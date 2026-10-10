Cảnh sát biển Việt Nam tích cực chuẩn bị Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026

Các tàu thuộc Cảnh sát biển Việt Nam đã sẵn sàng bước vào hội thi, hội thao với quyết tâm cao nhất. (Ảnh ĐỨC TĨNH)

Theo Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thi, hội thao cho biết: Hội thi, hội thao lần này sẽ được tổ chức tại 4 khu vực Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang qua đó nhằm đánh giá toàn diện, chuyên sâu, năng lực của chỉ huy tàu và trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ cũng như sự hiệp đồng của toàn bộ kíp tàu, tạo bước đột phá nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng Cảnh sát biển trong giai đoạn mới.

Tàu CSB 2007, Hải đội 112, Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên tham gia hội thi, hội thao.

Những ngày này, tại các đơn vị tàu, không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Cán bộ, chiến sĩ tập trung kiểm tra, củng cố tình trạng kỹ thuật tàu, bảo quản, bảo dưỡng máy móc, trang bị kỹ thuật; rà soát hệ thống sổ sách, văn kiện, thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng tàu chính quy, mẫu mực. Các nội dung huấn luyện chuyên ngành được tổ chức luyện tập chặt chẽ, chú trọng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp hiệp đồng và xử trí tình huống của các thành phần trong kíp tàu.

Đại úy Nguyễn Thế Hùng, Chính trị viên tàu 4037, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ: Để đạt được kết quả tốt trong hội thi, hội thao, kíp tàu đã chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức ôn tập, bảo quản, kiểm sửa, tập trung luyện tập thuần thục các tình huống phức tạp trên biển; kiện toàn sổ sách mẫu biểu, duy trì hệ số kỹ thuật sẵn sàng mức cao nhất.

Tổ chức ôn tập kiến thức chính trị, pháp luật.

Cùng với công tác chuẩn bị về kỹ thuật, các đơn vị chú trọng bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao ý thức trách nhiệm và tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ. Quá trình luyện tập được duy trì nghiêm túc, kết hợp kiểm tra, đánh giá, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những khâu còn hạn chế, bảo đảm các nội dung tham gia hội thi, hội thao đạt chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối.

Luyện tập thành thục các tình huống báo động chiến đấu.

Tranh thủ giờ nghỉ, trao đổi và thực hành xử trí các tình huống.

Tiến hành bảo quản, sơn sửa vũ khí trang bị kỹ thuật.

Tổ chức luyện bơi 300m và bơi cứu đuối.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ các tàu thuộc Cảnh sát biển đang nỗ lực hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Các tàu thuộc Cảnh sát biển Việt Nam đã sẵn sàng bước vào hội thi, hội thao với quyết tâm cao nhất.

Theo kế hoạch, Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 sẽ tổ chức khai mạc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Phú Quốc, An Giang) vào ngày 15/10.