Hơn 5.000 người tham gia Lễ phát động 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp' tại Cần Thơ

Sáng 10.10, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, tại Công viên sông Hậu; đồng thời kết nối trực tiếp lễ phát động do Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội.

Hơn 5.000 người tham gia Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao” tại Cần Thơ vào sáng 10.10

Theo đó, có hơn 5.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh, người dân… cùng tham gia buổi lễ và chạy đồng hành 1,5km trong khuôn viên Công viên sông Hậu nhằm hưởng ứng lễ phát động.

Tiếp sau đó là các hoạt động biểu diễn Vovinam, Taekwondo, thể dục dưỡng sinh, dân vũ, Dance Kids… góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Trương Công Quốc Việt cho hay, buổi lễ nhằm góp phần đưa thông điệp "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên", trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp, hướng tới xây dựng "Một Việt Nam khỏe mạnh - Một quốc gia vận động"...

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ và lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Cần Thơ tham gia chạy tại buổi lễ phát động

Theo UBND TP. Cần Thơ, thành phố phấn đấu vận động số người tham gia luyện tập thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên đạt tỷ lệ 45,5% dân số vào năm 2030; số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2030 đạt tỷ lệ 32,5% số hộ gia đình.

Đến năm 2030, đạt 100% đơn vị hành chính xã, phường có thiết chế thể thao hoặc văn hóa, thể thao đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL; có ít nhất 3 câu lạc bộ TDTT cơ sở trở lên.

Thành phố có đủ 3 công trình thể thao cơ bản (nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi); hầu hết khu dân cư, khu đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế… có ít nhất 1 thiết chế thể thao hoặc 1 điểm tập luyện TDTT công cộng.

Đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa bàn Cần Thơ tham gia lễ phát động

Bên cạnh đó, số trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 95% vào năm 2030. Phấn đấu 98% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

100% số trường bậc phổ thông có câu lạc bộ TDTT, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên TDTT; đồng thời thực hiện hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2030 đạt 100% tổng số trường.

Trẻ em cũng thích thú khi tham gia buổi lễ phát động sáng 10.10 tại Cần Thơ

Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp…

TP. Cần Thơ cũng xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng, chống bệnh tật.

TP. Cần Thơ tăng cường hướng dẫn người dân tập luyện thể thao, góp phần cải thiện đời sống tinh thần

Cùng với đó TP phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn luyện tập TDTT phù hợp lứa tuổi, giới tính, địa phương, tình trạng sức khỏe của người dân; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao; các phương pháp tập luyện đúng cách, an toàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện…

Ngoài ra, TP tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện TDTT, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên… Các đơn vị, xã, phường, trường học và các doanh nghiệp cũng được hướng dẫn tập luyện, thi đấu các môn TDTT.