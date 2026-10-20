Giá vàng hôm nay (20-10): Nối dài đà giảm

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay giảm ở cả hai chiều tại một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 139,6 - 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng bán ra so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (20-10): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 20-10 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục có sự khác biệt giữa các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 143 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 137,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.143 USD/ounce, giảm khoảng 23 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,38 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng thế giới tiếp tục đối mặt với áp lực do tác động từ lạm phát dai dẳng, giá năng lượng leo thang và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng vẫn tăng, trong khi chuyên gia nhận định, những yếu tố nền tảng hỗ trợ kim loại quý chưa mất đi, mở ra triển vọng phục hồi trong thời gian tới.

Theo báo cáo mới nhất của các chuyên gia phân tích kim loại quý của Heraeus, giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 4.100 USD/ounce sau khi Mỹ công bố Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 9. Phản ứng ban đầu của thị trường khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD tăng, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Tuy nhiên, áp lực bán sau đó phần nào dịu lại khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 28-10 giảm xuống. Lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD hạ nhiệt đã hỗ trợ giá vàng phục hồi, lấy lại ngưỡng hỗ trợ 4.100 USD/ounce.

Đáng chú ý, bất chấp những biến động của giá vàng, dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF vẫn duy trì tích cực. Theo số liệu Bloomberg được Heraeus dẫn lại, lượng vàng nắm giữ tại các quỹ ETF đạt 101,3 triệu ounce ngày 8-10, mức cao nhất từ đầu năm 2026, tăng 5,3% so với mức thấp ghi nhận ngày 20-7. Các chuyên gia cho rằng diễn biến này phản ánh việc nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ hoặc mua thêm vàng khi giá giảm, kỳ vọng kim loại quý sẽ phục hồi.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn chịu tác động từ lạm phát, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Heraeus cho rằng, việc một số ngân hàng trung ương điều chỉnh cơ cấu dự trữ vàng cần được nhìn nhận thận trọng; chẳng hạn, kế hoạch giảm tỷ trọng vàng trong dự trữ quốc tế của Kazakhstan chủ yếu nhằm tái cân bằng danh mục, chưa đủ cơ sở để kết luận nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương đang đảo chiều.

Nhận định về triển vọng thị trường, ông Matthew Piggott, Giám đốc phụ trách vàng và bạc của Metals Focus cho rằng, đợt điều chỉnh vừa qua chưa đồng nghĩa với việc thị trường vàng bước vào chu kỳ giảm giá kéo dài. Theo ông, hoạt động mua vàng của các tổ chức đầu tư và ngân hàng trung ương tiếp tục tạo lực đỡ cho giá vàng, đặc biệt khi giá lùi về gần ngưỡng 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông, giá năng lượng cao và áp lực lạm phát có thể khiến đà phục hồi bị trì hoãn.

Ở góc độ dài hạn, Metals Focus dự báo giá vàng trung bình có thể đạt 5.330 USD/ounce trong năm 2027 và tiến sát 6.000 USD/ounce trong quý IV-2027. Đây là dự báo của tổ chức nghiên cứu, không phải mức giá chắc chắn sẽ đạt được. Trong ngắn hạn, diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và những tín hiệu chính sách tiếp theo của Fed vẫn là các yếu tố quan trọng chi phối thị trường vàng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,004 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,066 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,761 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,829 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,765 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,833 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 56,92 USD/ounce.