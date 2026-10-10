Thử nghiệm mới: Xạ phẫu định vị giúp bệnh nhân ung thư phổi tăng gần gấp đôi thời gian sống

Hai phương pháp xạ trị hiện đại là lựa chọn đáng cân nhắc đối với bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ. (Nguồn: Freepik)

Theo nghiên cứu được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Xạ trị và Ung thư Mỹ (ASTRO), dự án thử nghiệm được thực hiện đối với 151 bệnh nhân, nhằm so sánh hiệu quả giữa phương pháp xạ phẫu định vị và kỹ thuật xạ trị toàn bộ não hiện đại.

Xạ phẫu định vị sử dụng các chùm tia bức xạ liều cao để tiêu diệt khối u não mà không cần phẫu thuật mở, qua đó hạn chế tổn thương các mô não xung quanh. Phương pháp này đã được ưu tiên sử dụng để điều trị di căn não từ nhiều loại ung thư khác.

Trước đây, xạ phẫu định vị đã được ứng dụng phổ biến cho nhiều loại ung thư di căn khác. Tuy nhiên, đối với ung thư phổi tế bào nhỏ, y giới thường ưu tiên dùng xạ trị toàn bộ não do lo ngại việc chỉ tiêu diệt các khối u nhìn thấy được sẽ bỏ sót những tế bào ung thư siêu nhỏ chưa phát hiện. Mặc dù vậy, điểm yếu lớn nhất của xạ trị toàn bộ não là nguy cơ gây suy giảm trí nhớ và các chức năng nhận thức.

Điểm đáng chú ý trong thử nghiệm mới là nhóm bệnh nhân được điều trị bằng xạ phẫu định vị có thời gian sống trung vị đạt 17 tháng, cao gần gấp đôi so với con số 9 tháng ở nhóm áp dụng xạ trị toàn bộ não.

Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu thận trọng lưu ý rằng, mục tiêu chính của dự án là đánh giá thời gian cho đến khi bệnh nhân xuất hiện tình trạng suy giảm nhận thức, chứ không tập trung vào tiêu chí thời gian sống.

Ở khía cạnh này, kết quả không ghi nhận sự chênh lệch đáng kể về mức độ suy giảm nhận thức giữa hai nhóm. Nguyên nhân có thể do những tiến bộ gần đây trong kỹ thuật xạ trị toàn bộ não, cũng như việc số lượng bệnh nhân còn sống để tham gia các bài kiểm tra đánh giá ở giai đoạn muộn bị thu hẹp.

Tiến sĩ Vinai Gondi thuộc hệ thống y tế Northwestern Medicine và Trung tâm Proton ở Warrenville, bang Illinois (Mỹ), nhận định cả hai phương pháp xạ trị hiện đại này đều là những lựa chọn đáng cân nhắc đối với bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ. Theo ông, bằng chứng từ thử nghiệm ngẫu nhiên giúp giới chuyên môn hiểu sâu hơn về cách ứng dụng từng phác đồ điều trị.

Các chuyên gia nhấn mạnh tuy dữ liệu về thời gian sống chưa đủ để khẳng định tuyệt đối xạ phẫu định vị giúp kéo dài tuổi thọ, nhưng nghiên cứu đã cung cấp một nền tảng dữ liệu quan trọng. Điều này giúp các bác sĩ có thêm cơ sở để cá nhân hóa chiến lược xạ trị, mở ra thêm cơ hội và chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn di căn.