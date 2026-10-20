Phụ nữ Trại tạm giam Chí Hòa: Khi bản lĩnh hòa cùng nhịp đập nhân ái

Bông hồng thép giữa đời thường

Ở vị trí người đứng đầu, bản lĩnh của người nữ chỉ huy không nằm ở sự cứng rắn, quyết liệt, mà còn ở tinh thần dám nhận trách nhiệm, dám đối diện với thử thách đồng thời kiên trì tìm hướng giải quyết, nêu gương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần "Kỷ luật nhất". Với đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Phân trại tạm giam Phú Thọ Hòa, nữ Trưởng Phân trại tạm giam duy nhất của Trại tạm giam Chí Hòa, bản lĩnh ấy được thể hiện rõ nét trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt ở giai đoạn kiện toàn tổ chức sau khi thành lập phân trại Phú Thọ Hòa trên cơ sở Phân trại tạm giam quận Tân Bình và Phân trại tạm giam quận Tân Phú (cũ).

Những thay đổi về cơ cấu tổ chức cùng các vướng mắc phát sinh liên quan, đặt ra không ít áp lực đối với người chỉ huy. Trước thách thức ấy, đồng chí chủ động nghiên cứu, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo để từng bước tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đi cùng sự quyết đoán ấy là sự thấu hiểu và gần gũi.

Thượng tá Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phân trại tạm giam Phú Thọ Hòa

Đồng chí thường xuyên chú trọng chăm lo môi trường làm việc, đời sống cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là những phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ và trẻ em đang ở cùng mẹ tại Phân trại tạm giam Phú Thọ Hòa. Dưới sự lãnh đạo của chị, Phân trại tạm giam Phú Thọ Hòa không chỉ bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đồng chí còn chủ động chỉ đạo kết nối, trực tiếp vận động sự hỗ trợ từ Công an TPHCM, Trại, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, mang yêu thương đến với những đối tượng đặc thù này. Nếu bản lĩnh giúp người nữ chỉ huy đứng vững trước thử thách, thì lòng nhân ái giúp những quyết định của chị thêm trọn vẹn ý nghĩa, chăm lo những nhu cầu chính đáng của phụ nữ và trẻ nhỏ. Bông hồng thép ấy không chỉ mạnh mẽ bởi ý chí, mà còn đẹp bởi trái tim biết cảm thông và sẻ chia.

Người mẹ thứ hai

Bản lĩnh đối với những chiến sĩ áo trắng, người cán bộ y tế, đôi khi được thử thách trong những khoảnh khắc mà mỗi giờ mỗi phút đều có ý nghĩa đối với sức khỏe, tính mạng người bị tạm giữ, tạm giam. Đồng chí Đỗ Thị Lan - cán bộ y tế Bệnh viện Chí Hòa, là người từng trải qua một trong những khoảnh khắc sinh tử như vậy, ấy là vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 23/9/2026, khi thai phụ Đỗ Quyên (tên nhân vật đã được thay đổi) được phát hiện xuất huyết nhiều kèm đau bụng.

Đồng chí Lan nhanh chóng đến thăm khám thì phát hiện bé đã lọt một chân ra ngoài. Phán đoán đây là trường hợp sinh ngôi mông (ngôi ngược) - là một ngôi thai bất thường, ít gặp, trước sự hoảng hốt của thai phụ khi liên tục lặp lại câu hỏi "liệu có đỡ được không cán bộ". Mặc dù căng thẳng nhưng đồng chí Lan đã bình tĩnh, nhanh chóng vận dụng những kiến thức được học, cũng như những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác để trấn an, ổn định tâm lý, đồng thời hướng dẫn người mẹ cách hít thở, dồn sức để sinh bé.

Chị Đỗ Thị Lan - cán bộ y tế Bệnh viện Chí Hòa

Đồng chí Lan nhanh tay thao tác hỗ trợ mẹ để sinh trẻ, chạy đua với thời gian để tránh cho trẻ khỏi ngạt thở, thiếu oxy não, tổn thương xương khớp... Và giây phút bé chào đời chính là giây phút hạnh phúc khôn tả của người mẹ và đồng chí Lan. Một sinh mạng được chào đời trong trường hợp đặc biệt mà y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (nơi mẹ và bé được chuyển đến để chăm sóc chuyên khoa sau đó) cũng dành lời khen "y bác sĩ Chí Hòa giỏi quá đã đỡ được" vì đối với ca ngôi thai bất thường như vậy, nếu ở bệnh viện ngoài thì đã phải chỉ định mổ lấy thai để bảo đảm an toàn cho cả trẻ lẫn mẹ.

Sau đó, chị còn trực tiếp hỗ trợ làm thủ tục nhập viện, lấy tư cách "người thân của trẻ” để nhận Giấy chứng sinh cho em bé. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với việc đăng ký khai sinh sau này, nhằm bảo đảm quyền nhân thân, quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ. Ở đồng chí Đỗ Thị Lan, thể hiện rõ tinh thần "Gần dân nhất". Không phân biệt hoàn cảnh, xuất thân, thai phụ được chị chăm sóc đang trong hoàn cảnh pháp lý đặc biệt, nhưng điều chúng ta thấy là tình thương, là trách nhiệm và bản lĩnh của một cán bộ đã đưa bé đến thế giới này dù không có sự gắn kết huyết thống.

Nghiêm kỷ cương, ấm tình người

Không phải lúc nào sự quan tâm cũng được thể hiện qua những tình huống đặc biệt. Có những tình thương được vun đắp mỗi ngày, trong một môi trường công tác vốn đòi hỏi sự nghiêm minh và tính kỷ luật cao. Đó là câu chuyện của đồng chí Võ Thị Diễm Trinh, cán bộ Đội Quản giáo 1, người nữ quản giáo luôn ý thức rằng sự nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ phải đi cùng thái độ ứng xử đúng mực và trách nhiệm đối với con người. Công tác quản giáo tại cơ sở giam giữ là một nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi sự tập trung, trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao. Mỗi việc làm đều gắn với yêu cầu bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong môi trường ấy, đồng chí Võ Thị Diễm Trinh đã chấp hành nghiêm các quy định, nội quy và quy trình công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tập thể đơn vị tín nhiệm, tin tưởng.

Chị Võ Thị Diễm Trinh - cán bộ Đội Quản giáo 1

Không chỉ hết lòng với công việc được giao, đồng chí còn tăng cường làm việc ngoài giờ, thường xuyên hỗ trợ đồng chí, đồng đội. Trong môi trường công tác nhiều áp lực, sự chia sẻ ấy góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết và hoàn thành nhiệm vụ cung của đơn vị. Đằng sau sự nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ là một người phụ nữ biết lắng nghe, quan tâm và sẻ chia với người bị tạm giam, nhất là tình cảm dành cho trẻ theo mẹ, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ như chủ động đề xuất lãnh đạo bố trí buồng giam phù hợp cho trẻ và mẹ; quan tâm hỗ trợ chăm sóc trẻ, tạo điều kiện để các cháu được tắm nắng trong phạm vi điều kiện và quy định cho phép; tiếp nhận và trao tặng quà hỗ trợ cho trẻ và mẹ...

Những việc làm ấy rất có ý nghĩa, thiết thực đối với trẻ em và phụ nữ trong hoàn cảnh đặc biệt. Một lời động viên đúng lúc có thể giúp người mẹ thêm yên tâm, chấp hành quy định tại cơ sở giam giữ. Quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, nhu yếu phẩm cho trẻ có thể góp phần cải thiện việc chăm sóc trẻ được tốt hơn. Điều đáng quý ở người nữ quản giáo không phải là sự mềm lòng trước những nguyên tắc, mà là khả năng giữ vững nguyên tắc trong khi vẫn thấu hiểu và tôn trọng con người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Đó chính là sự hòa quyện giữa "Kỷ luật nhất" và "Gần dân nhất", nghiêm túc trong chấp hành pháp luật, nhân văn trong thực hiện nhiệm vụ. Sự nghiêm minh không làm mất đi nét dịu dàng của người phụ nữ; trái lại khi được đặt cạnh lòng nhân ái, nó càng làm sáng lên vẻ đẹp của nữ cán bộ chiến sĩ Công an.

Những giọt mồ hôi phía sau tấm huy chương

Nếu những nữ cán bộ làm công tác quản lý, y tế, quản giáo, hồ sơ... lặng lẽ vun đắp những giá trị nhân văn hằng ngày, thì ở một lĩnh vực khác, vẻ đẹp của người phụ nữ Công an còn được khắc họa bằng ý chí, nghị lực và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn bản thân. Con đường đến với những thành tích thể thao đồng chí Lương Thị Thanh Thảo, cán bộ Bệnh viện Chí Hòa được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi, sự kiên trì khổ luyện. Sau những giờ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị có những buổi tập luyện thể lực với cường độ cao. Có thời điểm, để chuẩn bị cho các hội thao, hội thi, chị phải tập trung tập luyện xa gia đình suốt ba tháng. Ba tháng ấy không chỉ là những ngày rèn luyện bất chấp nắng mưa, mà còn là khoảng thời gian chị tạm gác những niềm vui riêng để hướng đến mục tiêu chung lớn hơn là mang vinh dự về cho đơn vị. Những cố gắng ấy đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng cấp Thành phố, cấp Bộ qua nhiều năm.

Chị Lương Thị Thanh Thảo - cán bộ Bệnh viện Chí Hòa

Chỉ riêng năm 2026 đã có Huy chương Đồng cá nhân nữ nội dung Chiến sĩ Công an khỏe (nhóm tuổi từ 41 trở lên) và giải Ba nội dung đồng đội vượt vật cản tại Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND. Giá trị đáng trân trọng vượt qua những giải thưởng. Những tấm huy chương chỉ được trao trong một khoảnh khắc, nhưng hành trình tạo nên thành tích ấy là kết quả của những tháng ngày bền bỉ, là tinh thần tự giác rèn luyện, sự nghiêm túc với mục tiêu đã lựa chọn và ý chí vượt qua giới hạn bản thân. Nếu tinh thần "Kỷ luật nhất" được thể hiện qua từng ngày kiên trì tập luyện, thì "Trung thành nhất" được thể hiện ở tinh thần cống hiến, sẵn sàng hy sinh thời gian và công sức để đóng góp vào thành tích thể thao của đơn vị. Phía sau ánh sáng của tấm huy chương, của những giải thưởng luôn có những giọt mồ hôi lặng lẽ nơi bản lĩnh, nghị lực và tinh thần cống hiến được tôi luyện từng ngày.

Bốn người phụ nữ trong bốn vị trí công tác, như bốn cánh hoa trên một bông hoa có tên là "hành trình cống hiến" của nữ cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Chí Hòa. Mỗi người một màu sắc, một cách thể hiện, nhưng tất cả đều có chung tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tình yêu dành cho công việc, cho phụ nữ và trẻ em. Phong trào thi đua "Ba nhất" không còn là những nội dung mang tính khẩu hiệu, mà được thể hiện sinh động trong hành động thiết thực. Tháng 10, tháng tôn vinh Phụ nữ Việt Nam, được nghe những câu chuyện kể những tấm lòng đẹp chính là những tiếng vĩ cầm ngân vang lời tri ân dành cho những người nữ chiến sĩ Công an Trại tạm giam Chí Hòa không ngừng cống hiến dù ở bất kỳ vị trí nào, họ vẫn đang góp phần tô đậm thêm vẻ đẹp của người nữ chiến sĩ CAND bằng chính bản lĩnh, trách nhiệm và trái tim nhân ái của mình, với quyết tâm "Giữ lửa đam mê - Kết nối trái tim - Tỏa sáng bản lĩnh".