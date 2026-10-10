Một trường hỗ trợ 150 triệu cho sinh viên xuất sắc về làm việc

Sinh viên trường Đại học Hải Phòng. Ảnh: FBNT.

Trường Đại học Hải Phòng vừa có thông báo về việc thu hút, tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao vào vị trí việc làm trợ giảng, giảng viên.

Đối tượng thu hút, tuyển dụng là những người có chức danh giáo sư, phó giáo sư; tiến sĩ, nghiên cứu sinh; thạc sĩ tốt nghiệp cử nhân/kỹ sư loại giỏi trở lên và cam kết đi học nghiên cứu sinh; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, có IELTS từ 6.5 hoặc tương đương. Các ứng viên phải có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm của nhà trường.

Ứng viên làm việc tại trường được hưởng tiền lương, phụ cấp, hỗ trợ học hàm, học vị và các chế độ chính sách khác theo quy định.

Đáng chú ý, những người thuộc diện thu hút theo Nghị quyết số 53/2025 của thành phố Hải Phòng sẽ nhận được các hỗ trợ đặc thù từ ngân sách thành phố sau khi trở thành viên chức.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc các trường đại học trong và ngoài nước đúng các ngành, nghề phục vụ cho sự phát triển của thành phố tiếp tục học sau đại học được thành phố cấp học bổng 100% học phí.

Với chính sách hỗ trợ một lần, ứng viên có chức danh giáo sư được hỗ trợ 500 triệu đồng, phó giáo sư 400 triệu, tiến sĩ 300 triệu, thạc sĩ 200 triệu, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc là 150 triệu đồng.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoặc đánh giá hiệu quả công việc, các đối tượng nêu trên được hưởng chính sách hỗ trợ về thu nhập với mức hỗ trợ bằng 1,5-4 lần mức lương tối thiểu vùng nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm. Chính sách hỗ trợ thu nhập được áp dụng trong 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng hoặc tiếp nhận.

Trường hợp các đối tượng trên được thu hút từ địa phương khác đến làm việc tại trường Đại học Hải Phòng thì được hỗ trợ đi lại cho cá nhân và gia đình với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; được ưu tiên mua nhà ở xã hội theo chính sách của thành phố.

Đối với nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi được tuyển dụng, tiếp nhận, được cử đi đào tạo trình độ cao hơn thì được hỗ trợ 200 triệu đồng kinh phí đào tạo sau khi đạt trình độ tiến sĩ.

Sau khi trở thành viên chức, nếu công trình, đề án, đề tài, giải pháp sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến được cấp thành phố trở lên công nhận và xếp loại xuất sắc và được áp dụng hiệu quả, nhân rộng trong thực tiễn, họ được thưởng 20% giá trị đem lại (tối đa không quá 500 triệu đồng/giải pháp, sáng kiến).

Đối tượng thuộc diện thu hút phải đảm bảo còn tối thiểu 10 năm công tác (trừ giáo sư, phó giáo sư); đồng thời cam kết làm việc tại trường tối thiểu từ 5 năm trở lên.

Các hình thức tuyển dụng bao gồm: Tiếp nhận, xét tuyển, phỏng vấn và đánh giá năng lực chuyên môn/bài giảng. Ứng viên sẽ trở thành viên chức hoặc giảng viên/trợ giảng cơ hữu của trường.

Trường Đại học Hải Phòng có lịch sử 65 năm, trực thuộc UBND TP và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ GD&ĐT. Đến năm 2030, trường định hướng trở thành trường đại học lớn và uy tín của khu vực Duyên hải Bắc Bộ, định hướng phát triển các ngành mũi nhọn phục vụ công nghiệp, dịch vụ và logistics. Mục tiêu đến năm 2045 sẽ phát triển theo mô hình Đại học Hải Phòng (đại học vùng).