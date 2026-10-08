Những lá đơn từ tuổi mười tám

Những ngày này, tại nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Trị, những lá đơn như thế đã được gửi đến các cơ quan Công an.

Một lá đơn, một lựa chọn

Thiếu tá Đinh Minh Đăng, Trưởng Công an xã Tân Thành, cho biết ngay từ đầu tháng 7/2026, đơn vị đã tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND đợt 2 trong năm. Người đầu tiên viết đơn là Đinh Nhật Long, sinh năm 2008.

Ở tuổi mười tám, Long đang đứng trước ngưỡng cửa của một chặng đường mới. Sau những năm tháng học tập, phía trước mở ra nhiều lựa chọn. Nhưng thay vì chờ đến khi có kết quả đại học, Long đã tìm hiểu về việc thực hiện nghĩa vụ CAND và quyết định viết đơn tình nguyện.

Em Đinh Nhật Long tại trụ sở Công an xã Tân Thành cùng lá đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ CAND.

Tại Công an xã Tân Thành, Long được hướng dẫn cụ thể về các điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình tuyển chọn. Qua những thông tin được cán bộ Công an trực tiếp trao đổi, Long hiểu rõ hơn về những yêu cầu đặt ra đối với người thực hiện nghĩa vụ CAND.

“Em biết phía trước sẽ có những yêu cầu và thử thách mới. Vì vậy, khi viết đơn, em cũng xác định phải nghiêm túc rèn luyện, chấp hành kỷ luật và có trách nhiệm với công việc”, Long chia sẻ.

Từ lựa chọn của Long, việc thực hiện nghĩa vụ CAND trở thành một lựa chọn cụ thể để những thanh niên khác trên địa bàn tìm hiểu và cân nhắc. Những lá đơn sau đó tiếp tục được gửi đến Công an xã Tân Thành, cho thấy sự quan tâm của tuổi trẻ địa phương đối với môi trường rèn luyện này.

Từ mái nhà đến con đường phía trước

Đầu tháng 9/2026, tại Công an xã Kim Ngân, một thanh niên khác cũng tự nguyện đặt bút đăng ký thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2027.

Đó là Hồ Anh Tuấn, sinh năm 2008, ở bản An Bai. Trong câu chuyện của chàng trai trẻ này có một chi tiết đặc biệt, Tuấn là con của ông Hồ Văn Lừa, Tổ trưởng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bản An Bai. Từ công việc của cha, Tuấn có cơ hội chứng kiến những việc làm gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự tại bản làng, từ nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật đến kịp thời có mặt khi địa bàn phát sinh vấn đề hoặc cộng đồng cần hỗ trợ.

Em Hồ Anh Tuấn tại trụ sở Công an xã Kim Ngân cùng lá đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ CAND.

Qua những điều chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày, Tuấn dần hiểu rằng sự bình yên không phải là điều tự nhiên có được. Khi an ninh, trật tự được giữ vững, người dân mới có điều kiện yên tâm làm ăn, trẻ em được học tập, mỗi gia đình có thể ổn định cuộc sống và quê hương có thêm điều kiện để phát triển. Với Tuấn, sức khỏe và một cuộc sống bình yên cũng là những điều quan trọng để mỗi người theo đuổi việc học, lao động và thực hiện những dự định của mình.

Nhận thức ấy khiến Tuấn quan tâm hơn đến công việc giữ gìn an ninh, trật tự và tìm hiểu về nghĩa vụ CAND. Em cho rằng đây không chỉ là cơ hội để rèn luyện bản thân mà còn là dịp được góp sức vào công việc bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Từ suy nghĩ đó, Tuấn quyết định viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ CAND.

Lá đơn của Tuấn vì thế mang theo cả dấu ấn của gia đình và quyết định riêng của một người trẻ. Từ Tân Thành đến Kim Ngân, những câu chuyện như thế đang làm nên diện mạo riêng của mùa tuyển chọn nghĩa vụ CAND năm 2027. Đằng sau mỗi lá đơn là một người trẻ với suy nghĩ, dự định của riêng mình; là sự đồng hành của gia đình và quá trình chuẩn bị đang được thực hiện từ cơ sở.

Khi những lựa chọn riêng gặp nhau

Ở xã Tuyên Hóa, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027 cũng đang được tiếp tục triển khai. Thiếu tá Nguyễn Viết Sang, Trưởng Công an xã, cho biết đến nay đơn vị đã tiếp nhận 10 đơn tình nguyện, trong khi chỉ tiêu được giao là 6 công dân.

Theo Thiếu tá Sang, để có được những lá đơn tình nguyện, công tác tuyên truyền, hướng dẫn phải được thực hiện từ sớm. Thanh niên cần được cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, môi trường thực hiện nghĩa vụ CAND, quyền lợi, trách nhiệm và các bước trong quy trình tuyển chọn. Khi những điều còn băn khoăn được giải đáp cụ thể, mỗi người mới có cơ sở để cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với mình.

Thanh niên xã Tuyên Hóa tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.

Tại Tuyên Hóa, Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn tuyên truyền, vận động; đồng thời trực tiếp hướng dẫn những thanh niên có nguyện vọng hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Ở cơ sở, việc tiếp xúc trực tiếp với thanh niên và gia đình giúp những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn sức khỏe, hồ sơ hay môi trường rèn luyện được trao đổi cụ thể hơn.

Sự đồng hành ấy không chỉ đến từ lực lượng Công an. Với những thanh niên vừa rời ghế nhà trường, gia đình thường là nơi đầu tiên các em chia sẻ về những dự định sau tuổi 18. Sự ủng hộ của cha mẹ, cùng những trao đổi từ cán bộ cơ sở, tổ chức Đoàn hay những người từng trải qua môi trường quân ngũ, công tác trong lực lượng Công an có thể giúp người trẻ có thêm thông tin và góc nhìn trước khi quyết định.

Mỗi người có một hoàn cảnh, một suy nghĩ và một lý do riêng để lựa chọn. Có người bắt đầu từ mong muốn được rèn luyện, có người chịu ảnh hưởng từ công việc của người thân, cũng có người nhận ra ý nghĩa của việc góp sức giữ gìn cuộc sống bình yên nơi mình sinh sống. Những lựa chọn ấy gặp nhau ở một điểm chung, đó là mong muốn được thực hiện nghĩa vụ CAND và trưởng thành qua một môi trường rèn luyện nghiêm túc.

Bước đầu của một hành trình

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho rằng việc thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND không phải là điểm kết thúc của một lựa chọn, mà đó mới là điểm bắt đầu.

Sau những lá đơn là các bước sơ tuyển, khám tuyển, thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ và nhiều yêu cầu khác theo quy định. Với những người đủ điều kiện và được tuyển chọn, phía trước là môi trường rèn luyện mới, nơi kỷ luật, sức khỏe, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm được đặt lên hàng đầu.

Lá đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ CAND của Đinh Nhật Long.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ cũng có thể trở thành bước đệm để mỗi người xác định rõ hơn hướng đi của mình. Với những người có nguyện vọng tiếp tục công tác trong lực lượng CAND và đáp ứng các điều kiện theo quy định, quá trình thực hiện nghĩa vụ là cơ hội để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và tiếp tục phấn đấu.

Người hoàn thành nghĩa vụ cũng có thể tham gia các kỳ tuyển sinh, tuyển dụng theo quy định hiện hành, trong đó có những chính sách ưu tiên áp dụng đối với đối tượng đủ điều kiện. Với những người lựa chọn một hướng đi khác, những năm tháng được rèn luyện trong môi trường kỷ luật cũng là hành trang về sức khỏe, ý thức tổ chức, kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần trách nhiệm để bước vào học tập, lao động và những công việc mới.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027 tiếp tục được các cấp, các ngành triển khai theo kế hoạch. Lực lượng Công an phối hợp với các địa phương, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thanh niên và gia đình nắm rõ các quy định; đồng thời thực hiện các khâu tuyển chọn bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định.

Với người trẻ, một lá đơn tình nguyện vì thế không chỉ là quyết định cho một khoảng thời gian phía trước. Đó còn có thể là bước khởi đầu cho một hành trình rèn luyện, từ đó mỗi người tiếp tục lựa chọn con đường phù hợp với năng lực, nguyện vọng và mục tiêu của mình.