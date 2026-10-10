[Video] 55 người nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Gần như cả đời ông Trí dạy học, rồi làm công an viên, còn vợ ông quanh năm đầu tắt mặt tối ngoài đồng. Ông bà có bốn người con, sau khi lo dựng vợ gả chồng cho các con xong thì sức lực cũng gần cạn. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì các con lần lượt kéo nhau ra thành phố, đi buôn đồng nát, mở đại lý phế liệu, làm công nhân, xuất khẩu lao động, rồi chất gánh nặng lên vai ông bà.