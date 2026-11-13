Tổng thống Trump gợi ý người thay tỷ phú Jensen Huang lãnh đạo Nvidia

Cựu CEO Apple Tim Cook. (Ảnh: Bloomberg)

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 12/11, Tổng thống Trump nói rằng ông Tim Cook nên trở thành CEO tiếp theo của Nvidia, đồng thời dành lời khen cho cả 2 người.

Trước đó, ông Huang rời vị trí lãnh đạo Nvidia sau khi thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa ông với người phụ nữ bị nghi là gián điệp trở nên ầm ĩ.

Ông Tim Cook đã thôi giữ chức CEO của Apple vào tháng 9/2026 và chuyển sang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch điều hành của tập đoàn.

Hiện chưa rõ đề xuất của Tổng thống Trump có nghiêm túc hay không, cũng như liệu ông Cook có quan tâm đến vị trí lãnh đạo Nvidia hay không.

Giống như ông Huang, ông Cook đã xây dựng mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ 2 của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tháng 8/2025, ông Cook tặng Tổng thống Trump tấm kính có logo của Apple, đặt trên đế bằng vàng 24 carat tại sự kiện ở Phòng Bầu dục.

Dưới sự lãnh đạo của ông Cook, Apple là 1 trong những doanh nghiệp lớn của Mỹ đóng góp tài chính cho dự án xây dựng phòng khiêu vũ mang dấu ấn của ông Trump tại Nhà Trắng.

Quan hệ gần gũi với chính quyền Mỹ đã mang lại lợi ích nhất định cho Apple.

Trước đây, ông Trump từng nhiều lần chỉ trích các doanh nghiệp như Apple vì đặt hoạt động sản xuất ở nước ngoài. Tuy nhiên, gần đây ông ca ngợi những nỗ lực đưa sản xuất về Mỹ và dành cho doanh nghiệp một số ưu đãi về thuế quan.

Đáng chú ý, năm 2025, chính quyền Tổng thống Trump miễn thuế với nhiều mặt hàng điện tử tiêu dùng phổ biến được sản xuất tại Trung Quốc.

Hội đồng quản trị Nvidia đang gấp rút tìm người kế nhiệm ông Jensen Huang sau khi ông bị miễn nhiệm. Giới đầu tư lo ngại việc tìm người thay thế sẽ không dễ dàng, bởi ông Huang là người sáng lập và dẫn dắt Nvidia trong suốt 33 năm qua.

Theo Bloomberg, Nvidia đã thuê một công ty tuyển dụng bên ngoài để hỗ trợ tìm kiếm ứng viên, cả trong nội bộ tập đoàn lẫn từ các doanh nghiệp khác.

Bà Colette Kress - Giám đốc tài chính kiêm Phó Chủ tịch điều hành của Nvidia, đã được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền, trong thời gian hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Bà có 13 năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn và am hiểu hoạt động kinh doanh của Nvidia.

Một ứng viên tiềm năng khác là ông Rene Haas - CEO của Arm Holdings, một công ty bán dẫn có trụ sở tại Anh. Arm đã hợp tác với Nvidia trong lĩnh vực chip AI nhiều năm nay. Năm 2020, Nvidia từng tìm cách mua lại Arm với giá 40 tỷ USD, nhưng thương vụ cuối cùng đã không thành công.