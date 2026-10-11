Trạm cân trên cao tốc Bến Lức - Long Thành được bố trí ra sao?

Ngày 11/10, theo tin từ VEC, đơn vị đã có văn bản phản hồi Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai về phương án bố trí trạm cân kiểm soát tải trọng và hệ thống thu phí tại nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 TP.HCM.

Toàn cảnh nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo VEC, đối với hạng mục trạm cân kiểm soát tải trọng xe, đơn vị đang nghiên cứu phương án bố trí tại các nhánh vào hoặc trên đường chính tuyến của những nút giao kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tuy nhiên, phương án hiện được nghiên cứu chưa bao gồm làn quay đầu xe hoặc khu vực hạ tải dành cho các phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép.

Đây là nội dung cần được tính toán trong quá trình hoàn thiện phương án tổ chức kiểm soát tải trọng phương tiện trên tuyến cao tốc.

Đối với hệ thống thu phí tại nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 TP.HCM, VEC cho biết, theo nội dung thống nhất giữa hai đơn vị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai là đơn vị thực hiện đầu tư hạng mục hệ thống thu phí.

Một đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành qua Đồng Nai.

VEC đề nghị Ban QLDA triển khai theo nội dung đã thống nhất, nhằm bảo đảm phương án tổ chức thu phí tại khu vực kết nối giữa hai tuyến đường.

Được biết, trước đó, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai đã có văn bản gửi VEC đề nghị xem xét, nghiên cứu đầu tư hệ thống thu phí không dừng (ETC) tại khu vực nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo Ban, Vành đai 3 TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó có các hạng mục kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Việc sớm thống nhất phương án đầu tư hệ thống thu phí có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào khai thác và tổ chức thu phí kín trên toàn tuyến cao tốc.

Ban cho biết, theo nội dung đã thống nhất giữa hai đơn vị, dự án thành phần 3 sẽ thực hiện đầu tư hạng mục thu phí phục vụ tổ chức thu phí kín cho cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tuy nhiên, theo tiến độ triển khai chung của các dự án thành phần thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM, trong giai đoạn này, dự án thành phần 3 chưa đầu tư thiết bị đối với hạng mục ETC và nhà điều hành.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đưa vào khai thác được 10 ngày.

Vì vậy, dự án chưa thể đáp ứng tiến độ đầu tư, hoàn thành hệ thống thu phí đồng bộ với thời điểm cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác. Để tháo gỡ vướng mắc, Ban QLDA đề nghị VEC xem xét nghiên cứu đầu tư hệ thống ETC tại khu vực nút giao hai dự án, bảo đảm phương án thu phí kín của cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đối với mặt bằng bố trí trạm thu phí trong trường hợp cần thiết, Ban cho biết sẽ phối hợp với VEC rà soát, thống nhất vị trí đầu tư, bảo đảm phù hợp với phương án tổ chức giao thông và đồng bộ với hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên toàn tuyến.