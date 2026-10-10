Tạm ngừng điểm bán bánh mì khiến 18 người nhập viện ở Quảng Ngãi

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, ngày 10-10 có 18 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm nhập viện, gồm 13 người tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, 3 người tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và 2 người tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Bệnh nhân điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Ảnh: PHÚ NHIÊU

Bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, cho biết, các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã truyền dịch, sử dụng thuốc và tích cực chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân cho biết đã mua và sử dụng bánh mì có nhân trong khoảng từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9-10 tại cùng một điểm kinh doanh trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành.

Cơ quan chức năng thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp phường Cẩm Thành đã lập đoàn kiểm tra, lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh chưa chứng minh các thủ tục pháp lý liên quan nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu điểm kinh doanh này tạm ngừng hoạt động, niêm phong toàn bộ mẫu nguyên liệu còn lại để phục vụ xác định nguyên nhân.