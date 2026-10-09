Điện Máy Xanh (DMX) chốt tỷ lệ cổ tức 50% lợi nhuận, lên kế hoạch phát hành trái phiếu kèm chứng quyền

Cam kết chia cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã chứng khoán: DMX) vừa chính thức công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Theo kế hoạch, kỳ họp đại hội này dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 10 tới đây. Một trong những nội dung trọng tâm được Hội đồng quản trị trình cổ đông là chính sách phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2026.

Cụ thể, Điện Máy Xanh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2026 với tỷ lệ tối thiểu bằng 50% mức lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của công ty mẹ, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất. Hiện thực hóa chính sách này, công ty dự kiến sẽ tiến hành đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên với mức 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành ngay trong tháng 12 năm 2026. Việc ấn định tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư đồng hành.

Phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền để tái cơ cấu nợ

Bên cạnh chính sách cổ tức, ban lãnh đạo Điện Máy Xanh cũng trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp với quy mô tối đa 100 tỷ đồng. Đợt huy động vốn này tương ứng với số lượng phát hành là 1.000 trái phiếu. Theo các điều khoản chi tiết, đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi thành cổ phiếu, phát hành có kèm theo chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi của lô trái phiếu này sẽ được bảo lãnh thanh toán bởi một tổ chức tín dụng. Thời gian triển khai đợt phát hành dự kiến kéo dài từ quý 4 năm 2026 sang quý 2 năm 2027. Lô trái phiếu được thiết kế với kỳ hạn 5 năm, đi kèm mức lãi suất cố định 8%/năm được áp dụng xuyên suốt cho cả vòng đời của trái phiếu.

Về cấu phần chứng quyền đi kèm, phương án phát hành quy định mỗi trái phiếu sẽ được phát hành kèm theo 100 chứng quyền, nâng tổng số chứng quyền phát hành của đợt này lên mức 100.000 đơn vị. Quyền lợi cụ thể được quy định rõ: mỗi một chứng quyền mang lại cho người sở hữu quyền được mua 1.267 cổ phiếu của doanh nghiệp. Mức giá phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền được ấn định ban đầu ở mức 74.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng chứng quyền được phép thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu sẽ được hội đồng quản trị xem xét định kỳ hàng năm.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, toàn bộ số tiền 100 tỷ đồng huy động được từ đợt phát hành trái phiếu này sau khi trừ đi các chi phí phát hành liên quan sẽ được Điện Máy Xanh sử dụng để thanh toán một phần nghĩa vụ nợ phát sinh từ khoản vay tại Ngân hàng MUFG Bank. Hiện tại, giá trị khoản vay tại nhà băng này đang ghi nhận ở mức 113,9 tỷ đồng.

Hoạt động tái cơ cấu nợ vay và chia cổ tức bằng tiền mặt được củng cố bởi kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ. Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 cho thấy Điện Máy Xanh ghi nhận tổng doanh thu đạt 95.213,2 tỷ đồng, tăng trưởng 29,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ lợi nhuận gộp tăng 38,9% (tương đương mức tăng thêm 5.750,2 tỷ đồng lên mức 20.519,3 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã đạt 6.112,5 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng vọt 90,7% so với cùng kỳ năm 2025.