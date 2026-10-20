Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Lâm: Lan tỏa những mô hình thiết thực

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Cam Lâm đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ số; chăm lo cho phụ nữ, trẻ em; đẩy mạnh các phong trào thi đua. Qua đó, thu hút hội viên tham gia hoạt động hội, góp phần lan tỏa phong trào phụ nữ tại địa phương.

Đổi mới hoạt động

Để thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội, Hội LHPN xã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các phong trào thi đua và xây dựng các mô hình phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, hội triển khai các mô hình như: “Phụ nữ tôn giáo với pháp luật” tại thôn Hòa Nghĩa, “Phụ nữ cao tuổi với gia đình” tại thôn Dầu Sơn, “Đồng hành sinh kế cùng phụ nữ” tại thôn Dầu Sơn và thôn Vĩnh Phú; Câu lạc bộ Dân vũ Hội LHPN xã; Câu lạc bộ “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”; Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em... Các mô hình tạo điều kiện để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội còn thực hiện 2 tuyến đường cờ, khôi phục 3 tuyến đường hoa, vận động hội viên tham gia vệ sinh môi trường, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Em Nguyễn Thị Yến Nhi (thứ 2 từ phải qua) nhận hỗ trợ từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

Bên cạnh thành lập các mô hình “Chi hội số”, “Cơ sở hội số”, “Gia đình số”, hội chú trọng nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên thông qua các lớp tập huấn công nghệ thông tin, hướng dẫn phụ nữ tiếp cận, sử dụng các nền tảng số... Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Hải cho biết, các lớp tập huấn giúp chị em nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn.

Chăm lo cho phụ nữ, trẻ em

Cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, LHPN xã Cam Lâm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em. Hội đã rà soát, nắm bắt tình hình và ghi nhận có 120 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ. Trên cơ sở đó, hội vận động các nguồn lực, phối hợp trao học bổng (từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/suất) giúp các em có thêm điều kiện đến trường. Đồng thời, phối hợp tổ chức thăm, tặng quà cho các em nhỏ được nuôi dưỡng tại Mái ấm Hy Vọng, Mái ấm Thừa Sai (xã Cam Lâm) nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu với tổng kinh phí 10 triệu đồng.

Hội cũng nhận đỡ đầu 5 trẻ em mồ côi với mức hỗ trợ từ 6 đến 8 triệu đồng/em/năm cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Đối với những trường hợp có nguyện vọng tiếp tục học tập sau tuổi 18, hội sẽ tiếp tục xem xét, kết nối, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Em Nguyễn Thị Yến Nhi (học sinh Trường THCS Cam Lâm) là một trong những trường hợp được hội nhận đỡ đầu. Mồ côi mẹ, ba bị bệnh, gia đình đông anh chị em, Nhi được dì ruột đón về Cam Lâm nuôi dưỡng. “Được hội hỗ trợ, em có thêm điều kiện đến trường. Em sẽ cố gắng học thật tốt để nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo”, Nhi chia sẻ.

Bà NGUYỄN HOÀNG VÂN HẠ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Hội LHPN xã Cam Lâm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong chăm lo cho phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao năng lực số. Thời gian tới, hội cần tiếp tục huy động nguồn lực, nhân rộng mô hình hiệu quả, đổi mới phương thức hoạt động, thu hút hội viên, góp phần đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.

Cùng với đó, hội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ngân hàng và mạnh thường quân tổ chức trao 220 suất quà (500.000 - 700.000 đồng/suất) cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Hội hỗ trợ hơn 3.200 hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng với tổng dư nợ hơn 186 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình; tập huấn nâng cao kiến thức khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ trong phát triển sản xuất, kinh doanh cho 70 cán bộ, hội viên.

Bà Nguyễn Thị Hương Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Cam Lâm cho biết, thời gian tới, hội sẽ tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của hội viên; tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ số và xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, tăng cường đoàn kết, thu hút hội viên tham gia hoạt động hội, góp phần lan tỏa phong trào phụ nữ tại địa phương.