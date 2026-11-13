Doanh nghiệp kiến nghị gộp giao dịch bán lẻ trong ngày

Tại phần đối thoại, nhiều doanh nghiệp phản ánh áp lực chi phí và nhân sự khi phải xuất hóa đơn cho từng đơn hàng nhỏ lẻ, nhất là khi khách hàng từ chối nhận hàng, đồng thời kiến nghị cho phép gộp các giao dịch bán lẻ trong ngày vào bảng kê chung.

Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền thành phố chuyên đề về lĩnh vực thương mại điện tử. Ảnh: HÂN GIA

Giải đáp vướng mắc, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TPHCM khẳng định, theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ điện tử, doanh nghiệp không được gộp các giao dịch bán lẻ trong ngày vào bảng kê chung mà phải xuất hóa đơn điện tử tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.

Đối với đơn hàng bị hoàn trả, nếu bên bán chưa xuất kho, chưa chuyển giao và chưa lập hóa đơn thì không phải làm thủ tục gì. Trường hợp đã xuất hóa đơn và hạch toán xuất kho, doanh nghiệp phải lập hóa đơn điều chỉnh theo khoản 5 Điều 10 Thông tư 91/2026/TT-BTC.

Ngoài ra, khi mua hàng của hộ kinh doanh dưới ngưỡng chịu thuế (từ 1 tỷ đồng trở xuống) không có hóa đơn điện tử, doanh nghiệp được lập bảng kê để tính vào chi phí được trừ hợp lý nhưng không được khấu trừ thuế.

Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh đề xuất, nếu mỗi phường, xã tập hợp đủ 100 cá nhân hoặc pháp nhân là tiểu thương chợ truyền thống, cửa hàng vừa và nhỏ, nền tảng sẽ trực tiếp tập huấn "cầm tay chỉ việc", đưa sản phẩm lên sàn và hỗ trợ gói trị giá 200 triệu đồng cho mỗi nhà bán hàng mới. Lãnh đạo Sở Công thương đánh giá cao sáng kiến này và cho biết sẽ xúc tiến phối hợp triển khai ngay nhằm mở rộng kênh phân phối cho tiểu thương.

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Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công thương) Nguyễn Minh Hùng thông tin, số lượng hồ sơ đăng ký, thông báo website TMĐT tăng đáng kể. Doanh nghiệp cần minh bạch thông tin, chính sách giao dịch; tích hợp đầy đủ giấy phép đối với hàng hóa kinh doanh có điều kiện; bảo đảm tính trung thực và quyền lợi người tiêu dùng.