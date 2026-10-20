Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên cao nhất 14 năm

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Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 19-10, chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm và trái phiếu cùng kỳ hạn của Đức tăng 9 điểm cơ bản, lên 147 điểm cơ bản trong phiên giao dịch đầu tuần.

Diễn biến này phản ánh những nghi ngại về khả năng Paris vừa ổn định tình hình xã hội, vừa kiểm soát thâm hụt ngân sách và thuyết phục các nhà đầu tư.

Cuối tháng 8, mức chênh lệch này chỉ khoảng 80 điểm cơ bản. Áp lực có thể tăng thêm khi Moody's dự kiến xem xét xếp hạng tín nhiệm Pháp vào ngày 23-10. Triển vọng tín nhiệm hiện ở mức tiêu cực, khiến khả năng hạ bậc không thể loại trừ.

Bất ổn cũng tác động đến các thị trường khác. Chỉ số CAC 40 có lúc giảm hơn 1,6%, trước khi chốt phiên mất 1,1%; đồng EUR giảm 0,2% so với USD.

Trong khi đó, cuộc bầu cử Tổng thống tháng 4-2027 ngày càng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Theo Polymarket, khả năng bà Marine Le Pen giành chiến thắng đã tăng lên mức kỷ lục 50%.

Dù các đề xuất cắt giảm chi tiêu của đảng Tập hợp Quốc gia phần nào giúp trấn an thị trường, bất ổn chính trị và sức ép ngân sách vẫn là những rủi ro lớn đối với tài chính Pháp.