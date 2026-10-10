Bác sĩ trẻ và cuộc giành giật sự sống trên băng ca

Ngày 10/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một trường hợp ngừng tuần hoàn nguy kịch.

Sau khi được hồi sức và có mạch trở lại, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân là ông N.Đ.N. (60 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Trước đó, vào khoảng 23h ngày 8/10, trong lúc đang ăn tối cùng gia đình, ông N. bất ngờ ngã gục xuống nền nhà. Phát hiện sự việc, người thân lập tức đưa ông đến bệnh viện bằng ô tô.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Quang khẩn trương ép tim cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngay trên băng ca, nỗ lực giành lại sự sống trong thời khắc nguy kịch.

Khoảng 23h20 cùng ngày, khi bệnh nhân vừa được đưa đến khu vực tiếp nhận cấp cứu, bác sĩ Nguyễn Tuấn Quang, đang thực tập tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc, nhanh chóng kiểm tra và nhận thấy người bệnh đã ngừng tuần hoàn, toàn thân tím tái.

Không chần chừ trước tình huống nguy hiểm, bác sĩ Quang lập tức trèo lên băng ca, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực nhằm duy trì tuần hoàn cho bệnh nhân. Cùng lúc, các nhân viên y tế khẩn trương đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, triển khai những biện pháp hồi sức cần thiết.

Mọi thao tác đều được tiến hành nhanh chóng, bởi sự chậm trễ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống của người bệnh.

Nhớ lại thời điểm tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Quang cho biết, ngay khi nhận thấy dấu hiệu ngừng tuần hoàn, anh đã lập tức thực hiện ép tim theo phản xạ nghề nghiệp, không để gián đoạn việc hồi sức trong quá trình di chuyển người bệnh vào phòng cấp cứu.

Với sự phối hợp liên tục của ê-kíp trực, sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân đã xuất hiện mạch trở lại. Đây là tín hiệu quan trọng, giúp các bác sĩ tiếp tục ổn định tình trạng người bệnh và chuẩn bị chuyển tuyến để được điều trị chuyên sâu.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Cao Anh Chức, trưởng ê-kíp trực, đối với những trường hợp ngừng tuần hoàn, việc phát hiện sớm và tiến hành hồi sức ngay lập tức đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Mỗi phút trôi qua đều có thể ảnh hưởng đến khả năng cứu sống bệnh nhân cũng như nguy cơ để lại những tổn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ Chức đánh giá cao sự nhanh nhạy của bác sĩ Quang cùng tinh thần phối hợp của các thành viên trong kíp trực. Việc người bệnh có mạch trở lại sau khoảng 20 phút cấp cứu là kết quả tích cực của quá trình hồi sức khẩn trương, kiên trì.

Khoảnh khắc bác sĩ trẻ giành lại nhịp tim cho bệnh nhân.

Sau sự việc, đoạn video ghi lại cảnh bác sĩ trẻ ngồi trên băng ca ép tim cho bệnh nhân được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Không ít ý kiến bày tỏ sự xúc động, dành lời khen cho phản ứng kịp thời và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế.