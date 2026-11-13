'Triều đại' Jensen Huang tại Nvidia đã chấm dứt, đế chế AI sẽ đi về đâu?

'Triều đại' của ông Jensen Huang tại Nvidia đã chấm dứt, đế chế AI sẽ đi về đâu? Trong ảnh: CEO Nvidia tạm quyền Colette Kress và Tỷ phú công nghệ Jensen Huang. (Nguồn: roboticsbusinessnews)

Sự việc diễn ra sau một bê bối ngoại tình và một cuộc điều tra khác của hội đồng quản trị, xuất phát từ những lo ngại rằng ông có thể đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Trong một bản ghi nhớ, ông Jensen Huang cũng thừa nhận đã không chung thủy với vợ mình.

CEO mới của Nvidia là ai?

Trong một tuyên bố, Nvidia cho biết, Giám đốc tài chính (CFO) lâu năm của công ty là bà Colette Kress sẽ đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền, trong thời gian công ty tìm kiếm một CEO chính thức. Quyết định của hội đồng quản trị Nvidia có hiệu lực ngay lập tức.

Hội đồng quản trị Nvidia cũng thông báo, ông Harvey C. Jones sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên của Tập đoàn, đánh dấu sự tách biệt rõ hơn giữa hai chức năng quản trị (Hội đồng quản trị) và điều hành hoạt động kinh doanh (CEO) tại “đế chế” tiên phong thống trị ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Ông Harvey C. Jones là một nhân vật kỳ cựu trong ngành bán dẫn, đã phục vụ trong hội đồng quản trị của Nvidia kể từ khi công ty mới thành lập. Ông hiện cũng là đối tác quản lý tại Square Wave Ventures.

Trong khi đó, Hội đồng quản trị Nvidia cũng ra thông báo bắt đầu quá trình tìm kiếm một CEO chính thức và sẽ “xem xét các ứng viên từ cả bên trong lẫn bên ngoài công ty”.

Trước đó, những người trong cuộc và các nhà phân tích từng nhận định bà Kress là người có khả năng kế nhiệm ông Huang cao nhất, dựa trên sự hiện diện nổi bật của bà trước các cổ đông. Bà đã làm việc tại Nvidia 13 năm, gia nhập công ty từ tháng 9/2013 và đóng vai trò dẫn dắt bộ phận tài chính của công ty trong suốt giai đoạn bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

“Sức mạnh của Nvidia luôn đến từ con người. Cùng với đội ngũ lãnh đạo, tôi cam kết sẽ tiếp nối và phát triển dựa trên nền tảng phi thường mà ông Jensen đã xây dựng trong suốt 33 năm qua”, bà Kress phát biểu trong thông báo giữ vai trò tạm quyền CEO Nvidia.

Trước khi gia nhập Nvidia, bà Kress từng đảm nhiệm các vị trí tài chính tại Cisco và Microsoft. Bà cũng từng giữ nhiều vai trò khác nhau trong lĩnh vực tài chính tại Texas Instruments. Bà Kress là một trong những người báo cáo công việc trực tiếp cho ông Huang.

Trước đó, cựu CEO Jensen Huang duy trì một cấu trúc lãnh đạo phẳng, trực tiếp quản lý và chỉ đạo khoảng 60 nhân sự cấp cao. Ông cũng đóng vai trò trung tâm trong chiến lược sản phẩm, quan hệ với khách hàng và các quyết định quan trọng. Ông Huang từng bày tỏ mong muốn làm việc lâu nhất có thể, điều này là lý do Nvidia không chuẩn bị sẵn công tác hoạch định người kế nhiệm.

Giá cổ phiếu của Nvidia đã giảm hơn 10% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi thông tin ông Huang từ chức được công bố, khiến giá trị vốn hóa thị trường của công ty “bốc hơi” hơn 300 tỷ USD.

Như vậy, “chúng ta đã có câu trả lời - Ông Huang có giá trị ít nhất là 300 tỷ USD. Con số này thậm chí còn lớn hơn cả giá trị của Morgan Stanley và Goldman Sachs, những ngân hàng đầu tư quan trọng bậc nhất thế giới, tờ Business Insider bình luận.

Ai hưởng lợi lớn nhất khi ông Jensen Huang rời đi?

Trong khi đó, một thông tin khác chấn động khác là nghi vấn về gián điệp Trung Quốc trong vụ việc của CEO Jensen Huang, cũng được biết đến từ vài ngày trước.

Giới phân tích cho rằng, đây là điều này hoàn toàn dễ hiểu. Trong một ghi chú gửi các nhà đầu tư đầu tuần này, Chuyên gia phân tích hàng đầu về ngành chip Stacy Rasgon tại Bernstein Research đã gọi ông Huang là “kiến trúc sư định hình lộ trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ”.

AI là công nghệ mới đầy quyền năng nhất xuất hiện kể từ khi internet ra đời cách đây 30 năm. Và Mỹ hiện đang nắm giữ vị trí dẫn đầu, bỏ xa Trung Quốc, quốc gia đang xếp ở vị trí thứ hai trong cuộc cạnh tranh công nghệ vô tiền khoáng hậu. Giờ đây, khi ông Huang rời đi, vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI trở nên lung lay hơn.

“Chúng ta thậm chí còn chưa thể đoán được ai có đủ khả năng thay thế vị trí của Jensen”, ông Rasgon viết trong một bản ghi chú gửi các nhà đầu tư vào tối ngày 11/11. Và chính Nhà phân tích kỳ cựu Stacy Rasgon đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu Nvidia từ 400 USD xuống còn 200 USD.

Trước đó trong tuần, ông Rasgon đã cảnh báo về những rủi ro địa chính trị nếu ông Huang buộc phải từ chức. “Nếu Jensen rời khỏi vị trí CEO của Nvidia, bên hưởng lợi lớn nhất chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng sự tỉnh táo sẽ chiếm ưu thế”, ông viết.

Nhiều nhà phân tích khác cũng bày tỏ những lo ngại tương tự. “Đây sẽ là một bước lùi đối với Mỹ, nhất là khi Trung Quốc vẫn đang tích cực đầu tư vào năng lực AI của riêng họ”, ông Brad Gastwirth, Giám đốc Nghiên cứu toàn cầu tại Circular Technology chia sẻ lo ngại.

“Việc ông Jensen không còn là người đứng đầu Nvidia sẽ là một sai lầm vô cùng lớn”, vị chuyên gia của Circular Technology nói thêm. Bởi theo ông, “Nvidia đóng vai trò trọng tâm đối với vị thế dẫn đầu về AI của Mỹ và việc mất đi Jensen vào thời điểm này có thể gây ra những gián đoạn không đáng có”.

Một trong những quyền hạn quan trọng mà hội đồng quản trị của một công ty đại chúng như Nvidia nắm giữ chính là quyền bổ nhiệm và sa thải các giám đốc điều hành. Vì vậy, đôi khi họ buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn như thế này. Tuy nhiên, hội đồng quản trị cũng phải cân nhắc cái giá quá đắt nếu mất đi người đã xây dựng Nvidia trở thành động lực thúc đẩy sự bùng nổ của không chỉ Tập đoàn công nghệ hàng đầu này, hay riêng nền kinh tế Mỹ, mà còn có tác động đến sự phát triển ngành AI toàn cầu.

Tính đến tối 11/11 (giờ địa phương), cái giá đó lên tới ít nhất 300 tỷ USD.

Theo đó, Giám đốc Nghiên cứu toàn cầu của Circular Technology cho rằng, “Hội đồng quản trị Nvidia rõ ràng cần xem xét các cáo buộc một cách nghiêm túc, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến an ninh và cạnh tranh quốc gia. Trừ khi cuộc điều tra phát hiện ra những bằng chứng khiến ông ấy không còn đủ tư cách đảm nhiệm vị trí này, tôi tin rằng việc loại bỏ ông ấy sẽ là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng của hội đồng quản trị”.

Ông Jensen Huang còn quyền lực gì tại Nvidia?

Nvidia được thành lập theo pháp luật bang Delaware, nơi đăng ký pháp lý của nhiều tập đoàn lớn tại Mỹ.

Theo Điều 141(a) của Luật Doanh nghiệp Delaware (Delaware General Corporation Law), hoạt động kinh doanh và các vấn đề của doanh nghiệp về nguyên tắc được quản lý bởi Hội đồng quản trị hoặc dưới sự chỉ đạo của cơ quan này, trừ những ngoại lệ được pháp luật hoặc điều lệ thành lập cho phép.

Nói cách khác, quyền quản trị doanh nghiệp không tự động thuộc về người sáng lập hay cổ đông sở hữu nhiều cổ phiếu nhất. Trong khi đó, Điều 142 quy định việc lựa chọn, nhiệm kỳ và miễn nhiệm các chức danh điều hành được thực hiện theo điều lệ công ty hoặc quyết định của Hội đồng quản trị.

Ông Jensen Huang dù là người đồng sáng lập và đã lãnh đạo Nvidia suốt 33 năm, vị trí CEO của ông về mặt pháp lý vẫn chịu sự giám sát và quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

Dĩ nhiên, việc rời ghế CEO và Hội đồng quản trị không đồng nghĩa Jensen Huang mất toàn bộ ảnh hưởng tại Nvidia. Trước hết, việc từ chức không tự động làm mất quyền sở hữu cổ phần. Nếu tiếp tục nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết, ông vẫn có thể tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu khoảng 3,58% theo báo cáo tháng 3/2026 không đủ để ông đơn phương kiểm soát kết quả biểu quyết của toàn bộ cổ đông.

Ông Jensen Huang được nhận định vẫn có ảnh hưởng lớn nhờ vị thế nhà sáng lập, những mối quan hệ lâu năm với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và đội ngũ lãnh đạo Nvidia. Đây là dạng ảnh hưởng cá nhân được hình thành trong quá trình điều hành doanh nghiệp, không phải quyền lực pháp lý đương nhiên đi kèm với tư cách cổ đông.