Nhịp nối mở lối phát triển

Cầu Nguyệt Viên được khởi công xây dựng vào tháng 11/2013, thuộc Tiểu dự án 2 của dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Dốc Xây - thành phố Thanh Hóa (cũ).

Sự ra đời của cây cầu xuất phát từ yêu cầu thực tế của mạng lưới giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A - trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam.

Trước đó, cầu Hoàng Long và cầu Hàm Rồng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, trong khi lưu lượng phương tiện qua địa bàn ngày càng tăng. Việc đầu tư cầu Nguyệt Viên cùng tuyến quốc lộ được nâng cấp, mở rộng nhằm tăng năng lực lưu thông, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, hạn chế tai nạn và rút ngắn thời gian di chuyển.

Trước khi cầu Nguyệt Viên, việc người dân làng Nguyệt Viên đi lại vào trung tâm đô thị của thành phố Thanh Hóa (cũ), tiếp cận các dịch vụ, cơ sở y tế hay vận chuyển hàng hóa đều cần tính toán theo những tuyến đường vòng qua sông. Với người dân, cây cầu mới không đơn thuần giúp rút ngắn quãng đường mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận những điều kiện sống thuận lợi hơn.

Không chỉ mang giá trị giao thông, cầu Nguyệt Viên còn góp thêm một nét kiến trúc hiện đại vào cảnh quan sông Mã. Với chiều dài hơn một cây số, 22 nhịp cầu và nhịp chính dài 130m, công trình tạo nên đường nét khỏe khoắn, vươn dài qua mặt sông rộng.

Cầu Nguyệt Viên cũng góp phần tạo nên diện mạo giao thông hiện đại ở cửa ngõ thành phố Thanh Hóa khi ấy, nay là phường Hạc Thành. Cùng với hệ thống đường dẫn và Quốc lộ 1A được nâng cấp, mở rộng, cây cầu giúp phân luồng phương tiện Bắc - Nam, hạn chế lượng xe phải đi xuyên qua khu vực nội thành, đồng thời tăng khả năng kết nối Thanh Hóa với các địa phương trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Ánh sáng đô thị về đêm khu vực đầu cầu phía Tây Nam của Cầu Nguyệt Viên

Nhìn lại chặng đường đã qua, cầu Nguyệt Viên là minh chứng cho vai trò của hạ tầng giao thông trong quá trình phát triển quê hương. Một cây cầu có thể bắt đầu từ yêu cầu giải quyết ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải, nhưng giá trị của nó còn nằm ở những cơ hội mà công trình mở ra cho người dân và vùng đất hai bên bờ sông.