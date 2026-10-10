Sau tuổi 60, da tay nhăn, nổi gân: Cách nào cải thiện?

1. Vì sao tuổi 60 da tay dễ nhăn, nổi gân?

Da tay nhăn, nổi gân là thay đổi dễ nhận thấy hơn sau tuổi 60. Theo tuổi tác, da dần mỏng đi, giảm độ đàn hồi và khả năng giữ ẩm do lượng collagen, elastin và các thành phần giữ nước suy giảm. Vì vậy, những nếp nhăn nhỏ trên mu bàn tay xuất hiện rõ hơn, nhất là khi da khô.

Cùng với quá trình lão hóa da, lớp mô mỡ dưới da cũng giảm. Khi lớp đệm này mỏng đi, các gân và tĩnh mạch nằm bên dưới dễ lộ rõ, khiến mu bàn tay có vẻ gầy và nhiều đường gân hơn. Người có làn da mỏng hoặc thể trạng gầy thường nhận thấy thay đổi này rõ hơn.

Ánh nắng là yếu tố có thể làm quá trình lão hóa da tay diễn ra nhanh hơn. Tia cực tím gây tổn thương collagen và elastin, khiến da kém săn chắc, nhiều nếp nhăn và có thể xuất hiện các đốm sắc tố.

Sau tuổi 60, da tay nhăn và mỏng hơn, gân, tĩnh mạch cũng nổi rõ. Ảnh: AI.

2. Cách cải thiện da tay nhăn, nổi gân

2.1. Dưỡng ẩm thường xuyên

Da khô khiến các nếp nhăn trên mu bàn tay nhìn rõ hơn. Dưỡng ẩm đều đặn giúp bổ sung độ ẩm, làm mềm da và giảm tình trạng khô ráp; nên thoa kem dưỡng sau khi rửa tay và trước khi đi ngủ. Bạn có thể lựa chọn sản phẩm chứa glycerin, ceramide, hyaluronic acid hoặc các thành phần làm mềm, giữ ẩm cho da.

Khi rửa tay, nên dùng nước ấm vừa phải và sản phẩm làm sạch dịu nhẹ. Nước quá nóng hoặc chất tẩy rửa mạnh có thể làm mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên, khiến da khô hơn.

2.2. Chống nắng cho mu bàn tay

Mu bàn tay cũng cần được bảo vệ khỏi tia cực tím. Khi ra ngoài trời, nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng có SPF 30 trở lên cho vùng da này. Nếu ở ngoài trời lâu, nên kết hợp che chắn bằng quần áo hoặc găng tay phù hợp. Sau khi rửa tay hoặc tiếp xúc nhiều với nước, cần thoa lại kem chống nắng.

Bảo vệ da khỏi ánh nắng không làm những nếp nhăn đã xuất hiện biến mất, nhưng giúp hạn chế thêm tổn thương do tia UV và làm chậm quá trình lão hóa da.

2.3. Một số cách khác

Dưỡng ẩm và chống nắng chủ yếu giúp cải thiện chất lượng bề mặt da, không thể làm lớp mô dưới da dày lên hoặc khiến các tĩnh mạch đã nổi rõ biến mất. Nếu da tay nhăn nhiều, hõm sâu hoặc mất thể tích rõ, có thể đến bác sĩ da liễu hoặc cơ sở chuyên khoa để được đánh giá. Một số phương pháp thẩm mỹ như chất làm đầy hoặc kỹ thuật tái tạo da có thể được cân nhắc tùy trường hợp.

Không nên tự tìm cách tiêm chất làm đầy hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc để che gân nổi trên mu bàn tay.

3. Lưu ý khi chăm sóc da tay sau tuổi 60

Da người lớn tuổi thường mỏng và nhạy cảm hơn, do đó việc chăm sóc nên ưu tiên các sản phẩm dịu nhẹ và duy trì đều đặn.

- Không chà xát hoặc tẩy tế bào chết quá mạnh, quá thường xuyên.

- Dưỡng ẩm ngay sau khi rửa tay, đặc biệt khi da có dấu hiệu khô, bong tróc.

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với chất tẩy rửa; nên đeo găng tay khi làm việc nhà.

- Bảo vệ mu bàn tay khỏi ánh nắng khi ra ngoài.

- Không sử dụng các sản phẩm quảng cáo có khả năng "xóa gân tay", "trẻ hóa bàn tay" nhanh chóng mà chưa rõ thành phần và độ an toàn.

- Không tự tiêm chất làm đầy hoặc các sản phẩm tiêm không rõ nguồn gốc.

Nổi gân ở mu bàn tay thường không đáng lo nếu xuất hiện từ từ theo tuổi và không kèm triệu chứng bất thường. Tuy nhiên, nếu tĩnh mạch nổi rõ đột ngột, chỉ xuất hiện ở một bên tay hoặc kèm sưng, đau, đỏ, nóng, đổi màu da, nên đi khám để xác định nguyên nhân.