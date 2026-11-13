Tăng mức vay tín dụng sinh viên, giảm áp lực chi phí đại học

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Ba Vì trao vốn tín dụng chính sách ưu đãi cho gia đình học sinh, sinh viên tại xã Bất Bạt. Ảnh: Khương Tuấn

Với nhiều gia đình, cho con học đại học là một khoản đầu tư dài hạn, đòi hỏi nguồn tài chính ổn định trong nhiều năm. Đối với sinh viên học xa nhà, chi phí thuê trọ, ăn uống, đi lại có thể tạo thành gánh nặng đáng kể. Đặc biệt là trong bối cảnh học phí đại học ngày càng tăng.

Để không phải gián đoạn việc học, nhiều sinh viên đã tìm đến chương trình tín dụng học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đây được xem là nguồn hỗ trợ quan trọng, giúp người học có thêm kinh phí để duy trì việc học. Tuy nhiên, với mức vay tối đa 4 triệu đồng/tháng được áp dụng từ tháng 5-2022, nguồn vốn ưu đãi này ngày càng khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Năm học vừa qua, gia đình chị Thân Thị Thanh Hải (xã Bất Bạt, Hà Nội) được vay vốn tín dụng học sinh sinh viên cho con gái theo học tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) với tổng số tiền được vay hơn 20 triệu đồng.

Chị Hải chia sẻ, cho con theo học đại học là mong muốn của gia đình, nhưng cũng đi kèm với nhiều nỗi lo về kinh tế. Khi con học xa nhà, ngoài học phí, gia đình còn phải lo tiền ăn ở, đi lại, sách vở và các khoản sinh hoạt hằng tháng. Với thu nhập còn hạn chế, việc bảo đảm đầy đủ chi phí học tập cho con không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Vì vậy, chính sách tín dụng dành cho học sinh, sinh viên có ý nghĩa rất thiết thực đối với gia đình chị Hải. Nguồn vốn vay giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải các khoản chi phí cần thiết, giảm bớt áp lực phải xoay xở tài chính trong từng kỳ học. Quan trọng hơn, con có thể yên tâm tiếp tục học tập, không phải vì hoàn cảnh kinh tế mà gián đoạn việc học hoặc từ bỏ ước mơ của mình. Chị Hải mong muốn mức cho vay sẽ được điều chỉnh phù hợp hơn với chi phí sinh hoạt hiện nay.

Nhằm tháo gỡ khó khăn tài chính, chính sách tín dụng học sinh, sinh viên tiếp tục được điều chỉnh theo hướng mở rộng khả năng hỗ trợ. Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 2-11-2026, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027. Theo đó, mức cho vay tối đa được nâng lên 8 triệu đồng/tháng/người học, tăng gấp đôi mức tối đa 4 triệu đồng/tháng trước đây. Khoản vay được sử dụng để trang trải học phí, sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại và các nhu cầu thiết yếu khác.

Người vay được áp dụng lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Thời điểm bắt đầu trả nợ gốc và lãi là sau khi người học kết thúc khóa học 12 tháng, tạo thêm thời gian để sinh viên tìm tìm việc làm, ổn định thu nhập.

Em Nguyễn Thị Nga, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông chia sẻ, việc nâng mức vay tối đa lên 8 triệu đồng/tháng từ năm 2027 sẽ giảm bớt gánh nặng cho các gia đình, đồng thời giúp sinh viên chúng em chủ động hơn trong việc chi trả các khoản cần thiết phục vụ học tập và sinh hoạt.

Cập nhật thông tin về chính sách tín dụng học sinh sinh viên mới, chị Hải mong muốn chính sách sẽ sớm đi vào thực tế, thủ tục vay vốn thuận tiện, thời gian giải ngân kịp thời để phù hợp với nhu cầu đóng học phí của sinh viên.

Bên cạnh chính sách tín dụng dành cho người học có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, Chính phủ còn triển khai chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM). Theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg, người học được vay toàn bộ học phí còn phải đóng sau khi trừ học bổng, hỗ trợ tài chính khác của nhà trường; đồng thời được hỗ trợ sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa 5 triệu đồng/tháng.

Cùng với tín dụng ưu đãi, chính sách miễn, giảm học phí tiếp tục được triển khai hỗ trợ người học. Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3-9-2025 quy định các nhóm đối tượng được miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Trong giáo dục đại học, một số nhóm người học như sinh viên khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội đáp ứng điều kiện, sinh viên cử tuyển và một số nhóm dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được hưởng chính sách miễn học phí; các nhóm khác được giảm theo mức và điều kiện cụ thể.

Như vậy, chính sách hỗ trợ người học đang được triển khai bằng nhiều hình thức: miễn, giảm học phí, tín dụng ưu đãi và học bổng. Sự kết hợp này giúp đáp ứng những nhu cầu khác nhau, từ bảo đảm cơ hội học tập cho nhóm yếu thế đến khuyến khích đào tạo nhân lực trong các ngành có ý nghĩa chiến lược.