AI vào giảng đường quân y: Học nhanh hơn nhưng không được tin máy tuyệt đối

Thư viện Học viện Quân y ra mắt công cụ tìm kiếm nội bộ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép tra cứu toàn văn tài liệu. Công cụ được kỳ vọng giúp giảng viên, học viên rút ngắn thời gian tìm kiếm học liệu, phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học.

Công cụ được giới thiệu trong tọa đàm thanh niên hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với chủ đề “Chủ động học tập, đổi mới sư phạm, khai thác dữ liệu, sử dụng AI an toàn, hiệu quả trong kỷ nguyên số”.

Chương trình có sự tham gia của 100 học viên thuộc Hệ 2, Hệ 4 và Hệ 5.

Trung tá, TS Đặng Xuân Kiên, Phó chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật thực hành, Học viện Quân y chia sẻ tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, TS Đặng Xuân Kiên, Phó chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật thực hành – thực nghiệm, trao đổi về khai thác hệ thống quản lý học tập Moodle để tổ chức dạy và học, hướng tới mô hình sư phạm thông minh. Ông cũng giới thiệu việc sử dụng phần mềm R trong xử lý, phân tích dữ liệu nghiên cứu y học.

Các nền tảng số giúp tập trung học liệu, tăng tương tác và hỗ trợ người học theo dõi tiến độ. Trong nghiên cứu khoa học, kỹ năng xử lý dữ liệu góp phần giúp học viên đánh giá kết quả, hình thành luận cứ và nâng cao chất lượng nghiên cứu.

Bác sĩ Phạm Văn Dương, tác giả phần mềm FA Quiz chia sẻ kinh nghiệm phát triển công cụ hỗ trợ học y khoa, sử dụng ngân hàng câu hỏi và học liệu số trong tự học. Nội dung trao đổi cũng đề cập khả năng ứng dụng AI để giải thích kiến thức, tạo câu hỏi ôn tập và hỗ trợ người học nhận diện những phần còn yếu.

Thay vì chỉ ghi nhớ đáp án, học viên có thể sử dụng công nghệ để tìm hiểu nguyên lý, đối chiếu các khái niệm và tự kiểm tra mức độ hiểu bài. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào cách sử dụng và khả năng đánh giá thông tin của người học.

Đại tá Chu Đức Thành, Chánh Văn phòng, Học viện Quân y tặng quà các đại biểu.

Trong đào tạo y khoa, câu trả lời nghe có vẻ hợp lý chưa chắc đã chính xác. AI có thể tạo ra nội dung mạch lạc nhưng vẫn sai về kiến thức chuyên môn.

Vì vậy, học viên cần đối chiếu câu trả lời với giáo trình, tài liệu khoa học và hướng dẫn chuyên môn; khi cần thiết, phải trao đổi với giảng viên. AI có thể hỗ trợ quá trình tư duy nhưng không thay thế việc tự học, kỹ năng thực hành hay trách nhiệm của người thầy thuốc.

Bảo mật thông tin cũng là yêu cầu quan trọng khi ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế. Người học cần tuân thủ quy định về an toàn thông tin, không tự ý đưa bệnh án, hình ảnh hoặc dữ liệu định danh người bệnh lên các dịch vụ AI bên ngoài khi chưa được phép. Việc sử dụng công nghệ cũng phải bảo đảm liêm chính học thuật, không gian lận trong thi cử hoặc thay thế trách nhiệm cá nhân trong nghiên cứu.

Từ những nội dung được trao đổi, học viên được khuyến khích xây dựng thói quen tự học có mục tiêu, lựa chọn công cụ phù hợp với nhu cầu, kết hợp luyện tập trực tuyến với học liệu chính thức và thực hành. Những khó khăn phát sinh trong học tập cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho các sáng kiến công nghệ giáo dục.

Đại tá Chu Đức Thành, Chánh Văn phòng Học viện Quân y chia sẻ tại toạ đàm.

Dịp này, Học viện Quân y tiếp tục thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”. Tính đến ngày 10/10, tỷ lệ học viên tham gia các nội dung thi đạt 98%, với hơn 2.000 lượt dự thi, theo thông tin của đơn vị.