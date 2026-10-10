‘Kết nối không tổn thương’ - lá chắn bảo vệ thanh thiếu niên trên không gian mạng

Đại diện Công an thành phố Đồng Nai phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Công Nghĩa

Tham dự buổi lễ phát động có đại diện Công an thành phố Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành đoàn Đồng Nai và nhiều phường, xã của thành phố cùng các KOL (những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội).

Đại diện Công an thành phố Đồng Nai và Trường đại học Công nghệ Đồng Nai dự chương trình phát động. Ảnh: Công Nghĩa

Chiến dịch do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng lần đầu tiên vào năm 2025, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế như: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cơ quan của Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC).

Với chủ đề "Không một mình - Kết nối không tổn thương", chiến dịch năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền nhận diện các thủ đoạn lừa đảo mà quan trọng hơn là khơi dậy, trang bị cho người trẻ kỹ năng tự bảo vệ mình và bảo vệ những người xung quanh. Lực lượng công an khuyến cáo mỗi sinh viên trước khi bình luận hay chia sẻ một nội dung cần suy nghĩ kỹ, kiểm chứng thông tin để tránh làm tổn thương người khác và tránh lan truyền thông tin sai lệch. Khi thấy bạn bè gặp khó khăn trên mạng, không nên quay lưng, chế giễu mà hãy lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn họ tìm đến sự trợ giúp của người thân hoặc cơ quan chức năng.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục vào Đào tạo thành phố Đồng Nai Đỗ Đăng Bảo Linh phát biểu hưởng ứng. Ảnh: Công Nghĩa

Tiến sĩ Đoàn Mạnh Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Đồng Nai phát biểu cam kết định hướng sinh viên cùng chung tay xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Ảnh: Công Nghĩa

Sinh viên Trường đại học Công Nghệ Đồng Nai chăm chú theo dõi nội dung buổi lễ phát động. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng, đại diện Công an thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: Không gian mạng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều lợi ích, tạo môi trường để học tập, giao lưu và chia sẻ. Tuy nhiên, song hành với đó là vô vàn mối đe dọa khó lường như: các chiêu trò lừa đảo, đường link lạ, lời mời kiếm tiền dễ dàng hay những tin nhắn đe dọa, xúc phạm, dụ dỗ. Thực tế đáng lo ngại là nhiều bạn trẻ khi gặp rủi ro thường có tâm lý e ngại, không dám nói ra và muốn tự giải quyết một mình, dẫn đến những hậu quả nguy hiểm.

Đại diện Công an thành phố Đồng Nai gửi thông điệp đến các bạn trẻ, đó là khi gặp chuyện không hay trên không gian mạng thì không phải tự mình chịu đựng. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, bạn bè hay cơ quan công an là hết sức cần thiết để có sự chia sẻ và an toàn. Đại diện Công an thành phố chia sẻ, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và các đơn vị để lan tỏa, hướng dẫn kỹ năng an toàn số; đồng thời sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến tội phạm mạng. Khi gia đình biết lắng nghe, nhà trường đồng hành, lực lượng chức năng hỗ trợ và các bạn trẻ biết quan tâm lẫn nhau, không gian mạng sẽ ngày một trong sạch, văn minh và nhân văn hơn.

Đại diện Công an thành phố Đồng Nai tặng hoa cho các diễn giả chia sẻ với sinh viên tại chương trình. Ảnh: Công Nghĩa

Tại sự kiện cũng đã diễn ra nghi thức ra mắt "Đại sứ an toàn số học đường" và phát động phong trào đồng hành cùng học sinh, sinh viên tương tác an toàn, văn minh trên không gian mạng. Hoạt động hướng tới việc xây dựng lực lượng nòng cốt luôn lắng nghe, đồng hành, góp phần đưa văn hóa ứng xử an toàn, có trách nhiệm trên môi trường số trở thành thói quen hằng ngày của học sinh, sinh viên.

Cán bộ phụ trách công tác an ninh mạng Công an thành phố và các KOL trao đổi với sinh viên phương pháp sử dụng mạng xã hội an toàn. Ảnh: Công Nghĩa

Một KOL chia sẻ với sinh viên cách xây dựng hình ảnh cá nhân an toàn, văn hóa trên không gian mạng. Ảnh: Công Nghĩa

Cán bộ Công an thành phố Đồng Nai chia sẻ cách ứng phó với các nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: Công Nghĩa

Đại diện Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (MB) chi nhánh Đồng Nai hướng dẫn sinh viên cách phòng tránh bị lừa đảo tiền qua mạng. Ảnh: Công Nghĩa

Sinh viên Trường đại học Công nghệ Đồng Nai hào ứng tham dự chương trình. Ảnh: Công Nghĩa