Hà Nội: Gỡ khó cho công tác chuyển đổi số ở cơ sở

Hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: LÊ HẢI)

Giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề nhằm đánh giá thực chất việc triển khai những cơ chế chính sách, đồng thời lắng nghe khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ những người trực tiếp thực hiện và đặc biệt là người dân, cử tri - những người thụ hưởng chính sách.

Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thời gian vừa qua, Thành phố đã cụ thể hóa các chủ trương chính sách, đã có 30 văn bản quy phạm pháp luật, 15 nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; hạ tầng đã được bảo đảm tới 126 xã, phường, các tổ chuyển đổi số cộng đồng; hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt người dân được tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề cần quan tâm, tháo gỡ, nhất là ở cấp cơ sở. Lĩnh vực tập trung thực hiện thời gian qua là chuyển đổi số, trong khi ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển vẫn còn hạn chế so với tiềm năng, thế mạnh; nhân lực cho lĩnh vực này chưa được đáp ứng so với yêu cầu đề ra.

Giải ngân vốn đầu tư công cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là vấn đề tồn tại qua nhiều năm, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết, tính đến hết ngày 23/10, toàn thành phố mới giải ngân khoảng 34,4%, nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo còn hơn 60%.

Bên cạnh đó, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và phối hợp giữa các ngành, các cấp còn chưa được đồng bộ, chưa được liên kết chặt chẽ.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quang Minh Nguyễn Thị Ngọc Hà cho biết, phần lớn cán bộ Hội đồng nhân dân xã đều hoạt động kiêm nhiệm, kỹ năng tiếp cận còn yếu, cần được tiếp tục hỗ trợ về đào tạo. Thực tế, mỗi cán bộ công chức của xã hiện đang sử dụng bình quân 6-7 phần mềm, nhiều có thể lên tới 15-16 phần mềm với nhiều tài khoản khác nhau. Với số lượng quá nhiều phần mềm cần phải sử dụng đã gây khó khăn cho cán bộ công chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà đề nghị thành phố xây dựng phần mềm thống nhất, dùng chung cho công chức. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 4 trục chưa được liên thông, đồng bộ, vẫn phải thông qua bộ phận văn thư để chuyển văn bản.

Qua ý kiến của các cử tri, công tác chuyển đổi số đã hỗ trợ cho hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh được cụ thể hóa tại nhiều địa phương.

Phường Dương Nội hỗ trợ 1.676 hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa 26 sản phẩm lên sàn và tổ chức 15 phiên livestream.

Xã Phú Xuyên hỗ trợ 60 doanh nghiệp, 250 hộ kinh doanh, 2 làng nghề, quảng bá hơn 100 sản phẩm.

Xã Xuân Mai hỗ trợ 3.294/3.853 hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề, đạt 85,5%...

100% chợ dân sinh của Hà Nội đã ứng dụng thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Hội nghị giao ban đã tập trung làm rõ 3 nội dung: Kết quả của việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực này và nhận diện những khó khăn về nhân lực, kinh phí, hạ tầng và dữ liệu; Kết quả bước đầu triển khai đề án chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân hai cấp thành phố và những giải pháp cần tiếp tục thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng khẳng định, các ý kiến, nội dung được ghi nhận tại hội nghị giao ban sẽ được trả lời cụ thể, xử lý dứt điểm các kiến nghị trong quý VI năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhận định, đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Hà Nội, thể chế đã hình thành, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là tổ chức thực hiện, còn sự rời rạc trong tổ chức, thiếu cơ chế điều phối tổng thể. Hà Nội đã có tới 19 nghị quyết, 15 quyết định liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong thời gian tới cũng cần tổ chức lại hệ thống chính sách để người dân, doanh nghiệp dễ dàng trong thực thi.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị, sau một thời gian thực thi chính sách cần đánh giá, nhìn nhận lại kết quả thực thi chính sách, đánh giá về mức độ phù hợp thực tiễn.

Đối với khó khăn về nhân lực chuyên trách về công nghệ, chuyển đổi số, tại các xã, phường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng đặt câu hỏi, tại sao có 8 địa phương không có cán bộ chuyên trách về công nghệ, chuyển đổi số. Trong khi đó, có những địa phương lại có tới 5-7 cán bộ chuyên trách cho lĩnh vực này. Vấn đề là cách làm, sự quyết liệt của lãnh đạo địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Trần Thế Cương cho biết, đã có hơn 4.000 người truy cập nền tảng iHĐND (https://ihdnd.hanoi.gov.vn/) và Trang thông tin điện tử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố (https://dbndhanoi.gov.vn/) để theo dõi hội nghị giao ban. Điều này cho thấy lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xã hội, người dân, cử tri rất quan tâm.