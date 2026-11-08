Những công trình 'sức dân'

“Thắp sáng đường biển, rực sáng quê hương”

Theo chân Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nam Trạch Phạm Thị Hương, chúng tôi về thăm làng biển các thôn: Nhân Quang, Nhân Trạch, Nhân Nam. Trên con đường ven biển chạy quanh làng giờ đây đã có nhiều đổi thay bởi sự ngăn nắp, sạch đẹp, đặc biệt là hệ thống đèn chiếu sáng, với cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay tràn đầy khí thế. Bà Hương cho biết, đây là công trình “Thắp sáng đường biển, rực sáng quê hương”, được Cộng đồng Nhân Trạch online kêu gọi thực hiện.

Một góc làng biển xã Nam Trạch - Ảnh: L.B.N

Ông Lê Bá Nuyến, Trưởng thôn Nhân Nam, Trưởng nhóm Cộng đồng Nhân Trạch online, chia sẻ: “Con đường bờ kè ven biển của xã Nam Trạch chưa có điện chiếu sáng nên đi lại ban đêm dễ tiềm ẩn tai nạn giao thông, bên cạnh đó cũng có nguy cơ xảy ra các vấn đề trộm cắp, đổ rác bừa bãi, mất trật tự, an ninh…

Với mong muốn xây dựng hình ảnh làng biển xã Nam Trạch “sáng, xanh, sạch, đẹp” trong mắt du khách, anh em nhóm Cộng đồng Nhân Trạch online do tôi và anh Nguyễn Văn Hân, Trưởng thôn Nhân Trạch chủ trì đã lên ý tưởng thực hiện công trình “Thắp sáng đường biển, rực sáng quê hương”. Dù thời gian sát Tết bận rộn nhưng ngay sau khi nhận được sự đồng ý, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, chúng tôi đã khẩn trương triển khai công trình”.

Qua chia sẻ của ông Nuyến, chúng tôi được biết, từ khi kêu gọi ủng hộ đến khi hoàn thành, công trình điện thắp sáng đường biển ở xã Nam Trạch chỉ mất 20 ngày. Công trình được khánh thành, đưa vào hoạt động đúng dịp Tết dương lịch 2026, chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, có chiều dài trên 2.800m, với 91 cột đèn chiếu sáng, 75 cờ Tổ quốc và 75 cờ Đảng được treo. Công trình có tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, do người dân trong xã và con em quê hương làm ăn, sinh sống ở nước ngoài đóng góp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nam Trạch Phạm Thị Hương cho biết: “Phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, thời gian qua, việc huy động các nguồn lực xã hội hóa trên địa bàn luôn được người dân đồng thuận, ủng hộ cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, Mặt trận xã Nam Trạch đã tiếp nhận trên 4 tỉ đồng từ nguồn đóng góp, ủng hộ của Nhân dân trong xã và con em ở nước ngoài để xây dựng các công trình, hoạt động an sinh xã hội…

Công trình “Thắp sáng đường biển, rực sáng quê hương” là một trong những công trình thể hiện rõ tinh thần, sức mạnh đoàn kết của Nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQVN xã sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể…, làm “cầu nối” kêu gọi đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, phát huy sức mạnh toàn dân ,để có thêm kinh phí xây dựng các công trình cấp thiết, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm đẹp giàu”.

“Một tấm lòng-Triệu yêu thương”

Đó là mô hình dân vận khéo được Ủy ban MTTQVN phường Nam Đông Hà ra mắt ngày 30/9/2026, tại tổ dân phố 9. Sau lễ ra mắt mô hình, các tổ chức chính trị-xã hội phường đã tiến hành đăng ký và tổ chức các hoạt động hưởng ứng, như: Hỗ trợ mô hình sinh kế, “Mẹ đỡ đầu”, “Bát cháo yêu thương”, “Em nuôi của Đoàn”, “Bữa cơm công đoàn-Gắn kết yêu thương”… với số tiền, quà hỗ trợ trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tuyến đường làng ven biển xã Nam Trạch được người dân vệ sinh sạch, đẹp - Ảnh: L.M

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Lê Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Nam Đông Hà khẳng định: “Dẫu thời gian triển khai chưa dài nhưng mô hình “Một tấm lòng-Triệu yêu thương” đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy; tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Nhân dân trong việc chung tay chăm lo an sinh xã hội được thể hiện rõ nét.

Chúng tôi mong muốn, thời gian tới, mô hình sẽ được lan tỏa sâu rộng, để mỗi khu dân cư đều có những cách làm hay, mỗi tổ chức có những phần việc cụ thể, thiết thực và ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia, nhiều người dân được hưởng lợi”.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, Ủy ban MTTQVN phường Nam Đông Hà cũng đã triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lớn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Mặt trận phường huy động nguồn lực xây mới và sửa chữa 14 nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng; trao hỗ trợ hàng nghìn suất quà cho gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: “Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng chủ động, kịp thời, đa dạng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai hiệu quả, với nhiều công trình, phần việc mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà”.

Ông Hoàng Minh Tú, hộ nghèo ở phường Nam Đông Hà, chia sẻ: “Sau khi vợ mất, tôi một mình bươn chải nuôi 3 đứa con ăn học, cuộc sống vô cùng vất vả. Ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không đủ kinh phí sửa chữa. May mắn, được sự quan tâm của Mặt trận các cấp và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, gia đình tôi mới xây được ngôi nhà mới với diện tích 50m2, tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng (Ban vận động Quỹ vì người nghèo phường Nam Đông Hà hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại gia đình tích góp cùng sự chung tay giúp đỡ của người thân, dòng họ). Gia đình tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các cấp Mặt trận, chính quyền địa phương về cả vật chất lẫn tinh thần. Có chỗ ở kiên cố, tôi cũng yên tâm lao động, sản xuất, cố gắng vươn lên thoát nghèo”.