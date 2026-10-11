Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn từ Quảng Trị đến Gia Lai

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các địa phương có mưa to như: Trường Xuân 70,2mm (Quảng Trị); Hồng Trung 74,8mm (Thành phố Huế); Trà Giáp 240,4mm (Thành phố Đà Nẵng); Trà Thanh 251,6mm (Quảng Ngãi); Mỹ An 164,8mm (Gia Lai);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi 5-10mm, có nơi trên 30mm; Gia Lai 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Quảng Trị: Kim Ngân, Lệ Ninh, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn; Quảng Ninh; Đakrông, Nam Hải Lăng.

Thành phố Huế: A Lưới 1, A Lưới 2, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc.

Thành phố Đà Nẵng: Trà Giáp; Tam Mỹ, Trà Vân; Bà Nà, Đại Lộc, Đức Phú, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Nam Trà My, Núi Thành, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, Phước Thành, Phước Trà, Tam Anh, Thạnh Bình, Thu Bồn, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Việt An.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Ba Vinh, Sơn Tây, Tây Trà, Thanh Bồng; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Vì, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Măng Đen, Minh Long, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Sơn Tây Thượng, Tây Trà Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng; Ba Gia, Ba Xa, Bình Chương, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Lân Phong, Măng Bút, Nghĩa Giang, Nghĩa Hành, Ngọc Linh, phường Đức Phổ, phường Trà Câu, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Trà Giang, Trường Giang, Vệ Giang.

Gia Lai: Đề Gi, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây; Ân Tường, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Kim Sơn, Krong, Phù Mỹ, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh; Ân Hảo, An Hòa, An Lương, An Toàn, An Vinh, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn Bắc, Phù Cát, Phù Mỹ Bắc, Sơn Lang, Vạn Đức, Vĩnh Sơn, Xuân An.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.