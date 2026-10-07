NHNN: Lãi suất đang tăng chậm lại

Đây là thông tin được Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà chia sẻ tại họp báo thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 9 tháng, diễn ra chiều nay (7/10).

Nói về bối cảnh quốc tế, Phó thống đốc NHNN cho biết từ đầu năm, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã tạo sức ép lớn lên thị trường hàng hóa, tài chính quốc tế; giá dầu tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng. Các ngân hàng trung ương cũng phản ứng thận trọng hơn trước rủi ro lạm phát tăng trở lại, thậm chí một số ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản…

“Mặt bằng lãi suất cao cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn khiến đồng USD tăng mạnh trở lại sau giai đoạn điều chỉnh giảm đầu năm. Những diễn biến này tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển, có độ mở lớn như Việt Nam”, ông nói.

Trong bối cảnh đó, nền kinh tế trong nước vẫn ghi nhận những kết quả tích cực sau 9 tháng với tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95% so với cùng kỳ, tiệm cận 2 con số. Lũy kế 9 tháng, tăng trưởng GDP cả nước ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua.

Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ 9 tháng 2026. Ảnh: SBV.

“Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo”, Phó thống đốc nhấn mạnh.

Lãi suất tăng chậm lại

Với NHNN, Phó thống đốc cho biết cơ quan này đã chủ động điều hành chính sách tiền tệ phù hợp diễn biến thị trường, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa. Đồng thời nhà điều hành cũng áp dụng các chính sách vĩ mô khác nhằm ưu tiên kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong đó, NHNN đã điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ. Nhờ đó, nhu cầu thanh toán, chi trả của các tổ chức tín dụng được đảm bảo, thông suốt, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm.

Về lãi suất, Phó thống đốc cho biết NHNN đã thực hiện nhiều giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Đến ngày 20/9, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm % so với cuối năm 2025 Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà

Các giải pháp đã áp dụng gồm: duy trì lãi suất điều hành; chỉ đạo các tổ chức tín dụng ổn định mặt bằng lãi suất và công bố thông tin lãi suất cho vay; yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất tiền gửi với các giao dịch phát sinh mới kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay; yêu cầu các NHNN Khu vực kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại trên địa bàn...

Với các giải pháp trên, Phó thống đốc cho biết tốc độ tăng của lãi suất đang chậm lại và lãi suất hiện xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm % so với cuối năm 2025.

Điều hành tỷ giá, tín dụng linh hoạt

Về tỷ giá, lãnh đạo NHNN cho biết thị trường ngoại tệ từ đầu năm đã chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế cũng như trong nước. Trong bối cảnh đó, NHNN đã điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài. Phối hợp đồng bộ các công cụ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ đã hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Trong đó, tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Về tín dụng, Phó thống đốc cho biết sau khi giao hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2026 cho các tổ chức tín dụng từ đầu năm, NHNN đã triển khai các giải pháp tạo dư địa cho các ngân hàng cấp tín dụng đối với một số nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Nhà điều hành cũng tạo điều kiện cho các nhà băng cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản theo chủ trương, chính sách của Nhà nước như: Không tính dư nợ tín dụng tăng thêm với nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng.

Đồng thời, cho phép loại trừ dư nợ tín dụng/cho vay phát sinh mới hàng năm, cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng với các ngân hàng cho vay doanh nghiệp triển khai, đầu tư các dự án quy mô lớn, trọng điểm.

NHNN đã yêu cầu các ngân hàng có giải pháp tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn vay.

Các ngân hàng theo đó cũng tích cực giải ngân các chương trình tín dụng ưu tiên như: gói 185.000 tỷ cho vay lâm sản, thủy sản; chương trình cho vay liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long; gói cho vay nhà ở xã hội; cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; gói 500.000 tỷ cho vay doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số…

Tính đến ngày 30/9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đã đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025, và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2025.

Phân tích thêm về tăng trưởng tín dụng, ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng (NHNN) cho biết cơ cấu tín dụng vẫn tăng trưởng theo đúng định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, NHNN. Trong đó, đến cuối tháng 8, tỷ trọng tín dụng đối với các ngành kinh tế lần lượt ở mức: nông, lâm, thủy sản chiếm 6,08%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,1%; thương mại - dịch vụ chiếm 70,11%.

Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, trong đó khoảng 77,44% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chiếm tỷ trọng lớn, như: lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 22%; doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 20%. Một số ngành có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao như xuất khẩu (+33%), doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (+40%).

Đáng chú ý, theo cập nhật của lãnh đạo NHNN, đến tháng 9 năm nay, nhà điều hành đã triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam với các quốc gia (Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore) và đang triển khai kết nối với một số quốc gia khác.