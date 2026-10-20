Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

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* Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non tư thục từ tháng 11/2019, có đóng BHXH. Tháng 3/2023, tôi được tuyển dụng vào viên chức làm giáo viên mầm non và giảng dạy tại trường mẫu giáo đến nay. Tính đến tháng 11/2024, tôi đã đóng được 5 năm BHXH bắt buộc, nhưng đến cuối tháng 12/2024 mới có quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Xin hỏi, tôi có được cộng thời gian công tác trước khi có quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên để tính hưởng phụ cấp thâm niên không? – Nguyễn Thị Hạnh (nguyenhanh***@gmail.com).

* Trả lời: Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ.

Khoản 1 Điều 3 Nghị định trên quy định, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập; Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có); thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Khoản 1 Điều 4 Nghị định trên có nêu: Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, tháng 12/2024 bạn được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, không tính thời gian tập sự nếu đủ 5 năm (60 tháng) đóng BHXH bắt buộc thì bạn được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định.

GD&TĐ

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