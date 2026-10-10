Những “chiến binh nơ hồng”

Khoảnh khắc gắn kết yêu thương của các “chiến binh nơ hồng” xứ Thanh.

Cầm trên tay kết quả chẩn đoán ung thư vú, cảm giác đầu tiên của bất kỳ ai cũng là sự bàng hoàng đến chết lặng. Bầu trời như sụp đổ dưới chân. Những câu hỏi không có lời đáp cứ xoay vần: “Tại sao lại là mình?”, “Còn gia đình, con cái thì sao?”. Nỗi sợ hãi phác đồ điều trị, những đợt truyền hóa chất kéo dài làm tóc rụng dần, cơ thể rệu rã, kiệt quệ... bủa vây lấy tâm trí người bệnh.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (phường Hạc Thành) cũng từng trải qua những chuỗi ngày tăm tối ấy. Năm 2018, khi đang nằm điều trị ngoài Hà Nội, chị được một đồng bệnh giới thiệu về CLB PNKC. “Ban đầu, tôi xin vào với suy nghĩ tìm nơi có thông tin chuẩn xác, đáng tin cậy để hiểu rõ về căn bệnh mình đang mang, biết được cơ thể mình sẽ thay đổi ra sao mà chuẩn bị tâm lý đón nhận”, chị Hiền nhớ lại. Nhưng rồi, khi đến với mạng lưới, chị nhận ra đây không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức y khoa hay kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, mà còn là nơi chị gặp những người chung cảnh ngộ, cùng nỗi đau và quan trọng nhất là họ không bỏ cuộc. Cũng tìm thấy điểm tựa từ những ngày hoang mang nhất, chị Thanh Nguyễn tham gia mạng lưới từ năm 2019. Chị chia sẻ: “Lúc mới phát hiện bệnh thì hoang mang lắm. Nhưng từ ngày vào CLB, được gặp các chị em, thấy ai cũng vui vẻ, lạc quan, tự nhiên thấy bớt lo lắng. Chị em bảo ban nhau cách ăn uống, tập luyện, thế là nỗi sợ bệnh tật tự nhiên lùi lại phía sau”.

Mạng lưới CLB PNKC ra đời vào năm 2014, xuất phát từ ý niệm nhân văn sâu sắc: người đi trước dìu dắt người đi sau, để bệnh tật không còn là nỗi sợ hãi mà là động lực để vượt qua và yêu thương bản thân nhiều hơn. Đến nay, mạng lưới đã vươn rộng tới hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.

Tại Thanh Hóa, chi hội CLB PNKC đã đồng hành cùng các bệnh nhân suốt một thập kỷ qua. Dưới sự kết nối tâm huyết của chị Lê Ánh Tuyết, nhóm nay đã trở thành điểm tựa tinh thần cho khoảng 200 người phụ nữ cùng cảnh ngộ. Mỗi lần có thành viên mới tham gia, chị Tuyết thường động viên: “Đây là CLB duy nhất không muốn tăng thêm thành viên, mà cũng chẳng ai muốn bước chân vào. Nhưng số phận đã buộc chúng ta chung cảnh ngộ, thì tuyệt đối không được buông xuôi. Chị em vào đây để truyền cho nhau động lực sống vui, chiến đấu với bệnh tật”. Chính vì lẽ đó, mà dù mỗi người một lứa tuổi, một gia cảnh, nhưng hễ có thời gian là lại sắp xếp đến thăm hỏi, động viên đồng bệnh. Các đồng bệnh đã kiên cường vượt qua các mốc 5 năm, 10 năm trở thành “chỗ dựa” cho người mới. Họ chỉ cho nhau cách giảm cảm giác mệt mỏi sau truyền hóa chất, cách giữ tinh thần thoải mái, động viên nhau cố ăn uống, luyện tập để có sức đi hết phác đồ. Sự sẻ chia ấy phần nào làm vơi đi cảm giác cô độc của người đang gồng mình chống chọi với bệnh tật.

Thấu hiểu gánh nặng chi phí của những đợt điều trị kéo dài, từ nguồn lực vận động chung, mạng lưới CLB PNKC đã phân bổ về các địa phương nhiều phần quà thiết thực, trong đó có việc hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 10 năm qua, chi hội CLB PNKC Thanh Hóa đã trao tận tay hội viên hàng trăm tấm thẻ như thế, đó thực sự là chiếc phao cứu sinh, giúp họ vơi bớt nỗi lo viện phí để yên tâm theo đuổi phác đồ chữa trị.

Bên cạnh những giúp đỡ thiết thực về vật chất, chi hội CLB PNKC Thanh Hóa còn là cầu nối đưa chị em đến với các buổi tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc giảm nhẹ, hay những chương trình như “Tháng 10 hồng”, “Đồng hành sống khỏe”... Ở đó, họ học cách lắng nghe cơ thể, hiểu thêm về căn bệnh ung thư vú và quan trọng hơn cả là tìm thấy điểm tựa ấm áp trên hành trình chữa bệnh.

Sự gắn kết của CLB không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho từng hội viên, mà còn âm thầm lan tỏa niềm tin sống tích cực ra cộng đồng. Bởi họ là những “PNKC” không khuất phục nghịch cảnh mà cùng nhau viết nên hành trình đi từ nỗi đau đến niềm hy vọng, từ nghị lực đến yêu thương.