Từ giảng đường đến thực tiễn của người thầy thuốc Quân y

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y tặng hoa chúc mừng Khóa 16. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 45 năm vào trường Khóa 16 đào tạo bác sĩ dài hạn (1981-2026). Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y dự và chúc mừng. Đây là dịp để các cựu học viên trở về mái trường xưa, tri ân các thế hệ cán bộ, giảng viên và ôn lại chặng đường học tập, rèn luyện, công tác, cống hiến.

Học viên Khóa 16 tặng hoa tri ân các thế hệ nguyên là lãnh đạo, chỉ huy quản lý.

Ngày 12/10/1981, gần 300 học viên Khóa 16 hội tụ về Trường đại học Quân y, nay là Học viện Quân y. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, các học viên vừa học tập chuyên môn, vừa rèn luyện quân sự, thực hành chiến thuật quân y và thực tập tại bệnh viện, đơn vị. Chính môi trường ấy đã tôi luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của một thế hệ bác sĩ quân y.

Sau 6 năm học tập, rèn luyện, các bác sĩ trẻ Khóa 16 tỏa đi nhiều đơn vị, bệnh viện và địa bàn trong toàn quân; có mặt tại biên giới, hải đảo, thực hiện nhiệm vụ quốc tế và công tác ở những nơi còn nhiều gian khó. Qua thực tiễn, kiến thức được bồi đắp, bản lĩnh được tôi luyện, y đức và trách nhiệm nghề nghiệp ngày càng được khẳng định.

Gần 40 năm công tác, các thành viên Khóa 16 trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, từ lãnh đạo, quản lý đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân. Nhiều đồng chí trở thành cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, thầy thuốc có uy tín, được trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý.

Đại diện Khóa 16 tặng quà cho Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ Đỗ Xuân Hợp của Học viện Quân y.

Điều làm nên dấu ấn của Khóa 16 không chỉ là những thành tích, danh hiệu, mà là quá trình cống hiến bền bỉ của một thế hệ được đào tạo trong gian khó, trưởng thành từ thực tiễn và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Mỗi người một cương vị, một lĩnh vực, nhưng cùng góp phần làm sáng đẹp hình ảnh người thầy thuốc Quân y vững chuyên môn, sáng y đức, giàu bản lĩnh, tận tâm với bộ đội và nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y, khẳng định sự trưởng thành của các bác sĩ Khóa 16 là minh chứng sinh động cho chất lượng đào tạo của Học viện.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo đồng chí Giám đốc Học viện Quân y, chất lượng một khóa học không chỉ được đánh giá bằng kết quả khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mà phải được kiểm chứng qua quá trình công tác, bằng năng lực chuyên môn, bản lĩnh trước khó khăn, khả năng thích ứng, y đức và trách nhiệm với người bệnh, đơn vị và nhân dân.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo của Học viện Quân y hiện nay. Nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo; gắn chặt nhà trường với bệnh viện, đơn vị và thực tiễn công tác; tăng cường đào tạo thông qua thực hành, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Trung tướng Trần Viết Tiến nhấn mạnh, sau 45 năm, Học viện Quân y đã có bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị; cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư theo hướng chính quy, khoa học, hiện đại. Học viện được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 3 lần; hai lần được tặng Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao vàng…

Theo Trung tướng Trần Viết Tiến, trong điều kiện khoa học, công nghệ và y học phát triển nhanh, yêu cầu đối với người thầy thuốc Quân y ngày càng cao. Bên cạnh chuyên môn vững, người bác sĩ cần có tư duy khoa học, bản lĩnh, kỷ luật, y đức và khả năng làm chủ tri thức, công nghệ mới; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong những môi trường khác nhau.

Giám đốc Học viện Quân y cho rằng, hiện đại hóa nhà trường không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hay làm chủ kỹ thuật mới, mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ đủ năng lực làm chủ tri thức và đủ bản lĩnh sử dụng tri thức vì con người. Cùng với đào tạo, Học viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và nâng cao chất lượng điều trị.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, nguyên Giám đốc Học viện Quân y, đại diện học viên Khóa 16 phát biểu cảm tưởng tại buổi gặp mặt.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi gặp mặt.

Hành trình của Khóa 16 từ giảng đường đến những địa bàn công tác, bệnh viện và cơ sở nghiên cứu cho thấy một giá trị có ý nghĩa lâu dài: Đào tạo chỉ thực sự thành công khi tri thức trở thành năng lực, y đức trở thành hành động và những phẩm chất được rèn luyện trong nhà trường được chuyển hóa thành hiệu quả phục vụ bộ đội và nhân dân.

Từ những dấu ấn của thế hệ đi trước, Học viện Quân y tiếp tục xây dựng môi trường đào tạo gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực quân y chất lượng cao, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe bộ đội, nhân dân trong tình hình mới.