[Video] 55 người nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì
Tính đến 18 giờ 10 phút ngày 10/10, số bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 55 trường hợp.
Theo thông tin cập nhật từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng đang tiếp nhận và điều trị đông nhất với 36 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị 14 trường hợp và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi điều trị 5 trường hợp. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần, một số ca có biểu hiện sốt và mất nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-55-nguoi-nhap-vien-do-nghi-ngo-doc-thuc-pham-sau-khi-an-banh-mi-post994386.html