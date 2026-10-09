Giá vàng thế giới duy trì đà tăng, tâm điểm hướng về Fed

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ Năm, sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tháng ở phiên trước đó, khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa triển vọng lãi suất chưa rõ ràng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những lo ngại ngày càng gia tăng về mức nợ cao của Mỹ.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 0,4%, lên 4.126,78 USD/oz. Trước đó, trong phiên thứ Tư, giá vàng đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/8, do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao gây sức ép lên kim loại quý. Trong khi đó, giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên tăng 0,4%, lên 4.157 USD/oz.

Đáng chú ý, đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục duy trì ở mức cao trong phiên thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, diễn biến này cũng làm nổi bật những lo ngại về tình trạng nợ công của Mỹ.

Theo ông Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao dường như phản ánh những lo ngại ngày càng lan rộng về mức nợ lớn. Trong bối cảnh nợ tiếp tục gia tăng, vàng có thể được ưa chuộng hơn nhờ vai trò là tài sản đối lập với tiền pháp định và các tài sản chính phủ.

Trong khi đó, triển vọng chính sách tiền tệ của Fed vẫn là yếu tố quan trọng chi phối tâm lý thị trường. Biên bản cuộc họp tháng 9 cho thấy các nhà hoạch định chính sách có những quan điểm khác nhau về lý do cần tăng lãi suất. Một số thành viên cho rằng việc thắt chặt chính sách là cần thiết nhằm hạn chế tác động từ các cú sốc giá năng lượng và hàng hóa, trong khi nhóm có quan điểm cứng rắn hơn nhấn mạnh yêu cầu phòng ngừa nguy cơ lạm phát do nhu cầu gia tăng.

Ông Shah nhận định biên bản cuộc họp cho thấy Fed chưa có một lộ trình chính sách được xác định trước, khiến thị trường vàng có thể tiếp tục biến động.

Cùng với đó, Thống đốc Fed Christopher Waller hôm thứ Năm cho biết nhiều khả năng sẽ cần thêm các đợt tăng lãi suất. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Fed có thể linh hoạt về tốc độ thắt chặt chính sách, đồng thời để ngỏ khả năng tạm dừng nâng lãi suất trong tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 17%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 là 81%. Lãi suất cao hơn thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không sinh lợi suất.

Bên cạnh các yếu tố tiền tệ, diễn biến địa chính trị tiếp tục được thị trường theo dõi. Các tàu chở dầu đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công và đe dọa ngày càng lớn khi vận chuyển những lô hàng thiết yếu qua eo biển Hormuz, sau khi Iran đưa ra cảnh báo mới về việc phong tỏa các tuyến hàng hải chưa được nước này cho phép.