Kịp thời cứu người bị trôi dạt trên biển

Anh Hồ Hoàng Anh phải bơi nhiều giờ trên biển sau khi bị nước cuốn trôi khi đi thả lưới. Ảnh: Hoài Nam

Lúc 11 giờ 35 phút ngày 11/10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo của anh Nguyễn Thế Huy, trú tại tổ dân phố 1 Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, chủ tàu cá QB 91357 TS về việc phát hiện một người dân ngồi trên phao, liên tục vẫy tay kêu cứu tại tọa độ 17°30'00"N - 106°38'50"E, cách cửa Nhật Lệ hơn 1 hải lý về phía Đông Bắc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Nhật Lệ báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện ra biển tổ chức cứu nạn.

Đến 12 giờ 35 phút cùng ngày, xuồng của đơn vị tiếp cận và cứu vớt người gặp nạn lên xuồng an toàn. Nạn nhân được xác định là anh Hồ Hoàng Anh, sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Hải Thành, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Trong lúc đi thả lưới, anh Hoàng Anh không may bị nước cuốn trôi ra xa bờ.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ kịp thời cứu vớt người dân bị trôi dạt trên biển. Ảnh: Hoài Nam

Theo lời kể của anh Hoàng Anh, sau khi bị cuốn ra xa bờ, anh đã cố gắng bơi trong nhiều giờ nhưng dòng nước chảy xiết liên tục đẩy anh ra xa hơn. Trong tình thế nguy hiểm, anh tìm mọi cách phát tín hiệu cầu cứu. Rất may, anh được tàu cá QB 91357 TS phát hiện, thông báo kịp thời cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức ứng cứu.

Sau khi đưa nạn nhân vào bờ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ kiểm tra tình trạng sức khỏe, bảo đảm anh Hoàng Anh an toàn, ổn định trước khi bàn giao cho gia đình tiếp tục theo dõi.