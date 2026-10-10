Liệu pháp xạ trị mới mang lại kết quả cho ung thư tuyến tiền liệt

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Xạ trị và Ung thư Mỹ (ASTRO), nghiên cứu được thực hiện đối với 123 bệnh nhân, phần lớn mắc ung thư tuyến tiền liệt thuộc nhóm nguy cơ thấp hoặc trung bình. Sau thời gian theo dõi trung vị 8 năm, tỷ lệ sống không tái phát ung thư giữa hai nhóm không có sự khác biệt về ý nghĩa thống kê.

Cụ thể, 91% bệnh nhân được điều trị bằng SBRT qua 5 buổi trong vòng 2 tuần còn sống mà không tái phát ung thư, so với 84% ở nhóm phẫu thuật. SBRT sử dụng các chùm tia bức xạ tập trung vào tuyến tiền liệt, qua đó hạn chế ảnh hưởng đến các mô khỏe mạnh xung quanh.

Một phân tích khác cũng được trình bày tại hội nghị ASTRO cho thấy chức năng tình dục do bệnh nhân tự đánh giá suy giảm ở cả hai nhóm, nhưng được duy trì tốt hơn đáng kể ở nhóm xạ trị.

Sau 5 năm, điểm chức năng cương dương trung vị trên thang 25 điểm đạt 19 ở nhóm SBRT, so với 5 ở nhóm phẫu thuật. Cũng tại thời điểm này, 8,3% bệnh nhân xạ trị phải sử dụng miếng lót thấm nước tiểu do són tiểu, trong khi tỷ lệ ở nhóm phẫu thuật là 48%.

Tiến sĩ Nicholas van As thuộc Quỹ Dịch vụ Y tế Quốc gia Hoàng gia Anh, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết dữ liệu theo dõi dài hạn cho thấy kết quả kiểm soát ung thư khả quan với phác đồ xạ trị gồm 5 buổi.

Các nhà nghiên cứu lưu ý kết quả trên cung cấp thêm dữ liệu để cân nhắc các lựa chọn điều trị ung thư tuyến tiền liệt khu trú, song việc lựa chọn phương pháp phù hợp cần dựa trên tình trạng bệnh và đánh giá chuyên môn đối với từng bệnh nhân.