Nhân viên Nvidia 'dậy sóng', đồng loạt đòi đưa Jensen Huang trở lại

Một bộ phận nhân viên Nvidia đang kêu gọi Jensen Huang quay trở lại điều hành công ty, ngay cả sau khi những thông tin về nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân của vị CEO này liên tiếp xuất hiện và dẫn đến quyết định từ chức bất ngờ.

Nhân viên Nvidia đang kêu gọi Jensen Huang quay trở lại điều hành công ty,. Ảnh: ABC News

Một bài đăng trên chuyên mục góp ý nội bộ của Nvidia, do một kỹ sư lâu năm gửi lên trước khi Huang từ chức, đã đề nghị ban lãnh đạo xem xét tâm tư và nguyện vọng của nhân viên trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tương lai của công ty.

Kể từ đó, bài đăng thu hút hơn 1.600 bình luận. Đáng chú ý, phần lớn ý kiến đều thể hiện sự ủng hộ đối với Huang, thậm chí đề nghị các thành viên hội đồng quản trị tìm cách đưa ông trở lại vị trí CEO.

“Nếu bạn tin tưởng vào sứ mệnh của công ty, hãy đưa SẾP LỚN trở về”, một nhân viên ẩn danh viết.

Một người khác bày tỏ quan điểm: “Tất cả chúng ta đều là con người và đều có thể mắc sai lầm. Jensen đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp và ông ấy xứng đáng có cơ hội thứ hai”.

Một nhân viên thậm chí còn gửi email đến toàn thể công ty, yêu cầu ban lãnh đạo minh bạch hơn về nguyên nhân khiến Jensen Huang rời đi.

“Tôi vẫn đứng về phía Jensen. Không phải vì tôi tin rằng bất kỳ ai cũng không thể mắc sai lầm, mà bởi tôi không chấp nhận quan điểm rằng bảo vệ sự công bằng đồng nghĩa với việc phải giữ khoảng cách với một người có vai trò lãnh đạo quan trọng đến thế đối với chúng ta”, nhân viên này viết.

Nvidia và Harvey Jones, nhà đầu tư vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty, chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Nhân viên vẫn đặt niềm tin vào nhà sáng lập Nvidia

Jensen Huang, 63 tuổi, đã lãnh đạo Nvidia kể từ khi thành lập công ty vào năm 1993. Trong email gửi nhân viên hôm Chủ nhật, ông thừa nhận đã “không chung thủy với vợ” và khẳng định “không có lời bào chữa nào” cho hành động này.

Lời thừa nhận được đưa ra sau những thông tin cáo buộc ông có quan hệ tình cảm với một người bị nghi là gián điệp. Đến sáng thứ Năm, hội đồng quản trị Nvidia công bố quyết định từ chức của Huang, sau khi xuất hiện thêm thông tin về một mối quan hệ ngoài hôn nhân khác, được cho là với một nhân viên cấp dưới trực tiếp của ông. Nhân viên này chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Sau đó, tiếp tục có thông tin về cáo buộc Huang có quan hệ tình cảm với một nhân viên Nvidia khác. Kể từ email gửi nhân viên hôm Chủ nhật, vị tỷ phú chưa lên tiếng về những thông tin mới này.

Hội đồng quản trị Nvidia hiện chủ yếu gồm những nhà đầu tư tham gia từ giai đoạn đầu và các cộng sự thân thiết lâu năm của Huang.

Sau khi ông rời đi, Nvidia bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền, đồng thời đưa Harvey Jones, cựu CEO Synopsys, lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị.

Cuộc khủng hoảng đã khiến Nvidia mất 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường kể từ khi các cáo buộc xuất hiện, đồng thời kéo theo những cuộc điều tra từ các nghị sĩ Mỹ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Những diễn biến này cũng làm dấy lên khả năng Mỹ áp dụng thêm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip mới.

Dù vậy, hoạt động bên trong Nvidia vẫn diễn ra gần như bình thường trong tuần qua. Tuy nhiên, quyết định từ chức của Huang khiến nhiều nhân viên bất ngờ và không khỏi bàng hoàng.

Chỉ vài giờ sau thông báo, khoảng hai chục nhân viên Nvidia đã đăng tải thông điệp trên LinkedIn để thể hiện sự ủng hộ đối với vị lãnh đạo lâu năm.

Một người thậm chí khẳng định, niềm tin dành cho khả năng lãnh đạo của Huang không hề lay chuyển. Theo WIRED, trong cùng khoảng thời gian, không tìm thấy bài đăng nào từ nhân viên Nvidia công khai ủng hộ quyết định từ chức của ông.

Ngay sau khi Jensen Huang từ chức, nhiều nhân vật quyền lực trong ngành công nghệ, cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã công khai bày tỏ quan điểm ủng hộ Huang. Ảnh: Bloomberg

Một nhân viên đã làm việc tại Nvidia vài năm, nhưng không được phép phát ngôn công khai, cho biết họ cảm nhận được mong muốn đưa Huang trở lại đang lan rộng trong nội bộ công ty.

Người này lo ngại Nvidia cuối cùng sẽ phải đối mặt với những tổn thất nếu thiếu vắng nhà sáng lập trên cương vị lãnh đạo, đồng thời cho rằng hội đồng quản trị cần tìm cách đưa ông trở lại.

“Nvidia là Nvidia bởi vì có Jensen”, nhân viên này nói với WIRED.

Trong một diễn biến khác, ngay sau khi Jensen Huang từ chức, nhiều nhân vật quyền lực trong ngành công nghệ, cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã công khai bày tỏ quan điểm ủng hộ Huang. Thậm chí, nhiều người cho rằng Nvidia phạm sai lầm, quá vội vàng loại bỏ Jensen Huang.

Quyết định từ chức của Jensen Huang khiến nội bộ Nvidia đặt nhiều câu hỏi

Điều đáng chú ý là nhiều nhân viên từng kỳ vọng hội đồng quản trị sẽ hoàn tất cuộc điều tra nội bộ, trước khi đưa ra những thay đổi lớn về nhân sự cấp cao.

Bài đăng trên chuyên mục góp ý nội bộ cũng thể hiện rõ mong muốn này. Người viết đề nghị hội đồng quản trị công bố kết quả điều tra cho toàn thể nhân viên, đồng thời chính thức lấy ý kiến về việc liệu Huang có nên tiếp tục giữ chức CEO hay không.

Thay vào đó, nhà sáng lập Nvidia rời vị trí lãnh đạo ngay khi cuộc điều tra mới bắt đầu. Cách thức và thời điểm diễn ra quyết định này khiến nhiều nhân viên muốn biết rõ hơn điều gì thực sự đã xảy ra phía sau hậu trường.

Trong email gửi toàn thể công ty, một nhân viên đã đưa ra tuyên bố thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Huang: “Nếu nước Mỹ quay lưng với người đàn ông đã góp phần xây dựng tương lai của mình, thì thế giới này không xứng đáng có Jensen Huang”.

Những phản ứng trên cho thấy vị thế đặc biệt của Huang trong Nvidia, nơi ông không chỉ là người sáng lập mà còn được nhiều nhân viên xem như biểu tượng gắn liền với thành công của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, làn sóng ủng hộ từ nhân viên không đồng nghĩa những cáo buộc nhằm vào Huang đã được làm sáng tỏ, hoặc những hệ lụy đối với công ty có thể dễ dàng được xóa bỏ.

Nvidia hiện vẫn phải đối mặt với sức ép từ các cuộc điều tra, nguy cơ siết chặt quy định xuất khẩu chip và những bất ổn trong bộ máy lãnh đạo.

(Theo WIRED, The Guardian, Forbes)