Hà Nội lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc trong phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng.

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp còn có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, các sở, ngành thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 126 điểm cầu xã, phường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Đánh giá thực chất việc triển khai cơ chế, chính sách ở cơ sở

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu; Luật Thủ đô năm 2026 đã tạo cơ sở pháp lý, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để Hà Nội phát triển về lĩnh vực này.

Thời gian vừa qua, thành phố cũng đã cụ thể hóa các chủ trương chính sách, đã có 30 văn bản quy phạm pháp luật, 15 nghị quyết của HĐND thành phố; hạ tầng đã được bảo đảm tới 126 xã, phường, các tổ chuyển đổi số cộng đồng; hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt người dân được tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng chỉ rõ, còn nhiều vấn đề cần quan tâm, tháo gỡ, nhất là ở cấp cơ sở. Trong đó, hiện nay hoạt động chủ yếu tập trung vào chuyển đổi số, trong khi ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển vẫn còn hạn chế so với tiềm năng, thế mạnh; nhân lực cho lĩnh vực này chưa được đáp ứng so với yêu cầu đề ra.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là vấn đề tồn tại qua nhiều năm, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết, tính đến hết ngày 23-10 toàn thành phố mới giải ngân khoảng 34,4%, nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo còn hơn 60%. Bên cạnh đó, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và phối hợp giữa các ngành, các cấp còn chưa được đồng bộ, chưa được liên kết chặt chẽ.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, mục đích hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề nhằm đánh giá thực chất việc triển khai những cơ chế chính sách, đồng thời lắng nghe khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ những người trực tiếp thực hiện và đặc biệt người dân, cử tri - những người thụ hưởng chính sách này.

Hội nghị sẽ tập trung làm rõ ba nội dung: Kết quả của việc triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực này và nhận diện những khó khăn về nhân lực, kinh phí, hạ tầng và dữ liệu; kết quả bước đầu triển khai đề án chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp thành phố và những giải pháp cần tiếp tục thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Cấp xã cung cấp trực tuyến 415/419 thủ tục hành chính

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Tố Quyên cho biết, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 126 xã, phường đã bố trí đầu mối thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến ngày 11-11-2026, cấp xã cung cấp trực tuyến 415 trong số 419 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó có 247 thủ tục trực tuyến toàn trình.

Thành phố đã phê duyệt 2 nhiệm vụ công nghệ chiến lược, phân bổ 600 tỷ đồng vốn ngân sách cho Quỹ Đầu tư mạo hiểm. Qua đợt cao điểm 100 ngày, thành phố hỗ trợ chuyển đổi số cho 323.189 chủ thể kinh doanh và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 433 chợ. Trong số các chủ thể được hỗ trợ, 14,4% ghi nhận phát sinh doanh thu qua kênh số.

Theo báo cáo, 8 xã, phường chưa có nhân sự chuyên trách và 86 đơn vị chỉ bố trí từ 1 đến 2 người. Dữ liệu chuyên ngành chưa được chia sẻ thông suốt, khiến việc xác thực và tái sử dụng thông tin khi giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai điều hành hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

UBND thành phố sẽ rà soát vị trí việc làm, ưu tiên hỗ trợ các xã, phường thiếu nhân sự chuyên trách và hoàn thiện việc chia sẻ dữ liệu dùng chung. UBND thành phố cũng đề nghị Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các nghị quyết trong lĩnh vực này, tập trung vào điều kiện thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã, hiệu quả sử dụng kinh phí và chất lượng phục vụ người dân.

Cử tri kiến nghị phổ cập kỹ năng số tại cộng đồng

Phó Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Duy Cương cho biết, đến ngày 5-11-2026, trong 15 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo kế hoạch của Thường trực HĐND thành phố, có 4 nhiệm vụ hoàn thành, 11 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ, không có nhiệm vụ chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ.

Phó Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Duy Cương báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Một trong những kết quả nổi bật là duy trì, khai thác Nền tảng điều hành tập trung hai cấp của đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND với phương châm “Một điểm đến cho mọi nhiệm vụ”. Nền tảng tích hợp hệ thống tiếp nhận, theo dõi kiến nghị cử tri; phân hệ theo dõi kiến nghị sau giám sát, kết luận chất vấn và giải trình; đồng thời liên thông với hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ và ứng dụng iHanoi.

Đến nay, 126/126 HĐND xã, phường đã được kết nối với nền tảng; 3.200 đại biểu HĐND thuộc 126 đơn vị được cấp tài khoản khai thác, sử dụng.

Qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi của cử tri và nhân dân gửi tới hội nghị cho thấy, cử tri kiến nghị đẩy mạnh các chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng, nhân rộng mô hình tập huấn “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ, công chức và các tổ công nghệ số cộng đồng tại khu dân cư nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nội thành với ngoại thành và các vùng khó khăn.

Đại biểu nêu ý kiến, đề xuất tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Cử tri mong muốn việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp được thực hiện thông suốt, minh bạch; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn với kho dữ liệu số cá nhân, giảm giấy tờ và thời gian đi lại cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Đề xuất nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức

Trao đổi ý kiến tại các điểm cầu, đại diện lãnh đạo HĐND các xã, phường: Hoài Đức, Quang Minh, Giảng Võ, Việt Hưng đề nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ, liên thông các hệ thống phần mềm dùng chung; nghiên cứu cơ chế đăng nhập tập trung, tích hợp tài khoản với VNeID, hạn chế tình trạng cán bộ phải sử dụng nhiều phần mềm, nhập liệu trùng lặp, gây mất thời gian.

Về nhân lực chuyển đổi số, các đơn vị đề nghị thành phố tiếp tục đào tạo, tập huấn chuyên sâu, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức và đại biểu HĐND cấp xã; đồng thời bố trí nhân lực chuyên trách, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở.

Làm rõ thẩm quyền của cấp xã trong đầu tư phần mềm, quản lý và khai thác dữ liệu. Hệ thống hóa nhiệm vụ được giao, bảo đảm tương ứng về nhân lực, kinh phí, hạ tầng và quyền truy cập dữ liệu.

Tiếp tục nâng cấp nền tảng điều hành tập trung hai cấp HĐND, nghiên cứu tích hợp biểu quyết điện tử, theo dõi việc thực hiện nghị quyết và giải quyết kiến nghị cử tri; đồng thời đẩy nhanh số hóa hồ sơ lưu trữ, tăng cường kết nối các phần mềm để thuận lợi trong giao nhiệm vụ, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang trả lời các ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Trả lời, làm rõ các nội dung này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, đến nay, Sở đã tổ chức 41 lớp đào tạo chuyên sâu cho khối xã phường về trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao năng lực công vụ; riêng khối HĐND đang triển khai 43 lớp với 1.290 học viên.

Thời gian qua, thành phố đã có chính sách hỗ trợ thu hút nhân lực và hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động để tự đào tạo, nâng cao năng lực số. Các địa phương cũng cần chủ động thu hút nhân lực, tăng cường đào tạo tại chỗ, khuyến khích cán bộ tự học.

Liên quan đến tình trạng cán bộ phải sử dụng nhiều phần mềm, tài khoản, ông Cù Ngọc Trang cho biết, dự kiến trong tháng 12 Sở sẽ rà soát, đánh giá để quyết định phần mềm cần dừng, tích hợp hoặc tiếp tục sử dụng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị các xã, phường xác định sát nhu cầu thực tế về hệ thống phòng họp trực tuyến, trang thiết bị dùng chung cho 126 xã, phường để sử dụng có hiệu quả; đồng thời chủ động đầu tư hệ thống tường lửa, bảo đảm an toàn thông tin theo phân cấp.

Ông Cù Ngọc Trang cam kết trước ngày 20-11, Sở sẽ có văn bản trả lời, hướng dẫn cụ thể từng kiến nghị; đồng thời phối hợp với các địa phương trực tiếp tháo gỡ những khó khăn vượt quá khả năng giải quyết bằng văn bản.

Đại biểu nêu ý kiến đề xuất tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Gỡ vướng mắc, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn

Tại điểm cầu xã Chuyên Mỹ, ông Phan Văn Tiên, đại diện cử tri xã, kiến nghị thành phố hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiếp cận máy móc, thiết bị hiện đại, ứng dụng thiết kế 3D, số hóa hoa văn truyền thống, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm sức lao động nhưng vẫn giữ gìn bản sắc làng nghề.

Cử tri cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu số về làng nghề, nghệ nhân, sản phẩm và kỹ thuật chế tác; phát triển bản đồ số kết nối các cơ sở sản xuất với điểm trưng bày, tham quan, trải nghiệm. Đồng thời, hỗ trợ ứng dụng mã QR, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, các nhà khoa học, doanh nghiệp đề nghị thành phố xây dựng kênh thông tin hỗ trợ, bố trí cán bộ chuyên trách giải đáp, tháo gỡ khó khăn; sớm ban hành hướng dẫn về định mức, chi phí, nghiệm thu đối với các nhiệm vụ mới, nhất là trong lĩnh vực AI, phần mềm và dữ liệu. Đồng thời, đẩy mạnh khoán chi theo sản phẩm, rút ngắn quy trình, làm rõ chính sách ưu đãi về đất đai, mặt bằng; nâng cao năng lực thử nghiệm, đánh giá công nghệ và gắn kết hoạt động khoa học, công nghệ với văn hóa, đào tạo.

Lãnh đạo HĐND phường Việt Hưng phát biểu tại điểm cầu phường. Ảnh: Văn Tuyến

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Thanh Tú, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội kiến nghị thành phố phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn, thúc đẩy các nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết những bài toán của Thủ đô.

Giải đáp ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thành phố sẽ đưa sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Thủ đô vào sử dụng, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu thương mại hóa. “Nhà nước sẽ là khách hàng đầu tiên”, đồng chí nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, khâu thực thi chính sách vẫn là điểm nghẽn khi 75% doanh nghiệp chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách hỗ trợ. Đồng chí yêu cầu thành lập tổ điều phối chuyên trách để kết nối cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương. Các chính sách cần được hệ thống hóa trong một tài liệu hướng dẫn, nêu rõ đối tượng thụ hưởng, đầu mối liên hệ và quy trình thực hiện.

“Chúng ta phải đánh giá trong khoảng 6 đến 12 tháng xem có ra sản phẩm không, qua đánh giá, các cơ quan cần mạnh dạn trình HĐND thành phố xem xét dừng hoặc điều chỉnh những chính sách chưa phù hợp với thực tiễn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng làm rõ một số nội dung đại biểu đề xuất. Ảnh: Văn Tuyến

Về chuyển đổi số ở cơ sở, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ làm việc trong tháng 11 với 8 xã, phường chưa bố trí nhân sự chuyên trách. Năm 2027, thành phố sẽ ưu tiên ngân sách cho các nhiệm vụ trực tiếp phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo, gắn phân bổ vốn với tiến độ và kết quả thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành trả lời kiến nghị của cử tri bằng văn bản trước ngày 20-11, nêu rõ nội dung có thể giải quyết, thời hạn hoàn thành và lý do đối với những nội dung chưa thể thực hiện.

Giải quyết kịp thời, thực chất các khó khăn, vướng mắc

Theo kết luận của Thường trực HĐND thành phố, thời gian qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thành phố đã ban hành 30 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này, trong đó có 6 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô; thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; công bố 30 bài toán lớn làm cơ sở đặt hàng nhiệm vụ.

Đáng ghi nhận, chuyển đổi số đã từng bước đi vào đời sống. Gần 2.800 Tổ Chuyển đổi số cộng đồng đã hỗ trợ gần 397 nghìn lượt người thực hiện dịch vụ công trực tuyến; trên 96% phản ánh, kiến nghị qua iHanoi được giải quyết; 100% chợ dân sinh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhiều địa phương như Giảng Võ, Hoài Đức, Bát Tràng đã chủ động xây dựng những mô hình phù hợp với thực tiễn. Hoạt động của HĐND cấp xã cũng từng bước được đổi mới thông qua ứng dụng công nghệ số trong tổ chức kỳ họp và điều hành công việc. Những kết quả đó thể hiện sự cố gắng, chủ động của các cấp, các ngành và cơ sở, bước đầu đưa các cơ chế, chính sách vào thực tiễn.

Đại biểu phường Bồ Đề phát biểu tại điểm cầu phường Bồ Đề. Ảnh: Văn Tuyến

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ngành giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trong đó, Sở Tài chính khẩn trương bảo đảm kinh phí hỗ trợ Tổ Chuyển đổi số cộng đồng năm 2026 cho các xã, phường chưa được cấp, hoàn thành trước ngày 15-12-2026; Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân và chuẩn bị dự toán năm 2027. Sở Nội vụ hướng dẫn chuyên môn về vị trí việc làm, bố trí nhân lực chuyên trách cho cấp xã, hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm thiếu liên thông, nhập liệu trùng lặp. Công an thành phố tiếp tục hướng dẫn các địa phương bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

UBND thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung đã được kiến nghị nhiều lần, bảo đảm các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền được giải quyết kịp thời, thực chất.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Thường trực HĐND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu; rà soát nhu cầu nhân lực, kinh phí, hạ tầng để tổ chức triển khai các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ để giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ nhân dân và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Đối với HĐND thành phố, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố khẩn trương khắc phục những bất cập của các nền tảng H-Cabinet, i-HĐND; hoàn thiện hệ thống theo dõi kiến nghị cử tri, tổ chức tập huấn cho HĐND cấp xã, hoàn thành trong quý I-2027.

Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách; đưa việc thực hiện các Nghị quyết và nhiệm vụ phân cấp vào chương trình giám sát năm 2027.