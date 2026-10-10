Các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ tối ưu hóa điều trị tim mạch với đội ngũ y tế ĐBSCL

Ngày 10.10, tại TP. Cần Thơ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Tim mạch quốc tế thường niên với chủ đề “Từ cập nhật khuyến cáo đến tối ưu hóa điều trị”.

Quang cảnh Hội nghị Tim mạch, tổ chức ở Cần Thơ ngày 10.10

TS.BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, bệnh tim mạch đặt ra những thách thức lớn đối với chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Theo số liệu Tổ chức Y tế Thế giới công bố tháng 7.2025, các bệnh lý tim mạch gây ra khoảng 19,8 triệu ca tử vong trong năm 2022, chiếm gần 32% tổng số ca tử vong toàn cầu.

Tại Việt Nam, theo thông tin được Bộ Y tế công bố, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh lý tim mạch.

TS.BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phát biểu

Đối với Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, năm 2025, chuyên khoa Tim mạch ghi nhận 63.615 lượt người đến khám, tăng 2.782 lượt so năm 2024. Thống kê từ năm 2013 đến tháng 8.2026, bệnh viện đã tiếp nhận 597.544 lượt khám ngoại trú Nội Tim mạch và 55.312 lượt khám ngoại trú Ngoại Tim mạch.

Có thể nói, nhu cầu chăm sóc tim mạch ở ĐBSCL đặt ra trách nhiệm đối với bệnh viện trong phát triển năng lực điều trị; đồng thời bảo đảm chất lượng và tính liên tục của quá trình chăm sóc. Người bệnh cần được tiếp cận dịch vụ từ thăm khám, chẩn đoán, điều trị nội khoa đến can thiệp, phẫu thuật và theo dõi lâu dài…

Xuất phát từ thực tiễn đó, hội nghị mong muốn đưa những khuyến cáo mới đến gần hơn với thực hành lâm sàng. Bởi mỗi người bệnh có mức độ nguy cơ, bệnh lý và khả năng điều trị khác nhau; việc vận dụng khuyến cáo cần đi cùng đánh giá toàn diện và kinh nghiệm của đội ngũ chuyên môn.

Các chuyên gia tim mạch hàng đầu trong nước và quốc tế trao đổi nhiều chuyên đề về bệnh lý, giúp đội ngũ y tế vùng ĐBSCL trang bị những kiến thức quý báu về chuyên môn

Hội nghị lần này có khoảng 300 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều chuyên gia, bác sĩ đến từ các cơ sở y tế, trường đại học uy tín như: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đại học Y Hà Nội, Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện đại học Y dược Cần Thơ, Bệnh viện đại học Y dược Huế; cùng các chuyên gia quốc tế đến từ Malaysia và Lithuania.

Sự có mặt của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực như: nội tim mạch, điện sinh lý và rối loạn nhịp, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim và tim cấu trúc… giúp chương trình tiếp cận bệnh tim mạch theo hướng toàn diện.

Thay vì chỉ cập nhật từng kỹ thuật riêng lẻ, hội nghị đặt trọng tâm vào cách chuyển hóa khuyến cáo thành quyết định điều trị phù hợp, cân bằng giữa lợi ích, nguy cơ và điều kiện thực tế của người bệnh.

Đặc biệt, chương trình còn áp dụng thực hiện hai ca can thiệp được truyền hình trực tiếp tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long giúp đại biểu theo dõi, trao đổi và phân tích về chuyên môn trong thực hành lâm sàng.

Tại hội nghị, đội ngũ y tế ở vùng ĐBSCL đã được các bác sĩ, chuyên gia tim mạch hàng đầu trong nước và quốc tế trao đổi nhiều chuyên đề, đi từ phân tầng nguy cơ, lựa chọn chiến lược điều trị đến quản lý lâu dài sau can thiệp.

Các nội dung gắn với những tình huống thường gặp nhưng còn nhiều thách thức trong thực hành như rung nhĩ, nguy cơ đột tử do tim, ngoại tâm thu thất, suy tim phân suất tống máu bảo tồn kèm rung nhĩ, hẹp van động mạch chủ nặng, điều trị chống đông, liệu pháp kháng tiểu cầu kép và kiểm soát nguy cơ tim mạch tồn dư…

Qua đó, giúp cán bộ, bác sĩ ở ĐBSCL trang bị thêm những kiến thức quý báu về chuyên môn.

Khoa Tim mạch (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) được Hội Suy tim thuộc Hội Tim mạch châu Âu công nhận đạt tiêu chuẩn điều trị suy tim theo chương trình ICARe-HF

Dịp này, Khoa Tim mạch (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) được Hội Suy tim thuộc Hội Tim mạch châu Âu công nhận đạt tiêu chuẩn điều trị suy tim theo chương trình ICARe-HF. Ngoài ra, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long được nhận chứng nhận kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim không dây đầu tiên ở ĐBSCL từ tổ chức Medtronic.