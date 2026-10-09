Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

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Theo AU, nhằm bảo đảm tính độc lập trước ảnh hưởng chính trị, các chính phủ không sở hữu cổ phần AfCRA. Theo đó, AfCRA hướng đến mục tiêu tăng cường cách thức thị trường tài chính quốc tế đánh giá và hiểu biết về các quốc gia, chính quyền địa phương và doanh nghiệp châu Phi, thông qua cải thiện dữ liệu, chuyên môn và bối cảnh về rủi ro tín dụng của châu Phi, qua đó giúp nâng cao tiếng nói của châu Phi trong quản trị tài chính toàn cầu.

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf nêu rõ, AfCRA cung cấp cho các nhà đầu tư châu Phi và quốc tế, cũng như các đối tác kinh tế, những nghiên cứu và phân tích đáng tin cậy về nền kinh tế châu Phi.

Theo ông Denys Denya, Phó Chủ tịch điều hành của Afreximbank, một trong những nhà tài trợ của AfCRA, cơ quan xếp hạng tín dụng riêng của châu Phi sẽ giúp các nhà đầu tư đánh giá rủi ro đầu tư tại châu lục tốt hơn, bằng cách cung cấp nhiều thông tin và bối cảnh thực tế hơn.

Theo AU, hiện chỉ có 32 quốc gia châu Phi được xếp hạng theo các cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế lớn, trong khi phần còn lại chưa được đánh giá. Do đó, AfCRA sẽ mở rộng phạm vi phủ sóng để mở cửa thị trường vốn cho nhiều nhà phát hành châu Phi hơn.

Tuy nhiên, AfCRA không nhằm mục đích thay thế các cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế hiện có, mà bổ sung bằng cách cung cấp góc nhìn tập trung hơn vào châu Phi.