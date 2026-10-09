Chứng khoán HD muốn đưa ông Philipp Roesler vào Hội đồng quản trị và điều chỉnh kế hoạch IPO

Đề cử cựu Phó Thủ tướng Đức tham gia Hội đồng quản trị

Theo tài liệu gửi cổ đông, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD sẽ tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản với thời hạn nhận phiếu muộn nhất vào 15 giờ ngày 20/10/2026. Một trong những nội dung trọng tâm được Hội đồng quản trị trình cổ đông là việc bầu bổ sung ông Philipp Roesler vào vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Philipp Roesler hiện là nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc tại Consessor AG. Đáng chú ý, từ tháng 8/2025 đến nay, ông đang đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC).

Về tiểu sử, ông Philipp Roesler sinh năm 1973 tại Việt Nam và được một gia đình người Đức nhận nuôi từ nhỏ. Ông từng là gương mặt nổi bật trên chính trường Đức khi kinh qua các vị trí Bộ trưởng Y tế, sau đó đảm nhận cương vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức. Sau khi rời chính trường, ông Roesler chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Trước khi tham gia vào Hội đồng quản trị Vietjet, ông từng có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng không Việt Nam khi giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Vietravel Airlines từ tháng 10/2023.

Bên cạnh công tác nhân sự, trong lần lấy ý kiến này, Chứng khoán HD cũng trình cổ đông thông qua việc triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Điều chỉnh giảm lượng cổ phiếu chào bán trong kế hoạch IPO

Một nội dung quan trọng khác trong tài liệu là báo cáo cập nhật tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo đó, công ty dự kiến chào bán 121,79 triệu cổ phiếu trong đợt IPO, tương ứng tỷ lệ 11,11% tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Với giả định mức giá bán tối thiểu là 12.252 đồng/cổ phiếu, số tiền huy động tối thiểu ước tính đạt 1.492,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến phân bổ 895,3 tỷ đồng từ nguồn vốn này để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Khoản 447,6 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư các giấy tờ có giá và 149,2 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán của khách hàng. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công trọn vẹn, quy mô vốn điều lệ của Chứng khoán HD sẽ tăng từ 10.960,69 tỷ đồng lên mức 12.178,5 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý là khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trong đợt IPO hiện tại đang thấp hơn so với phương án đã được thông qua hồi đầu năm. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, công ty đã thông qua kế hoạch IPO với khối lượng dự kiến lên tới 164.410.392 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15% tổng lượng cổ phiếu lưu hành (giả định hoàn thành đợt tăng vốn nâng vốn điều lệ lên 10.960,69 tỷ đồng). Thời điểm đó, đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán và hình thức phân phối, với thời gian triển khai dự kiến từ quý 2 đến quý 4 năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.