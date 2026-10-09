Phố Wall chao đảo, cổ phiếu công nghệ lao dốc

Phố Wall chịu áp lực điều chỉnh khi giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn suy yếu, kéo Nasdaq giảm mạnh trong phiên 8/10

Cổ phiếu công nghệ chịu áp lực

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 8/10 (giờ Mỹ) với diễn biến trái chiều. Dow Jones giữ được sắc xanh nhẹ, trong khi S&P 500 giảm phiên thứ hai liên tiếp và Nasdaq chịu mức giảm mạnh nhất trong ba chỉ số chủ chốt. Giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu biến động và những lo ngại về triển vọng ngành trí tuệ nhân tạo (AI) khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn.

Kết thúc phiên, Dow Jones tăng 51,77 điểm, tương đương 0,10%, lên 51.231,64 điểm. S&P 500 giảm 36,41 điểm, tương đương 0,47%, xuống 7.765,36 điểm. Nasdaq Composite mất 345,35 điểm, tương đương 1,25%, còn 27.193,34 điểm.

Đáng chú ý, S&P 500 ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp sau khi lập mức đóng cửa kỷ lục trước đó. Nasdaq chịu áp lực lớn hơn do tỷ trọng cao của nhóm công nghệ và bán dẫn, những lĩnh vực nhạy cảm với biến động lãi suất và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận.

Theo Reuters, chỉ số ngành bán dẫn giảm 3,4%. Cổ phiếu Broadcom mất 4,4%, Oracle giảm 5,5% và Micron Technology giảm 4,8%. Diễn biến này cho thấy áp lực bán đang tập trung vào nhóm cổ phiếu từng đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của thị trường.

Thông tin về triển vọng doanh thu của OpenAI cũng tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Những nghi ngại về khả năng chuyển hóa làn sóng đầu tư AI thành doanh thu và lợi nhuận thực tế khiến thị trường đánh giá thận trọng hơn đối với các doanh nghiệp công nghệ có định giá cao.

Bên cạnh đó, nhu cầu huy động vốn lớn để phát triển hạ tầng AI làm dấy lên câu hỏi về chi phí tài chính và hiệu quả đầu tư. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao, các doanh nghiệp cần chứng minh khả năng tạo ra dòng tiền tương xứng với quy mô vốn bỏ ra.

Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận những điểm sáng riêng lẻ. Cổ phiếu Palantir tăng 2,4% sau khi Goldman Sachs nâng khuyến nghị đối với doanh nghiệp này. PepsiCo tăng 3,7% nhờ kế hoạch cắt giảm chi phí, dù hạ dự báo lợi nhuận cốt lõi cả năm. Những diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở các doanh nghiệp có khả năng kiểm soát chi phí và duy trì hiệu quả hoạt động.

Giá dầu làm gia tăng lo ngại lạm phát

Một trong những yếu tố gây sức ép lên Phố Wall là đà tăng của giá năng lượng. Giá dầu thô Mỹ WTI tăng 3,6%, trong khi dầu Brent tăng 4,1%, vượt ngưỡng 104 USD/thùng. Lo ngại gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông và rủi ro đối với hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz tiếp tục hỗ trợ giá dầu.

Giá năng lượng tăng có thể đẩy chi phí vận tải, sản xuất và phân phối hàng hóa lên cao, gây sức ép lên biên lợi nhuận doanh nghiệp và sức mua của người tiêu dùng. Nếu áp lực này kéo dài, lạm phát có thể dai dẳng hơn, thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường trái phiếu cũng biến động trong phiên khi lợi suất tăng vào buổi sáng rồi giảm trở lại vào buổi chiều. Lợi suất cao làm tăng chi phí vốn của doanh nghiệp, đồng thời gây áp lực lên định giá cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là các công ty công nghệ có phần lớn giá trị dựa trên lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai.

Nhà đầu tư vì vậy tiếp tục theo dõi sát các tín hiệu chính sách từ Fed. Khả năng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến có thể khiến dòng tiền trở nên thận trọng, nhất là đối với những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Chờ mùa công bố kết quả kinh doanh

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 18,81 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 17,74 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất. Trên sàn New York, số mã giảm nhiều hơn số mã tăng; diễn biến tương tự cũng xuất hiện trên Nasdaq, cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ giới hạn ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tính trong tuần giao dịch đến ngày 8/10, S&P 500 tăng 0,6%, Dow Jones tăng 0,1%, trong khi Nasdaq gần như đi ngang. Từ đầu năm, Nasdaq vẫn tăng khoảng 17%, S&P 500 tăng 13,4% và Dow Jones tăng 6,6%. Những mức tăng này cho thấy xu hướng chung vẫn tích cực, nhưng thị trường ngày càng nhạy cảm với rủi ro lạm phát và định giá.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới mùa công bố kết quả kinh doanh quý III, với các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase dự kiến công bố báo cáo từ tuần tới. Kết quả kinh doanh và triển vọng lợi nhuận sẽ là phép thử quan trọng đối với mặt bằng định giá cổ phiếu Mỹ.

Nếu lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng, thị trường có thể tìm được động lực phục hồi. Ngược lại, chi phí đầu vào tăng, nhu cầu suy yếu hoặc hiệu quả đầu tư AI thấp hơn kỳ vọng có thể kéo dài áp lực điều chỉnh.

Phiên 8/10 cho thấy Phố Wall đang chịu tác động đồng thời từ rủi ro lạm phát, biến động giá dầu và sức ép lên nhóm công nghệ. Trong ngắn hạn, diễn biến lợi suất trái phiếu, định hướng chính sách của Fed và chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng thị trường.