Vĩnh Long cần đẩy mạnh phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực học đường

Vĩnh Long cần tăng cường tuyên truyền phòng ngừa bạo lực học đường, nhất là giờ tan lớp. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đã đến lúc các cấp, các ngành và toàn xã hội cần chung tay triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ bạo lực xâm nhập học đường.

Đặc biệt rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và toàn xã hội nhằm siết chặt kỷ cương, giữ gìn môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Lời cảnh báo từ những mâu thuẫn nhỏ

Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường ngoài giờ học gây xôn xao dư luận, trong đó có hai vụ được lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc cho người xem.

Vụ việc thứ nhất xảy ra chiều ngày 16/9 tại khu vực công viên Mậu Thân (phường Phước Hậu).

Do mâu thuẫn bộc phát từ mạng xã hội, em N.P.M.N (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường trung học cơ sở Tân Hạnh) đã bị một nhóm học sinh vờ đặt mua quần áo online rồi dụ ra công viên để quây đánh hội đồng. Đáng đau lòng hơn, nhiều học sinh đứng xem không những không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay clip chia sẻ lên mạng. Hậu quả, em M.N bị đa chấn thương phải nhập viện điều trị.

Chưa dừng lại ở đó, chiều ngày 19/9, tại khu vực cổng Trường trung học cơ sở Trần Phú (phường Long Đức) lại xảy ra vụ việc 4 học sinh và thanh thiếu niên dùng tay, chân và nón bảo hiểm xông vào hành hung em H.H.T (học sinh lớp 8/4) ngay sau giờ tan học.

Phía sau những mâu thuẫn bồng bột ấy là những giọt nước mắt nghẹn ngào. Khi chứng kiến con em mình mang chấn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, các phụ huynh không khỏi bàng hoàng và bức xúc.

Thầy cô và phụ huynh cần phải giáo dục các em từ nhỏ. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Khi nghe được câu chuyện của các em, nhiều phụ huynh không khỏi xót xa: “Gửi con đến trường chỉ mong cháu chăm ngoan, học giỏi. Thấy các con bị đánh chỉ vì vài câu nói qua lại trên mạng mà lòng tôi như cắt. Mong sao chính quyền và nhà trường xử lý nghiêm để các cháu khác không còn phải chịu cảnh này”.

Đối với các em học sinh gây ra sai phạm, khi làm việc với lực lượng chức năng và đại diện nhà trường, sự ăn năn, hối hận trào dâng nhưng mọi chuyện đã lỡ. Đây thực sự là bài học đắt giá, đau lòng cho chính các em và là lời cảnh báo sâu sắc cho biết bao gia đình có con em đang ở độ tuổi cắp sách đến trường.

Quyết liệt chỉ đạo và sự vào cuộc đồng bộ

Trao đổi về vấn đề này, thầy Thạch Tha Lai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, công tác phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học luôn được ngành giáo dục tỉnh đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm học, sở đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, quán triệt việc tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, đạo đức cho học sinh.

Vào các buổi sinh hoạt đầu tuần, chào cờ hay sinh hoạt lớp, các trường đều lồng ghép thông tin tuyên truyền, nhắc nhở học sinh về chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh và phòng tránh bạo lực học đường.

Thầy cô và phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đến việc học tập của các con. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tuy nhiên, thực tế hai vụ việc vừa qua cho thấy các hành vi vi phạm đều diễn ra ngoài nhà trường và ngoài giờ học. Nhằm khắc phục khoảng trống quản lý này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an và an ninh cơ sở.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, theo dõi sát sao tại các khu vực trọng điểm, xung quanh cổng trường và các tụ điểm công cộng vào các giờ cao điểm, đặc biệt là trước giờ vào lớp và sau giờ tan học. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa các mầm mống mâu thuẫn, giúp các em học sinh và phụ huynh yên tâm khi đến trường.

Để hạn chế thấp nhất nạn bạo lực học đường, thầy Thạch Tha Lai đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm và hiệu quả cần triển khai quyết liệt trong thời gian tới. Trong đó, sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khảo sát thực tế. Ngành giáo dục thành lập các tổ công tác khảo sát, kiểm tra đầu năm học tại các trường; chỉ đạo Hiệu trưởng các trường (nhất là khối trung học cơ sở và trung học phổ thông) chủ động liên hệ với công an địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, chuyên đề phòng, chống bạo lực học đường một cách cấp thiết và sinh động.

Học sinh cần có những môi trường giải lao lành mạnh. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hiện nay, hầu hết các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã trang bị 100% hệ thống camera giám sát tại khu vực cổng trường và các khu vực phụ trợ. Sở chỉ đạo tiếp tục rà soát, nhân rộng việc lắp đặt camera tại các trường trung học cơ sở nhằm phát hiện sớm các hiện tượng bất thường.

Đặc biệt, nhà trường cần nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, nắm bắt sát sao hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của từng học sinh. Gia đình cần dành nhiều thời gian lắng nghe, quản lý việc sử dụng mạng xã hội và giờ giấc sinh hoạt của con em mình, tránh để các em bị lôi kéo vào các mâu thuẫn ảo trên không gian mạng dẫn đến xung đột thực tế.

Bạo lực học đường không đơn thuần là câu chuyện của riêng ngành giáo dục, mà là bài toán chung của toàn xã hội. Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cùng sự chung tay của lực lượng công an, chính quyền địa phương và mỗi gia đình sẽ là chìa khóa quan trọng để xây dựng một môi trường học đường an toàn, lành mạnh, tràn ngập tình yêu thương cho thế hệ tương lai.