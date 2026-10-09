Thị phần VPS tiếp tục dẫn đầu, ra mắt dịch vụ quản lý danh mục định kỳ (VSI)

Giữ vững ngôi vương thị phần giữa bối cảnh thanh khoản co hẹp

Theo dữ liệu thị phần môi giới quý 3 năm 2026 vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã chứng khoán: VCK) tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu tuyệt đối. Cụ thể, VPS chiếm lĩnh 11,54% thị phần trên sàn HOSE, 18,15% trên sàn HNX, 14,24% trên sàn UPCoM và vươn lên mốc 33,78% tại thị trường chứng khoán phái sinh.

Kết quả ấn tượng này đạt được trong bối cảnh thanh khoản thị trường chung đang trải qua giai đoạn sụt giảm nghiêm trọng. Thống kê cho thấy tổng giá trị giao dịch bình quân trên cả hai sàn HOSE và HNX chỉ còn khoảng 18.130 tỷ đồng mỗi phiên. Mức thanh khoản này đã giảm 46% so với con số 33.680 tỷ đồng một phiên của quý 1 năm 2026 và lao dốc 58% nếu so với mức 42.700 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Dòng tiền hiện tại đã quay trở lại mặt bằng tương đương với vùng đáy được thiết lập vào nửa cuối năm 2024. Nguyên nhân chính đến từ việc chỉ số VN-Index gặp nhiều lực cản khi tiếp cận các vùng điểm cao, kết hợp với mặt bằng lãi suất huy động duy trì hấp dẫn khiến dòng tiền cá nhân trở nên thận trọng hơn khi phân bổ vào kênh cổ phiếu.

Về giao dịch của khối ngoại trên sàn HOSE, áp lực bán ròng vẫn hiện hữu nhưng đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng giá trị bán ròng giảm mạnh từ mức 48.452 tỷ đồng trong quý 2 xuống còn 18.066 tỷ đồng trong quý 3. Dù dòng vốn ngoại chưa ghi nhận sự đảo chiều mua ròng rõ rệt, việc áp lực bán giảm bớt phần nào giúp giảm tải gánh nặng cho thị trường cơ sở. Vượt qua những nhịp giao dịch thận trọng chung của toàn thị trường, VPS vẫn chứng tỏ năng lực hệ thống khi củng cố vững chắc ngôi vương trên cả hai mảng cơ sở và phái sinh.

Đón sóng nâng hạng với giải pháp đầu tư VPS Smart Indexing

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa đón nhận cột mốc lịch sử khi tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026. Lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn, kéo dài đến tháng 9 năm 2027. Sự kiện này mở ra cơ hội to lớn để đón dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và gia tăng sự hiện diện của chứng khoán Việt trong các danh mục đầu tư quốc tế.

Định hướng nâng hạng hoàn toàn đồng nhất với Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính mà Chính phủ đang quyết liệt thúc đẩy. Đề án xác định rõ vai trò then chốt của thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời ưu tiên phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức, nâng cấp hạ tầng công nghệ và đa dạng hóa các sản phẩm tài chính. Bộ Tài chính cũng đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho dòng vốn ngoại. Để nắm bắt cơ hội từ quá trình chuyển mình này, VPS liên tục đầu tư nâng cấp công nghệ và phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản ngày càng cao của nhà đầu tư.

Đánh dấu cho định hướng mới, từ tháng 8 năm 2026, VPS đã chính thức đưa vào vận hành giải pháp VPS Smart Indexing viết tắt là VSI. Áp dụng mô hình chỉ số hóa trực tiếp Direct Indexing, sản phẩm này được thiết kế để giải quyết nhu cầu tích lũy tài sản định kỳ của nhà đầu tư cá nhân. Thay vì phải tự mình nghiên cứu và bám bảng điện, VSI giúp khách hàng xây dựng một danh mục đầu tư dài hạn dựa trên mục tiêu tài chính cụ thể. Điểm khác biệt cốt lõi là khách hàng vẫn trực tiếp sở hữu cổ phiếu trong danh mục, trong khi VPS đóng vai trò quản lý khoản đầu tư. Hệ thống sẽ tự động kết hợp chuyên môn của các chuyên gia phân tích với thuật toán công nghệ để thiết kế danh mục phù hợp, đồng thời tự động theo dõi và thực hiện tái cân bằng tỷ trọng theo nguyên tắc đã được thiết lập từ trước.

Khi nhà đầu tư thực hiện việc nạp tiền định kỳ, hệ thống sẽ tự động phân bổ nguồn vốn mới vào danh mục theo đúng chiến lược ban đầu. Việc ứng dụng giải pháp này giúp nhà đầu tư nhìn rõ từng mã cổ phiếu trong tài khoản, nhưng hoàn toàn rảnh tay trong khâu tính toán tỷ trọng và tái cơ cấu danh mục khi thị trường biến động. Việc ra mắt VSI cho thấy bước chuyển mình chiến lược của VPS, từ vị thế một nhà cung cấp dịch vụ giao dịch môi giới thuần túy sang vai trò người đồng hành, hỗ trợ khách hàng duy trì kỷ luật trong các chiến lược đầu tư dài hạn.