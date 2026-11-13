Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp tại Thái Nguyên: Nhân rộng mô hình tuần hoàn, hữu cơ

Dự Diễn đàn có đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn, Tuyên Quang.

Các đại biểu dự Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, đại diện Trung tâm Khuyến nông quốc gia nhấn mạnh nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ cần trở thành định hướng phát triển lâu dài, không chỉ dừng ở các chỉ tiêu chứng nhận.

Các đại biểu cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; hoàn thiện tiêu chuẩn; hỗ trợ chứng nhận hữu cơ, truy xuất nguồn gốc; tăng liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản xanh.

Thông qua Diễn đàn, Ban Tổ chức mong muốn lựa chọn những mô hình khả thi, chi phí phù hợp, an toàn sinh học, có đầu ra ổn định để nhân rộng.

Theo báo cáo, tỷ lệ phụ phẩm cây trồng được thu gom, sử dụng mới đạt khoảng 52,2%. Phát triển sản xuất tuần hoàn là giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chi phí và hạn chế ô nhiễm. Một số mô hình khuyến nông sản xuất tuần hoàn do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp thực hiện thời gian qua đã cho kết quả tích cực.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Diễn đàn.

Tỉnh Thái Nguyên đang thúc đẩy sản xuất an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, phát triển chuỗi giá trị. Toàn tỉnh hiện có 7.972ha cây trồng đạt chứng nhận VietGAP, 328ha sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, 194 mã số vùng trồng xuất khẩu và 45.195ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC.

Chương trình khuyến nông giai đoạn 2026-2030 được phê duyệt với kinh phí khoảng 265 tỷ đồng, tập trung xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật. Dự án ODA nông nghiệp tuần hoàn xanh triển khai tại 14 xã phía Bắc tỉnh, phát triển chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ dong riềng, nghệ và bí xanh.

Cùng với đó, tỉnh khuyến khích chăn nuôi khép kín, xử lý chất thải thành phân bón hữu cơ và kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm.