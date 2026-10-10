Dọn nhà đón Thu, đừng cất sớm 6 món đồ quen thuộc này

Sang Thu, nhiều gia đình bắt đầu dọn tủ quần áo, vệ sinh quạt điện và cất các vật dụng phục vụ mùa hè. Tuy nhiên, thời tiết không chuyển lạnh ngay lập tức mà có thể thay đổi giữa các ngày, thậm chí giữa sáng sớm và buổi trưa.

Vì vậy, thay vì cất toàn bộ đồ dùng mùa hè, gia đình nên giữ lại những món vẫn cần thiết và sắp xếp chúng gọn gàng để dễ sử dụng khi nhiệt độ tăng trở lại.

Quạt điện

Quạt điện thường được vệ sinh và cất đi khi thời tiết dịu mát. Tuy nhiên, những ngày đầu Thu vẫn có thể oi bức, nhất là vào buổi trưa hoặc trong những căn hộ ít thông thoáng.

Gia đình nên giữ lại một chiếc quạt ở vị trí thuận tiện để sử dụng khi cần. Nếu muốn cất quạt lâu dài, hãy làm sạch lồng và cánh quạt, lau bụi ở các bộ phận có thể vệ sinh an toàn, sau đó để khô hoàn toàn trước khi đóng gói. Quạt cần được bảo quản ở nơi khô ráo, tránh bụi và độ ẩm cao.

Điều hòa

Nhiệt độ ngoài trời giảm không có nghĩa là không gian trong nhà luôn mát mẻ. Những ngày nắng nóng trở lại, điều hòa vẫn có thể cần thiết, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Thay vì ngừng sử dụng hoàn toàn, gia đình nên điều chỉnh thiết bị theo nhu cầu thực tế, tránh đặt nhiệt độ quá thấp khi thời tiết đã dịu. Bộ lọc cũng cần được vệ sinh định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất để thiết bị hoạt động hiệu quả hơn.

Khi thời tiết thuận lợi, có thể mở cửa vào thời điểm phù hợp để thông thoáng không gian, giảm thời gian sử dụng điều hòa.

Quần áo mùa hè

Khi chuyển sang trang phục dài tay, áo khoác mỏng, nhiều người thường cất sâu áo phông, váy mỏng và quần short vào tủ. Tuy nhiên, đây vẫn là những món đồ hữu ích trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Cách sắp xếp hợp lý là giữ một phần quần áo thoáng mát ở vị trí dễ lấy, nhất là đồ mặc nhà và trang phục sử dụng thường xuyên. Những món ít dùng có thể được giặt sạch, phơi khô hoàn toàn rồi cất vào hộp hoặc túi bảo quản.

Phân loại theo tần suất sử dụng giúp tủ quần áo gọn gàng mà không khiến gia đình phải tìm kiếm hoặc giặt lại đồ khi trời nóng bất ngờ.

Đồ chống nắng

Áo chống nắng, kính râm, mũ rộng vành và ô vẫn có ích khi bước sang Thu. Dù thời tiết mát hơn, nắng giữa trưa vẫn có thể gay gắt và tia cực tím vẫn hiện diện.

Thay vì cất tất cả vào tủ, hãy giữ lại những món thường xuyên sử dụng khi đi làm, đi học hoặc di chuyển ngoài trời. Các vật dụng còn lại có thể được vệ sinh, kiểm tra tình trạng trước khi bảo quản.

Với kính râm, nên cất trong hộp để hạn chế trầy xước. Áo chống nắng cần được giặt và phơi khô theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm.

Chăn mỏng và ga giường

Đầu Thu chưa phải lúc nào cũng đủ lạnh để dùng chăn dày. Chăn mỏng, ga cotton và các loại vải thoáng khí vẫn phù hợp trong những ngày nhiệt độ dao động.

Gia đình có thể giữ lại một bộ chăn ga mỏng để thay đổi theo thời tiết, đồng thời cất riêng những bộ chưa cần dùng đến. Trước khi bảo quản, cần giặt sạch và phơi khô hoàn toàn.

Không nên cất chăn ga còn ẩm vào tủ kín vì độ ẩm dễ khiến vải xuất hiện mùi khó chịu hoặc nấm mốc. Nên ưu tiên nơi khô thoáng, tránh để đồ vải tiếp xúc trực tiếp với nền nhà hoặc tường ẩm.

Đồ dùng đi biển, dã ngoại

Phao bơi, túi chống nước, thảm dã ngoại và túi giữ nhiệt thường được cất đi sau mùa hè. Tuy nhiên, nếu gia đình vẫn có kế hoạch du lịch hoặc dã ngoại vào những ngày thời tiết đẹp, các vật dụng này vẫn có thể tiếp tục phát huy tác dụng.

Trước khi cất, cần làm sạch và làm khô kỹ, đặc biệt với những món từng tiếp xúc với nước biển, cát hoặc đất. Phao bơi và túi chống nước cũng nên được kiểm tra để phát hiện vết rách, thủng hoặc dấu hiệu xuống cấp.

Nếu chưa có nhu cầu sử dụng trong thời gian dài, hãy bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh nơi có nhiệt độ cao hoặc ánh nắng trực tiếp.

Sang Thu không đồng nghĩa với việc phải cất toàn bộ đồ mùa hè. Gia đình có thể chia vật dụng thành ba nhóm: tiếp tục sử dụng, cất tạm thời và bảo quản dài hạn. Cách làm này giúp không gian sống gọn gàng, đồng thời hạn chế việc phải lấy đồ ra rồi lại cất vào khi thời tiết thay đổi.