Vietlott tối nay lại tìm được khách hàng trúng độc đắc tiền tỷ

Kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho thấy, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.409 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (10/10), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 136.743.859.650 đồng (gần 137 tỷ đồng). Song chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.785.670.500 đồng (gần 3,8 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.409 của loại hình xổ số Power 6/55 là 14 - 17 - 21 - 23 - 24 - 39 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 30.

Vietlott tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc gần 3,8 tỷ đồng.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 14 - 17 - 21 - 23 - 24 - 39. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 30.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 3,4 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 3,8 tỷ đồng nói trên, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.409 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 35 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.777 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 38.563 vé trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Đáng chú ý, trong 3 kỳ quay liên tiếp gần đây của sản phẩm xổ số Power 6/55, Vietlott liên tục tìm thấy vé trúng Jackpot 2 trị giá hàng tỷ đồng.

Cách đây 2 hôm, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.408 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 8/10, Vietlott tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 3,8 tỷ đồng. Tấm vé này được bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó 2 ngày, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.407 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 6/10, Vietlott tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 4,8 tỷ đồng. Khách hàng trúng giải Jackpot 2 này sống tại tỉnh Đắk Lắk.