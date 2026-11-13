Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Quang cảnh phiên họp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực từ 01/3/2027

Sáng 13/11/2026, tiếp tục Kỳ họp thứ Hai, với 463/464 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều hành biểu quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán gồm 03 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027.

Với 463/464 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch và bền vững

Trước khi các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của thị trường, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan và yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch và bền vững trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng làm rõ việc sơ kết, tổng kết để cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục việc thử nghiệm hoặc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trước khi áp dụng chính thức, tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời đảm bảo an toàn thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.

Luật đã quy định các nguyên tắc và giới hạn cơ bản, giao cho Chính phủ quy định cụ thể về quy trình, biện pháp kiểm soát rủi ro và xử lý kết quả sau thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm phải gắn với nguyên tắc an toàn của thị trường, bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi của nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu tham dự phiên họp

Về tổ chức thị trường, Chính phủ thống nhất tiếp tục giữ phương án giao Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình sở giao dịch chứng khoán để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

Các quy định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại các sở giao dịch chứng khoán cũng được chỉnh lý để xác định rõ phạm vi điều chỉnh tại dự thảo luật, phù hợp và thống nhất với pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Về chính sách nhân lực, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, dự thảo luật cũng đã làm rõ sự khác biệt giữa chính sách phát triển nguồn nhân lực chung của toàn ngành chứng khoán và chế độ chính sách đối với công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Việc quy định chính sách đối với công chức phải phù hợp với yêu cầu công việc, vị trí việc làm và các quy định về cán bộ, công chức, tiền lương, ngân sách nhà nước.

Liên quan tới cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ tiếp tục giữ phương án cắt giảm một số điều kiện và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán. Việc này nhằm tránh việc kiểm tra trùng lặp những điều kiện về an toàn vốn đã được cơ quan quản lý ngân hàng giám sát, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các tổ chức tham gia thị trường.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, an toàn hoạt động, quản lý tách biệt tài sản của khách hàng và giám sát hoạt động lưu ký vẫn được duy trì.

Các yêu cầu về việc đối chiếu dữ liệu, tất toán và chuyển giao tài khoản khách hàng trong trường hợp tổ chức lưu ký không thể tiếp tục hoạt động, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư tiếp tục được thực hiện theo quy định, đảm bảo việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm trách nhiệm đảm bảo an toàn của thị trường chứng khoán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Về tiêu chuẩn quản lý và người hành nghề, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, dự thảo luật đã phân định rõ yêu cầu về chuyên môn đối với người quản lý, người đại diện theo pháp luật và người hành nghề chứng khoán phù hợp với trách nhiệm của từng vị trí đảm nhận.

Đối với người đại diện theo pháp luật, chỉ yêu cầu tối thiểu một người đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn tương ứng, không bắt buộc tất cả người đại diện phải có chứng chỉ hành nghề.

Đồng thời, quy định thời gian chuyển tiếp hai năm hoặc khi có thay đổi nhân sự mới và đáp ứng các quy định mới để các doanh nghiệp hoạt động có thời gian bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp.

Ngoài ra, Chính phủ tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định về quy hoạch đổi danh mục, việc sử dụng người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và các quy định chuyển tiếp, bảo đảm rõ ràng, thống nhất và thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Về công tác chuẩn bị thi hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Chính phủ xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBTVQH.

Hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị đồng thời với 03 dự thảo văn bản quy định chi tiết, gồm 02 dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, cùng 01 dự thảo Thông tư thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ, nhân lực và hạ tầng công nghệ, chú trọng sự thống nhất giữa dự thảo Luật và các điều kiện tổ chức thi hành.

Đồng thời, trên cơ sở các phương án chính sách đã trình, dự thảo Luật đã được tiếp tục chỉnh lý về cách thể hiện quy định đối với quỹ hoán đổi danh mục (làm rõ việc tiếp nhận, hoán đổi tài sản khác), tổ chức sử dụng người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (để thống nhất thuật ngữ, xác định đúng đối tượng), các dẫn chiếu về tiêu chuẩn người đại diện trong điều khoản chuyển tiếp và căn cứ xem xét cấp lại chứng chỉ hành nghề theo pháp luật từng thời kỳ. Những nội dung này chủ yếu nhằm tăng tính rõ ràng, thống nhất và thuận lợi trong áp dụng pháp luật.