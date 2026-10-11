[Ảnh] Hình ảnh flycam sông Đồng Nai nhuộm màu phù sa mùa nước lũ

Sông Đồng Nai nhuộm màu phù sa mùa nước lũ.

Số liệu của Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, mực nước tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai chiều 10/10 lên 2,20m, đạt báo động 3 và cao hơn đỉnh triều ghi nhận năm 2000 khoảng 1cm.

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho rằng, đây là mức cao nhất ghi nhận trong chuỗi số liệu theo dõi từ sau năm 1975 đến nay.

Theo dự báo, trong ngày 11/10, đỉnh triều tại trạm Biên Hòa có khả năng lên khoảng 2,25m, cao hơn mức báo động 3 khoảng 5cm. Tiếp đó, ngày 12/10, mực nước dự báo ở mức 2,22m, cao hơn báo động 3 khoảng 2cm.

Mức nước sông Đồng Nai dâng cao, nhuộm màu nhuộm màu phù sa mùa nước lũ. Từ màu xanh ngọc bích thường thấy trong năm nước sông Đồng Nai chuyển sang màu ngói đỏ, đục ngầu.

Với chiều dài hơn 586km tính từ đầu nguồn, trong đó đoạn qua thành phố Đồng Nai dài 234km, sông Đồng Nai là trái tim của hệ sinh thái với nhiều giá trị to lớn. Đây không đơn thuần là một dòng chảy vật lý đi cùng năm tháng, mà còn là hồn cốt ăn sâu vào tâm thức bao thế hệ “đi đâu xa cũng nhớ dòng sông”.

Sông Đồng Nai chảy qua trung tâm thành phố Đồng Nai dưới góc ảnh flycam 360 độ.

Dòng Đồng Nai nhuộm màu nước lũ đỏ mang theo phù sa thay cho màu xanh ngọc bích thường thấy trong năm.

Nước sông Đồng Nai chuyển sang màu ngói đỏ, đục ngầu mùa lũ.

Sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai), đoạn qua phường Trấn Biên.

Khu vực cầu Rạch Cát, nơi giao nhau giữa sông Đồng Nai và sông Cái.

Trong hai ngày qua mức nước đo được tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai cao nhất trong hàng chục năm qua.

Dự báo, trong ngày 11/10, đỉnh triều tại trạm Biên Hòa có khả năng lên khoảng 2,25m, cao hơn mức báo động 3 khoảng 5cm.

Sông Đồng Nai mùa nước lũ với màu đỏ bazan, đục ngầu.

Mức nước tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai chiều 10/10 lên 2,20m, đạt báo động 3 và cao hơn đỉnh triều ghi nhận năm 2000 khoảng 1cm.

Nước sông Đồng Nai dâng cao khiến nhiều vùng trũng ngập. Trong đó, lần đầu tiên đường Nguyễn Văn Trị ngập sâu.

Tuyến đường Nguyễn Văn Trị nằm sát sông Đồng Nai ngập do triều cường sông Đồng Nai dâng cao chiều 10/10.