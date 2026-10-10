Hơn 9000 cử nhân Sư phạm Địa lí được đào tạo từ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Vinh danh các cá nhân Khoa Địa lí, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ngày 10/10, Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa (1956–2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học cùng nhìn lại hành trình xây dựng, phát triển; tri ân những đóng góp qua các thời kỳ và hướng tới chặng đường phát triển mới.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ niềm tự hào khi Nhà trường được đón các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên trở về trong dịp kỷ niệm thành lập các khoa.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, vị thế và sự phát triển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hôm nay có đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ thầy cô đã dày công xây dựng các đơn vị, trong đó có Khoa Địa lí.

Nhắc đến những người đặt nền móng cho Khoa, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn nhấn mạnh giá trị của ký ức và những đóng góp qua các thời kỳ. Việc các thế hệ đi trước trở lại, chứng kiến đội ngũ kế cận tiếp tục phát triển sự nghiệp là cơ sở để củng cố niềm tin vào tương lai của Khoa Địa lí nói riêng và Nhà trường nói chung.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, sự gắn bó của cựu học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh với mái trường là nguồn động viên quan trọng. Khi mong muốn trở về, gặp lại thầy cô, bạn bè vẫn được gìn giữ qua các thế hệ, đó cũng là minh chứng cho sức sống và sự gắn kết của cơ sở giáo dục.

Từ hành trình 70 năm xây dựng và trưởng thành, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn nhấn mạnh yêu cầu tiếp nối trách nhiệm giữa các thế hệ. Nếu những người đi trước đã đặt những viên gạch đầu tiên, đội ngũ cán bộ, giảng viên hôm nay cần tiếp tục mở ra những hướng đi mới, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Với thông điệp “kiến tạo tương lai”, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn bày tỏ tin tưởng Khoa Địa lí sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của đội ngũ hiện tại, đồng thời nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các thế hệ đi trước và sự phối hợp của các đơn vị đào tạo trong Trường.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quyết Chiến – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Địa lí trình bày diễn văn kỷ niệm. 70 năm trước (năm 1956), Ban Địa lí - tiền thân của Khoa Địa lí - Trường ĐHSP Hà Nội chính thức được thành lập - đánh dấu sự ra đời của cơ sở đào tạo trình độ đại học về Địa lí đầu tiên của cả nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học Địa lí, đồng thời mở ra một hành trình lâu dài cho việc xây dựng và phát triển giáo dục, đào tạo về Địa lí ở nước ta.

Trong lễ khai giảng năm học đầu tiên, Ban Địa lí chỉ có 5 thầy giáo và hơn 60 sinh viên. Cơ sở vật chất thiếu thốn, không có giáo trình và tài liệu Địa lí bằng tiếng Việt, nhiều thứ phải bắt đầu từ số không.

Các thầy đã vừa đào tạo, vừa tự đào tạo, tự dịch tài liệu, biên soạn giáo trình để hoàn thành những bài giảng đầu tiên. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, các thầy đã học tập, nghiên cứu, tổ chức những chuyến khảo sát thực địa và từng bước hình thành đội ngũ cán bộ giảng dạy có năng lực chuyên môn ngày càng vững vàng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trải qua 70 năm, Khoa Địa lí không ngừng phát triển trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Những lớp học, chuyến thực địa, công trình nghiên cứu cùng sự trưởng thành của nhiều thế hệ người học đã góp phần tạo nên bản sắc và những giá trị được tiếp nối đến hôm nay.

Đến nay, Khoa đã đào tạo hơn 9.000 cử nhân Sư phạm Địa lí hệ chính quy, gần 1.500 thạc sĩ và 190 tiến sĩ Địa lí. Đặc biệt, trong nhiều năm, Khoa đã chủ trì, xây dựng chương trình đào tạo giáo viên Địa lí dùng chung cho cả nước; là lực lượng nòng cốt biên soạn hầu hết các bộ sách giáo khoa Địa lí qua các thời kỳ; đồng thời là đơn vị tiên phong trong biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, bản đồ giáo khoa, atlat Địa lí phục vụ đào tạo và giảng dạy địa lí.

Tập thể Khoa Địa lí được vinh danh, khen thưởng.

Tri ân các thế hệ nhà giáo lão thành – những người đặt những viên gạch đầu tiên của Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tiết mục văn nghệ của Cựu giáo chức Khoa Địa lí: Ca khúc “Bài ca Người địa chất”.

Dấu mốc 70 năm không chỉ là dịp nhìn lại và tự hào về truyền thống, mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới. Trên nền tảng được vun đắp qua nhiều thế hệ, Khoa Địa lí tiếp tục hướng tới đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển chung của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với tinh thần “Tiếp nối truyền thống – Kiến tạo tương lai”.