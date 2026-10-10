Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại tỉnh Sơn La

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Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La và các trường mầm non.

Đoàn đã đến thăm và làm việc tại trường mầm non Chiềng An và các trường thí điểm được triệu tập (Tô Hiệu; Hoa Phượng Đỏ Sốp Cộp; Mường Hung; Huy Thượng; Hoa Phượng Đỏ Bó Sinh; Mường É; Hoa Ban; Ít Ong; Mường Sại; Tây Tiến; Mộc Lỵ; Hương Xoài; Vân Hồ; Hoa Hồng). Đoàn đã kiểm tra cơ sở vật chất, hồ sơ chuyên môn, dự hoạt động tại các nhóm, lớp; nghe nhà trường báo cáo nhanh kết quả triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT ngày 12/02/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các nhà trường cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong năm học đầu tiên triển khai Chương trình thí điểm, như quy mô trường lớp lớn sau sắp xếp, sáp nhập, nhiều trường quản lý từ 5 đến 14 điểm trường lẻ, cách trung tâm từ 12 km đến 23 km, giao thông khó khăn; nhiều lớp ghép 2 - 3 độ tuổi; tỷ lệ trẻ dân tộc thiểu số cao, từ 58% đến 99%, gây rào cản ngôn ngữ trong tổ chức hoạt động và đánh giá trẻ; một số trường còn thiếu giáo viên so với quy định; điều kiện kinh tế và khả năng phối hợp của phụ huynh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế…

Các trường đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề chuyên sâu về Chương trình thí điểm theo hình thức "cầm tay chỉ việc", thực hành mẫu - phân tích - điều chỉnh, tập trung vào kỹ thuật phân giải yêu cầu cần đạt theo từng độ tuổi, thiết kế bài học 5 bước và dạy học phân hóa cho lớp ghép 2-3 độ tuổi và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quá trình. Cung cấp tài liệu hướng dẫn chuyên môn cụ thể, ví dụ minh họa thực tế, kho học liệu số, video bài giảng mẫu phù hợp với cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số và lớp ghép nhiều độ tuổi. Quan tâm bổ sung đồ dùng, đồ chơi tự nhiên, học liệu mở, thiết bị công nghệ cho các đơn vị thực hiện thí điểm.

Đoàn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế liên quan đến việc phân giải yêu cầu cần đạt thành mục tiêu cụ thể theo từng độ tuổi; quy trình thiết kế bài học 5 bước ở một số hoạt động còn thực hiện hình thức, máy móc, mức độ đổi mới chưa đồng đều giữa điểm trường chính và điểm trường lẻ. Đồng thời, đề nghị các trường xây dựng kế hoạch điều chỉnh, khắc phục theo kết luận của Đoàn. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các trường, Đoàn đã giải đáp, phân tích theo thẩm quyền và tổng hợp để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết.