nối nguồn lực, hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế, khởi nghiệp, nâng cao kiến thức, kỹ năng và chăm lo gia đình. Qua đó, tạo điều kiện để mỗi phụ nữ tự tin vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Từ những mô hình kinh tế hiệu quả đến các hoạt động sẻ chia trong cộng đồng, phụ nữ Lâm Đồng đang góp sức bằng chính năng lực, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mình. Sự đồng hành của tổ chức hội cùng nỗ lực vươn lên của mỗi người phụ nữ sẽ tiếp tục tạo thêm cơ hội để chị em phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp nhiều hơn cho quê hương.