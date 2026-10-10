Phát hiện sớm, bồi dưỡng thực chất để tạo nguồn đảng viên trẻ

Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) kết nạp đảng cho học sinh ưu tú. Ảnh: AN NHIÊN

Chủ động tạo nguồn từ sớm

Tại Trường THPT Phan Châu Trinh, công tác phát triển Đảng trong học sinh được triển khai từ khâu phát hiện, bồi dưỡng đến theo dõi, giúp đỡ. Đoàn Thanh niên phối hợp các chi bộ rà soát những đoàn viên ưu tú, có thành tích học tập tốt, tích cực trong phong trào, có ý thức rèn luyện và tinh thần trách nhiệm để giới thiệu cho Đảng ủy.

Đáng chú ý, nhà trường chủ động rà soát những học sinh có ngày sinh từ tháng 1 đến tháng 4 để giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn kết nạp khi đủ 18 tuổi. Những học sinh đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhưng chưa đủ tuổi kết nạp tiếp tục được theo dõi, giới thiệu khi chuyển sang môi trường học tập mới.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh, công tác tạo nguồn cần được thực hiện từ sớm và gắn với quá trình giáo dục, rèn luyện của học sinh, thay vì chỉ tập trung hoàn thiện hồ sơ.

Cách làm này cũng được Trường THPT Nguyễn Trãi chú trọng. Ngay từ lớp 10, thông qua kết quả học tập và các hoạt động Đoàn, nhà trường chủ động nhận diện những học sinh tích cực để đưa vào diện theo dõi, bồi dưỡng.

Việc tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ sớm giúp học sinh có thêm thời gian thử thách, nhìn nhận bản thân và xây dựng động cơ phấn đấu.

Ông Nguyễn Đức Phước, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết nhà trường không đặt nặng chỉ tiêu về số lượng mà quan trọng là lựa chọn đúng đối tượng, trên tinh thần tự nguyện. Học sinh được giới thiệu phải có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động Đoàn và có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Năm 2026, Trường THPT Nguyễn Trãi có 39 học sinh lớp 12 được kết nạp Đảng. Con số này cho thấy hiệu quả của nhà trường trong việc tạo nguồn từ sớm, bồi dưỡng học sinh qua từng năm học, thay vì chỉ tập trung vào năm cuối cấp.

Đồng hành để học sinh trưởng thành

Thầy Nguyễn Đức Phước, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi trao quyết định Kết nạp Đảng viên cho học sinh tại phường Liên Chiểu.

Nếu phát hiện sớm là bước khởi đầu thì quá trình theo dõi, giúp đỡ và tạo điều kiện để học sinh rèn luyện là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng nguồn.

Tại Trường THPT Phan Châu Trinh, các chi bộ đưa nhiệm vụ phát triển đảng viên vào phương hướng, nhiệm vụ hằng năm; phân công đảng viên theo dõi, phát hiện và giúp đỡ quần chúng ưu tú. Những học sinh đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tiếp tục được hướng dẫn, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện và hoàn thiện hồ sơ khi đủ điều kiện.

Đoàn Thanh niên giữ vai trò quan trọng trong khâu tạo nguồn. Hằng quý, Đoàn trường rà soát số đoàn viên đăng ký phấn đấu trở thành đảng viên, đồng thời giới thiệu những nhân tố nổi bật cho Đảng ủy.

Năm 2025, nhà trường giới thiệu 30 quần chúng, trong đó có 28 học sinh, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 18 học sinh sau đó được kết nạp.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu). Ảnh: AN NHIÊN

Tại Trường THPT Nguyễn Trãi, vai trò của tổ chức Đoàn được thể hiện rõ ở việc đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình phấn đấu. Các em được tạo điều kiện tham gia các chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện…, qua đó rèn luyện tinh thần trách nhiệm, năng lực thực tiễn và ý thức đóng góp cho tập thể.

Theo cô Nguyễn Thị Hạnh Quyên, Chi ủy viên, Bí thư Đoàn trường, khi học sinh có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, Đoàn trường theo sát, động viên và sắp xếp thời gian, lịch hoạt động phong trào phù hợp để không ảnh hưởng đến việc học. Đây cũng là cơ hội để các em chủ động tham gia, trải nghiệm và thể hiện năng lực thay vì chỉ phấn đấu trên hồ sơ.

Cùng với đó, Chi bộ nhà trường chủ động trao đổi với cha mẹ học sinh, tạo sự đồng thuận, cùng động viên các em trong quá trình phấn đấu, làm hồ sơ và xác minh lý lịch. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và tổ chức Đoàn giúp giảm bớt những băn khoăn về áp lực học tập, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để học sinh rèn luyện.

Vừa được kết nạp Đảng ở tuổi 18, em Phan Toàn Nguyên, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 là niềm vinh dự lớn đối với em, nhưng đó cũng là trách nhiệm để em tiếp tục học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm hơn với tập thể, cộng đồng”.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Liên Chiểu). Ảnh: AN NHIÊN

Không chỉ đồng hành trong quá trình phấn đấu, Trường THPT Nguyễn Trãi còn chú trọng hỗ trợ các đảng viên trẻ sau khi tốt nghiệp. Chi bộ phối hợp thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, giúp các em tiếp tục tham gia sinh hoạt, rèn luyện và phát huy vai trò tại môi trường đại học, cao đẳng.

Đánh giá về công tác này, bà Lưu Thị Hiền, Trưởng Ban Xây dựng Đảng ủy phường Liên Chiểu nhấn mạnh: “Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trãi đã bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy phường, thực hiện rất tốt tinh thần coi trọng chất lượng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên là học sinh Trung học phổ thông. Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng học sinh được kết nạp, mà là cách nhà trường gắn công tác tạo nguồn với giáo dục lí tưởng, ý thức trách nhiệm và quá trình rèn luyện của học sinh trong môi trường học đường”.

Từ thực tiễn tại Trường THPT Phan Châu Trinh và Nguyễn Trãi, công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh được triển khai theo hướng phát hiện sớm, bồi dưỡng thường xuyên, đồng hành thực chất và tôn trọng sự tự nguyện của học sinh.

Khi quá trình phấn đấu được đặt trong môi trường học tập, hoạt động Đoàn và thực tiễn, việc kết nạp ở tuổi 18 không chỉ là sự ghi nhận mà còn mở ra hành trình trưởng thành với trách nhiệm mới.